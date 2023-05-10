Гвардиола о матче без замен: «Сити» был в порядке. Если бы игра взорвалась, «Реал» действует лучше нас в таких условиях»

Пеп Гвардиола объяснил решение не делать замены в матче с «Реалом».

«Реал» и « » сыграли вничью (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Главный тренер «горожан» не сделал ни одной замены по ходу игры.

«Я посчитал, что те футболисты, которые находились на поле, были в порядке.

Бернарду Силва и Джек Грилиш умеют придержать мяч, а именно это нам и нужно было.

Мы не хотели допустить контратак «Реала». Если бы игра взорвалась, « » в таких условиях действует лучше нас. Так что нам было необходимо притормаживать темп», – сказал Гвардиола.

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