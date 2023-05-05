«Было понятно: интеграция клубов Крыма – вопрос времени. Особенно с учетом текущей геополитической ситуации». Президент ялтинского «Рубина» о ФНЛ

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Политика чемпионат Крыма Спорт-Экспресс Кирилл Шапошников Футбол

Президент ялтинского «Рубина» рассказал о процессе вхождения крымских команд в ФНЛ.

– Более конкретно об интеграции крымских команд начали говорить в августе прошлого года. Как клуб готовился к возможному вхождению в ФНЛ?

– Первое и самое важное – мы прекрасно понимали, что выбирать будут лучшие команды и в первую очередь по спортивному принципу.

Поэтому изначально стояла задача попадания в первую тройку, с которой наша команда успешно справилась, заняв в итоге второе место.

Мы и до финала Кубка дошли, но обидно уступили.

– Когда вы поняли, что интеграция состоится?

– Лично мне все стало понятно после личного визита президента ФНЛ Наиля Измайлова в Крым в октябре прошлого года.

Он побывал на нашем домашнем матче и высоко оценил возможности клуба. Было понятно, что интеграция – лишь вопрос времени.

Особенно с учетом текущей геополитической ситуации.

Еще тогда для клубов проводились консультации по всем основным требованиям к лицензированию, и мы понимали, над чем надо работать, – сказал президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников.

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81 комментарий

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Саша Пушкин
Самое сочное, что все эти деятели до последнего момента публично будут делать вид, что всё идет по плану.
+120
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Саша Пушкин
Ответ Алексей Сигаев
Самое сочное, что либеральные инфантилы всегда будут верещать, ныть и истерить вне зависимости от происходящего.
Ура-патритам на зарплате урезали финансирование , что и чернила теперь разбавлять приходится?
У тебя что- то краска в твоих сообщениях бледная.
Как и лица ваши, в связи с поступающими новостями.
+80
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+73
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Criptonit
Слышал что ВСУ тоже планируют интеграцию с Крымом, интересно кто первый успеет)))
+57
-12
+45
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ariuntrius
Интеграторы, звонки хоть в Крыму перестали как роуминг работать или нет ?
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Аталанта расправила плечи
Если ответственные лица сказали, что будут интегрировать, значит до конца года точно будет реинтеграция.
+42
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three hundred bucks
Ответ Фан Рубина
Комментарий удален модератором
там ваш босс, который повар, вчера на фоне почивших выступал, говорит все плохо
+39
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Кан и Баллак сидят в баре
Было понятно- "гори сарай гори и хата".
PS:
Алексей Сигаев -это местный дурачок?
+28
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Саша Пушкин
Ответ Алексей Сигаев
"Краска в моих сообщениях бледная" - потому что подавляющее большинство пользователей спортса - молодые, очень глупые и инфантильные люди. А я - мудрый, зрелый мужчина, который не просто умнее молодых инфантилов, а умнее вместе их взятых. Через это происходит непонимание.
Вот, что бывает, когда в автобусе подслушал чей-то разговор и там прозвучало новое для тебя слово. Так и хочется его вставлять везде к мету и без.
Ты инфантильность упомянул три раза в двух сообщениях.
Конечно, похвально, что ты стремишься к интеллектуальному обогащению, открываешь для себя новое, но злоупотреблять своими открытиями все же не стоит. Нелепо выглядишь.
+27
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Oreon09
Ответ Алексей Сигаев
Комментарий удален модератором
"мудрый, зрелый мужчина, который не просто умнее молодых инфантилов, а умнее вместе их взятых." Это тот самый скуф с банкой Балтики перед телеком на котором Россия 24? А че сам тогда в Вагнеров не пойдёшь, думаю всяко больше будет чем на родном заводе? Или уже из-за пивного пуза с дивана встать не можешь?
+23
-2
+21
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three hundred bucks
Ответ Алексей Сигаев
Я своей родине помогаю, например, тем, что произвожу интеллектуальную продукцию высокой степени передела, получаю высокую зарплату, и плачу с неё много налогов. Т.е. в своей текущей роли я очень эффективен, меня в лучше случае заменит один человек из тысячи. А если я пойду служить по контракту, буду неэффективен. Вместо меня сможет послужить не хуже любая заурядная серость, например, ты. Поэтому родина сама решила, что воевать мне не надо и выписала мне отсрочку, я её от об этом не просил. А повоюешь вместо меня ты, как человек, которого, если что, не жалко.
произвожу комменты высокого предела
получаю высокую зарплату в 15р за коммент
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Oreon09
Ответ Алексей Сигаев
Я не умею воевать. А на своей гражданской работе я специалист очень высокой квалификации. Мне выгоднее на ней работать, чем служить по контракту.
Эх, все вы так: "от меня на гражданке больше пользы, только силами профессиональной армии и тд." Получается не особо хочешь родине то по-настоящему помочь. Недалеко от "инфантилов" и "либералов" уехал.
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shiko101
Ответ Алексей Сигаев
"Краска в моих сообщениях бледная" - потому что подавляющее большинство пользователей спортса - молодые, очень глупые и инфантильные люди. А я - мудрый, зрелый мужчина, который не просто умнее молодых инфантилов, а умнее вместе их взятых. Через это происходит непонимание.
Ты ни нисколько не мудрый мужчина. Мудрый и умный имеет критическое мышление и не поддается пропаганде. Про тебе этого не скажешь.
В скором, обозримом будущем возникнет у запутинцев когнитивный диссонанс , возможно у некоторых уже , после видео последнего с Пригожиным на фоне десятков трупов и мата в сторону министра обороны.
Начало конца не так далеко. Жди с нетерпением.
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&_Bishep_&
Я конечно уважаю стремление крымских клубов полноценно интегрироваться в российскую систему распилов бюджетных денег. То есть, если Севастополь, Симферополь, Ялта...это исконно российские города, то чем они хуже других, и почему им нельзя делать бабки на трансферах, зарплатах и неустойках? Другое дело, как же с безопасностью...и с Леопардами?
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Алексей Тарасюк
Еще один из параллельной реальности 🙂
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Лжетрофеич
вовремя он это... хотя, через месяц это бы звучало еще смешнее
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LaffyTaffy
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Было понятно- "гори сарай гори и хата". PS: Алексей Сигаев -это местный дурачок?
Это же бот, которых во Вконтакте пруд пруди. Сюда тоже добрались.
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Alexandr Sokolov
Ответ Алексей Сигаев
"Краска в моих сообщениях бледная" - потому что подавляющее большинство пользователей спортса - молодые, очень глупые и инфантильные люди. А я - мудрый, зрелый мужчина, который не просто умнее молодых инфантилов, а умнее вместе их взятых. Через это происходит непонимание.
Не стыдно в 41 годик за посты 15 рублей получать?)) Мудрый, зрелый блин 🤣
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Аталанта расправила плечи
Ответ Алексей Сигаев
Что значит "подсуетились"? Бронь мне выписала родина, потому что она считает, что меня на моей позиции руководителя в сфере ИТ довольно сложно заменить. Я вообще не предпринимал никаких шагов в этом направлении.
Очень люблю ваше творчество. Пишите больше и чаще. Мысли у вас на уровне Патрушева, а наверху, как известно, не дураки сидят!
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pyritanza
Ответ Алексей Сигаев
"Краска в моих сообщениях бледная" - потому что подавляющее большинство пользователей спортса - молодые, очень глупые и инфантильные люди. А я - мудрый, зрелый мужчина, который не просто умнее молодых инфантилов, а умнее вместе их взятых. Через это происходит непонимание.
Если кажется, что называть тех, с кем несогласен и с кем не вывозишь споров, "инфантилами", на словах противопоставляя себя им, достаточно, чтобы считать себя "мудрым и зрелым"(и ни разу не инфантильным, видимо), то у меня для вас плохие новости)
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three hundred bucks
Ответ Фан Рубина
Будто бы в моих комментах есть что-то плохое. )
это ты потом своему соседу объяснишь
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Игорь М.
Ответ Oreon09
"мудрый, зрелый мужчина, который не просто умнее молодых инфантилов, а умнее вместе их взятых." Это тот самый скуф с банкой Балтики перед телеком на котором Россия 24? А че сам тогда в Вагнеров не пойдёшь, думаю всяко больше будет чем на родном заводе? Или уже из-за пивного пуза с дивана встать не можешь?
Он специалист высокой квалификации по написанию комментариев за 15 рублей)
+3
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three hundred bucks
Ответ Фан Рубина
Естественно, у Зели нет столько ресурсов. Поймали очередного селюка - кинули в траншею - пропал без вести - отловили нового. Содержать не надо, 30000 гривен доплаты за вредность отменили, платить за пропавшего без вести тоже не надо, оружие тоже можно давать по-минимуму. А с людьми нормально буду разговаривать. Любой разумный человек понимает, что если кто-то готов умереть за то, чтобы все вокруг говорили на суржике, славили какого-то славика и чтобы ялтинский Рубин не мог играть в ФНЛ - таким дорога в подземные сотни. )
я еще раз повторю - сольет женя твои данные и придут к тебе люди с распечатками вот этих комментов. вот это будет номер, думаю, не один поваренок языком не вывезет свои аргументы
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Виктор Бутко
Ответ Такие дела
Комментарий удален модератором
а есть сомнения?
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компотик
Ответ Denis Shevchuk
Все три города имеют НЕ русские названия. Ни о чем не говорит? Я понимаю что в РФ в учебниках до сих пор Земля плоская. Лоза не даст соврать
Севастополь не русское название?
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Антон
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Было понятно- "гори сарай гори и хата". PS: Алексей Сигаев -это местный дурачок?
Эрнест Макаренко местный. Может это даже он и есть.
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