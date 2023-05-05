«Было понятно: интеграция клубов Крыма – вопрос времени. Особенно с учетом текущей геополитической ситуации». Президент ялтинского «Рубина» о ФНЛ

Президент ялтинского «Рубина» рассказал о процессе вхождения крымских команд в ФНЛ.

– Более конкретно об интеграции крымских команд начали говорить в августе прошлого года. Как клуб готовился к возможному вхождению в ФНЛ?

– Первое и самое важное – мы прекрасно понимали, что выбирать будут лучшие команды и в первую очередь по спортивному принципу.

Поэтому изначально стояла задача попадания в первую тройку, с которой наша команда успешно справилась, заняв в итоге второе место.

Мы и до финала Кубка дошли, но обидно уступили.

– Когда вы поняли, что интеграция состоится?

– Лично мне все стало понятно после личного визита президента ФНЛ Наиля Измайлова в Крым в октябре прошлого года.

Он побывал на нашем домашнем матче и высоко оценил возможности клуба. Было понятно, что интеграция – лишь вопрос времени.

Особенно с учетом текущей геополитической ситуации.

Еще тогда для клубов проводились консультации по всем основным требованиям к лицензированию, и мы понимали, над чем надо работать, – сказал президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников.

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