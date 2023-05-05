«Было понятно: интеграция клубов Крыма – вопрос времени. Особенно с учетом текущей геополитической ситуации». Президент ялтинского «Рубина» о ФНЛ
Президент ялтинского «Рубина» рассказал о процессе вхождения крымских команд в ФНЛ.
– Более конкретно об интеграции крымских команд начали говорить в августе прошлого года. Как клуб готовился к возможному вхождению в ФНЛ?
– Первое и самое важное – мы прекрасно понимали, что выбирать будут лучшие команды и в первую очередь по спортивному принципу.
Поэтому изначально стояла задача попадания в первую тройку, с которой наша команда успешно справилась, заняв в итоге второе место.
Мы и до финала Кубка дошли, но обидно уступили.
– Когда вы поняли, что интеграция состоится?
– Лично мне все стало понятно после личного визита президента ФНЛ Наиля Измайлова в Крым в октябре прошлого года.
Он побывал на нашем домашнем матче и высоко оценил возможности клуба. Было понятно, что интеграция – лишь вопрос времени.
Особенно с учетом текущей геополитической ситуации.
Еще тогда для клубов проводились консультации по всем основным требованиям к лицензированию, и мы понимали, над чем надо работать, – сказал президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников.
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У тебя что- то краска в твоих сообщениях бледная.
Как и лица ваши, в связи с поступающими новостями.
PS:
Алексей Сигаев -это местный дурачок?
Ты инфантильность упомянул три раза в двух сообщениях.
Конечно, похвально, что ты стремишься к интеллектуальному обогащению, открываешь для себя новое, но злоупотреблять своими открытиями все же не стоит. Нелепо выглядишь.
получаю высокую зарплату в 15р за коммент
В скором, обозримом будущем возникнет у запутинцев когнитивный диссонанс , возможно у некоторых уже , после видео последнего с Пригожиным на фоне десятков трупов и мата в сторону министра обороны.
Начало конца не так далеко. Жди с нетерпением.