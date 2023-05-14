Ивич о 2:2 с «Зенитом»: «Краснодар» был близок к тому, чтобы взять три очка»

Теги Зенит премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Футбол

Владимир Ивич считает, что «Краснодар» мог победить «Зенит» (2:2) в Мир РПЛ.

Сине-бело-голубые отыгрались на 96-й минуте благодаря голу Матео Кассьерры.

«Конечно, мы были в курсе, что наш соперник завершил свою работу в предыдущем матче. Но, безусловно, они и сегодня играли ради победы. Полагаю, мы хорошо сделали то, к чему готовились. Как по мне, по итогам первых 20–25 минут игра была примерно равна.

Во втором тайме мы забили два гола, после этого стали защищать результат и больше играть назад, поскольку многие из наших игроков просили замену.

Уверен, мы были близки к тому, чтобы взять три очка, но окей, это игра. Нам нужно готовить себя к следующему матчу, который состоится уже через четыре дня», — сказал главный тренер «Краснодара». 

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