Трансляция парада «Зенита» на «Матч ТВ» прервалась после кричалки фанатов «Fan ID – убийца футбола». Губерниев засмеялся, когда услышал ее

Теги Зенит премьер-лига Россия телевидение болельщики Дмитрий Губерниев Матч ТВ Дмитрий Занин Fan ID Футбол

Трансляция парада «Зенита» на «Матч ТВ» прервалась после кричалки фанатов про Fan ID.

В субботу «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) в 27-м туре Мир РПЛ, получил чемпионский кубок и медали, а затем устроил парад в Санкт-Петербурге. Футболисты на автобусе проехали по значимым точкам города и поприветствовали фанатов.

Трансляция прервалась, когда болельщики стали скандировать кричалку про карту болельщика (Fan ID), без которой нельзя прийти на матч Премьер-лиги с 1 января 2023 года.

В студии «Все на матч» работал ведущий Дмитрий Губерниев. Корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин сделал прямое включение с парада возле Петропавловской крепости, где собрались представители фанатской трибуны «Зенита», Виража, бойкотирующие матчи чемпионата России.

Фанаты за спиной Занина начали скандировать: «Fan ID – убийца футбола». Губерниев засмеялся, когда услышал кричалку. Примерно минуту скандирование было слышно, затем отключился звук, репортаж прервался, а эфир продолжился в телестудии.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

«Зениту» вручили кубок! Вся красота награждения и чемпионского парада 🏆

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78 комментариев

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kokakoka
Вираж - молодцы.
Матч-ТВ - позорники
+272
-5
+267
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Алекс Мелкумян
Хахахахах какая рожа 😂😂
+201
-3
+198
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Dizzod
Ну прервали и прервали, что плохого? Вот в Америке тоже так делаю, вон в Европе все с фан-айди ходят. Там вообще болельщик один и болельщик два вводят.
А вы госдолг США видели?
+191
-30
+161
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Dizzod
Ответ Big Nick
Надеюсь, это не заразно.
Сарказм не заразен.
+118
-1
+117
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antiginer
Главное,все на «представителей Виража» свалить.А мужик с ребенком на руках не просто так появился.Ребенок ,вероятно,заводящий одного из секторов.А мужик,возможно,широко известный в узких кругах околофутбольщик.Только же эта категория против фануйди.Остальные все рады.С кокошников пыль сдули и марш на стадионы.)))Объяснения Занина рассчитаны на ту же публику,которой вчера про возгорания двигателей весь день рассказывали.Одновременные,у 2 самолетов и 2 вертолетов.
+125
-9
+116
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Forte Live
Мемно
+45
-2
+43
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Max Silitsky
Ответ antiginer
Главное,все на «представителей Виража» свалить.А мужик с ребенком на руках не просто так появился.Ребенок ,вероятно,заводящий одного из секторов.А мужик,возможно,широко известный в узких кругах околофутбольщик.Только же эта категория против фануйди.Остальные все рады.С кокошников пыль сдули и марш на стадионы.)))Объяснения Занина рассчитаны на ту же публику,которой вчера про возгорания двигателей весь день рассказывали.Одновременные,у 2 самолетов и 2 вертолетов.
Неоднократно лично видел,как этот ребёнок креслами кидался на выездах. Клянусь!
+41
0
+41
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Семен Забоев
молорики, нагнули мрак ТВ
+42
-5
+37
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Tun
Интересно, а что случилось?
Помехи поди, этой враждебной прозападной кричалкой наложили порчу на скрепный отечественный эфир
+38
-3
+35
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Freshman
Фулл видео, если кому надо)
https://t.me/sbgtelega/4777
+32
-3
+29
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Max Silitsky
Ответ Алекс Мелкумян
Хахахахах какая рожа 😂😂
Рожа губера станет мемом,однозначно🤣
+24
0
+24
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Иван Рыбаков
Ну чего ещё можно было ждать от Матч тв.
+27
-3
+24
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cektor
аххааха так и живем )
+19
-1
+18
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Кирилл Эсаулов
до слез! случайно наткнулся в прямом эфире! смешок губошлепа прям доставил, а уж как дальше мужик с ребенком на руках орал про фан уйди. душа радуется
+17
-1
+16
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ЕгориЙ
Занин непотопляемый. Один из главных жополизов на Матче, потому и держат этого бездаря на канале.
+19
-6
+13
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SadButTrue
Ответ antiginer
Главное,все на «представителей Виража» свалить.А мужик с ребенком на руках не просто так появился.Ребенок ,вероятно,заводящий одного из секторов.А мужик,возможно,широко известный в узких кругах околофутбольщик.Только же эта категория против фануйди.Остальные все рады.С кокошников пыль сдули и марш на стадионы.)))Объяснения Занина рассчитаны на ту же публику,которой вчера про возгорания двигателей весь день рассказывали.Одновременные,у 2 самолетов и 2 вертолетов.
Так это хорошо. Такая система неспособная к минимальному переустройству и реакции на критику долго не проживёт. Только убивать, запрещать, отключать. Не за горами день, когда сам Матч-тв отключат.
+15
-2
+13
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FEZ10
Свобода слова
+12
-2
+10
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Павел Мельников
Диме можно, ему и не такое прощали. Элита )
+11
-3
+8
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AlexZhano__
Пишут, что вчера Матч ТВ показывал бои в прямом эфире. И там был участник из Украины. И во время его боя крутили повторы какие-то.
+10
-2
+8
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Dizzod
Сарказм не заразен.
Лучше бы был заразен)
+6
0
+6
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Утя Ваткин
Правду по телевизору только нужную надо говорить. Которую сверху спускают.
+7
-2
+5
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Варлампий Варлампий
вывеску сменили, СССР на Россию, а остались совками, во всех сферах лизоблюдство процветает, власть полируют языками в промышленных масштабах, матч-тв - типично совковый канал (замолчать, утаить, не пущать, не дай боже узнают ТАМ, ты знаешь что будет уууу)
+5
0
+5
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Sobachkin
Типичный совок канал
+4
0
+4
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Max Silitsky
Ответ Freshman
Фулл видео, если кому надо) https://t.me/sbgtelega/4777
бро👍🍻
+4
0
+4
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Сергей Ульянов
Ответ Алекс Мелкумян
Хахахахах какая рожа 😂😂
гУбЕрНеВ 000000 ПЕДРО
+4
-1
+3
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