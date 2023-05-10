Гвардиола о матче без замен: «Сити» был в порядке. Если бы игра взорвалась, «Реал» действует лучше нас в таких условиях»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Джек Грилиш Бернарду Силва Футбол

Пеп Гвардиола объяснил решение не делать замены в матче с «Реалом».

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола не сделал ни одной замены по ходу игры.

«Я посчитал, что те футболисты, которые находились на поле, были в порядке.

Бернарду Силва и Джек Грилиш умеют придержать мяч, а именно это нам и нужно было.

Мы не хотели допустить контратак «Реала». Если бы игра взорвалась, «Реал» в таких условиях действует лучше нас. Так что нам было необходимо притормаживать темп», – сказал Гвардиола.

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31 комментарий

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llolishe
Хотел заменить Холланда, но не нашел его на поле-добавил Гвардиола
+16
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Ислам Базгиев
Отсутствие скамейки у Реала бросалось сильнее всего в этом матче , свежие Вини и Родриго уничтожили бы Сити во втором тайме , и это чувствовалось прям так сильно. Пересу надо срочно прикупать в атаку людей , это просто безумие , что усилять игру некем от слова совсем.
+11
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mr_ h2o
Ответ Ислам Базгиев
Отсутствие скамейки у Реала бросалось сильнее всего в этом матче , свежие Вини и Родриго уничтожили бы Сити во втором тайме , и это чувствовалось прям так сильно. Пересу надо срочно прикупать в атаку людей , это просто безумие , что усилять игру некем от слова совсем.
Очевидно. В прошлый год Камавинга выходил под конец и давал драйва в атаках, а сейчас он играет ЛЕВОГО защитника. Это же вообще нонсенс, как и Васкес на правом фланге ранее
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Football poet
Ну не знаю…как по мне Грилиш вообще не попал в игру, и надо было выпускать Фодена, левый фланг Сити тупо был мертвый
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Wizard Harry
Странно, конечно, имея такую скамейку не сделать НИ ОДНОЙ замены🤷🏼‍♂️ даже какая-то глупость, а не странность.. Чем условный Фоден был бы хуже Грилиша, весь матч боровшегося со своими эмоциями и Карвахалем🤷🏼‍♂️
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Karra
Не сказал бы, что Сити был в порядке, почти весь второй тайм катали вату в центре, на обострение вообще не шли.
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OldRedWhite
За высокомерие и желание всякий раз распускать свой павлиний хвост футбол Пепа и наказывает )))
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Xxx zzz
Ответ llolishe
Хотел заменить Холланда, но не нашел его на поле-добавил Гвардиола
🤣🤣🤣
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Митрандир цвета хаки
Ответ Ислам Базгиев
Отсутствие скамейки у Реала бросалось сильнее всего в этом матче , свежие Вини и Родриго уничтожили бы Сити во втором тайме , и это чувствовалось прям так сильно. Пересу надо срочно прикупать в атаку людей , это просто безумие , что усилять игру некем от слова совсем.
Сильная аналитика! Хотеть на замену клонов - игроков старта.😆
А если Джуниура и Родриго не было бы в старте? Забил бы Реал? И был бы продуктивен в продвижении, без дриблинга этих двоих?
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Xxx zzz
Ответ Роман
Хорошая игра и закономерный счёт. Даже 90% барсофилов смотрели и комментировали матч.
Так это же их основные планы были,переобуться в фанов ман Сити и написывать тут
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ Ман Сити
Ошибка из тех что он периодически в ЛЧ делает. Сильва был выжатые, Джек еле ноги волочил после того как ему карвахаль их полностью обстучал. Надо было хотя бы фланги нападения сменить. Реал попыл после гола, вполне можно было добавить, но они сделали замены.
Поплыл? Куда?
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Висита Эльмурзаев
Ответ llolishe
Хотел заменить Холланда, но не нашел его на поле-добавил Гвардиола
при этом от он был более заметен, чем действующий обладатель зм
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David Aprasidze
Ответ problemzz9
это «новое бестолковое поколение англичан» добилось самых значимых результатов сборной англии в этом веке
Просто другие сборные просели. Вон итальянцы взяли кубок европы, что не удалось их предшественникам в нулевых. Но где те, и где эти. И чего добились они на клубном уровне?
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Водяра
Ответ Ислам Базгиев
Отсутствие скамейки у Реала бросалось сильнее всего в этом матче , свежие Вини и Родриго уничтожили бы Сити во втором тайме , и это чувствовалось прям так сильно. Пересу надо срочно прикупать в атаку людей , это просто безумие , что усилять игру некем от слова совсем.
Перес: «бабла нет но вы держитесь.»
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Висита Эльмурзаев
Ответ Ислам Базгиев
Отсутствие скамейки у Реала бросалось сильнее всего в этом матче , свежие Вини и Родриго уничтожили бы Сити во втором тайме , и это чувствовалось прям так сильно. Пересу надо срочно прикупать в атаку людей , это просто безумие , что усилять игру некем от слова совсем.
ну и логика у тебя🤣🤣
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Михо
Ответ Ислам Базгиев
Отсутствие скамейки у Реала бросалось сильнее всего в этом матче , свежие Вини и Родриго уничтожили бы Сити во втором тайме , и это чувствовалось прям так сильно. Пересу надо срочно прикупать в атаку людей , это просто безумие , что усилять игру некем от слова совсем.
Так Вини и Родриго игроки старта, где взять таких же на второй тайм?
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Vlad
Ответ Футбол_это_жизнь
Felix мультиакк Вы бы хоть как то страшись прятать свои стопятьсот левых аккаунтов.
Все равно Felix-у ответить не получается. Я тут пытался ему на его комментарии отметить, не вышло. Пришлось так же как и Вы написать типа "Felix-у ответ:"
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Arthas M
В ответном матче хоть Сити и играет дома,но Реал будет более свежим,финал кубка отнял много сил,а МС все ещё в гонке за АПЛ,также будет Милитао играть у которого прекрасный дальний пас,что важно для выхода из под прессингу и контратак,Лука нормально подготовиться к ответному матчу,Феде отдохнет,есть повод для оптимизма,но там конечно 50/50
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