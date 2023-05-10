Гвардиола о матче без замен: «Сити» был в порядке. Если бы игра взорвалась, «Реал» действует лучше нас в таких условиях»
Пеп Гвардиола объяснил решение не делать замены в матче с «Реалом».
«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола не сделал ни одной замены по ходу игры.
«Я посчитал, что те футболисты, которые находились на поле, были в порядке.
Бернарду Силва и Джек Грилиш умеют придержать мяч, а именно это нам и нужно было.
Мы не хотели допустить контратак «Реала». Если бы игра взорвалась, «Реал» в таких условиях действует лучше нас. Так что нам было необходимо притормаживать темп», – сказал Гвардиола.
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А если Джуниура и Родриго не было бы в старте? Забил бы Реал? И был бы продуктивен в продвижении, без дриблинга этих двоих?