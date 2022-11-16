Варан об интервью Роналду: «Конечно, это влияет на нас. Мы примем любое решение «МЮ». Когда речь о такой звезде, становится еще более шумно»

высказался об интервью .

«Конечно, это влияет на нас. Мы следим за происходящим, а также за тем, что он говорит. Мы по-своему пытаемся успокоить ситуацию, стараемся не слишком вовлекаться во все это.

То, что происходит в больших клубах, имеет большую популярность в медиа. Когда речь идет о звезде масштаба Криштиану Роналду, то становится еще более шумно. Мы стараемся воспринимать это со стороны. Мы не изменим это в одиночку, все мы – часть коллектива.

Я хочу лучшего для команды. Каким бы ни было решение клуба, мы примем его и отдадим все силы», – сказал защитник , выступавший за «Реал» вместе с Роналду в период с 2011 по 2018 год.