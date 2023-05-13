Где смотреть Краснодар – Урал, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 17 мая
В среду, 17 мая, сыграют Краснодар и Урал во втором этапе финала Пути Регионов ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Краснодар».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Краснодар – Урал
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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