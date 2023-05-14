Трансляция парада «Зенита» на «Матч ТВ» прервалась после кричалки фанатов про Fan ID.

В субботу «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) в 27-м туре Мир , получил чемпионский кубок и медали, а затем устроил парад в Санкт-Петербурге. Футболисты на автобусе проехали по значимым точкам города и поприветствовали фанатов.

Трансляция прервалась, когда болельщики стали скандировать кричалку про карту болельщика (Fan ID), без которой нельзя прийти на матч Премьер-лиги с 1 января 2023 года.

В студии «Все на матч» работал ведущий . Корреспондент « » Дмитрий Занин сделал прямое включение с парада возле Петропавловской крепости, где собрались представители фанатской трибуны «Зенита», Виража, бойкотирующие матчи чемпионата России.

Фанаты за спиной Занина начали скандировать: «Fan ID – убийца футбола». Губерниев засмеялся, когда услышал кричалку. Примерно минуту скандирование было слышно, затем отключился звук, репортаж прервался, а эфир продолжился в телестудии.

Изображение: кадр из трансляции « »

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