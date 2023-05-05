«Крым сейчас – один из самых защищенных и безопасных регионов России». Президент ялтинского «Рубина» о приезде клубов ФНЛ

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Политика чемпионат Крыма Спорт-Экспресс Кирилл Шапошников Футбол

Президент ялтинского «Рубина» назвал Крым одним из самых безопасных регионов России.

Так Кирилл Шапошников ответил на вопрос, как клуб будет обеспечивать безопасность соперников в случае включения в РФС.

– Какие задачи стоят перед командой во втором дивизионе?

– Как уже говорил выше, в первую очередь – быть эффективными. Мы реально оцениваем свои возможности и понимаем, что бороться за призовые места в первый же год будет сложно, а играть уровнем выше еще сложнее и дороже.

Поэтому стратегически упор сделаем на воспитании молодых игроков и росте собственных воспитанников. Сейчас как раз занимаемся вопросом организации спортивного кластера в Ялте и работаем над дорожной картой развития футбола в нашем регионе.

У нас молодая и амбициозная администрация города, которая любит свой край и хочет, чтобы имя Ялты звучало на всю нашу прекрасную страну.

– Как «Рубин» будет обеспечивать безопасность приезжим клубам, учитывая текущую геополитическую ситуацию? Готов ли клуб к этому?

– Крым сейчас – один из самых защищенных и безопасных регионов нашей страны. Причем как для местного населения, так и для приезжих граждан, например туристов или отдыхающих.

Безопасность во время матчей обеспечивается согласно плану мероприятий, согласованному с МВД, ФСБ и МЧС. Клуб будет делать все возможное, чтобы визит приезжих команд на полуостров был максимально комфортным.

– Есть ли давление со стороны УАФ? УЕФА? Как клуб справляется с этим?

– Давления нет, как и нет никаких отношений с этими организациями, – сказал Шапошников.

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69 комментариев

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Pb-SE
Крым на втором месте по безопасности после Бахмута.
+257
-8
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T622222
Ответ Pb-SE
Крым на втором месте по безопасности после Бахмута.
После Красной площади 🔥
+92
-7
+85
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Ебздрогыч
Точно, все так. А БПЛА просто конфетти раскидывают, чтобы радостнее было
+91
-7
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S1rAlex
И интереснее всего в этом вранье то, что оно – вранье от первого до последнего слова (с)
+67
-4
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Владислав Бондарчук
Крым то наверное уже вот вот и не наш
+63
-3
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Streetbor
Особенно в Крым сейчас удобно добираться на самолётах, ведь все аэропорты открыты и ждут гостей))
+56
-3
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Константин Котов
На Титанике тоже было чрезвычайно безопасно, а оркестр играл до последнего…
+50
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Мистер Блин
Ответ Владислав Бондарчук
Крым то наверное уже вот вот и не наш
когда был не наш, был лучше, дешевле, гостеприимней
+38
-1
+37
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Конь Пальто
Ответ Владислав Бондарчук
Крым то наверное уже вот вот и не наш
Последний ий год, пользовались и хватит
+35
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+34
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ariuntrius
Безопаснее только в Кремле я полагаю
+35
-1
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T622222
Ответ Streetbor
Особенно в Крым сейчас удобно добираться на самолётах, ведь все аэропорты открыты и ждут гостей))
Там и поезда вроде с 15.05., обещали упразднить 🤣🌺
+33
-4
+29
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AaA
«Крым сейчас – один из самых защищенных и безопасных регионов России».???????????????
+24
-2
+22
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HI MARS
Че там,говорят сегодня какая-то миграция россиян в Запорожской области?Так и до миграции крымчан недалеко(
+31
-9
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Pb-SE
Ответ Russ Ivan
Комментарий удален пользователем
И конкурсы интересные, судя по новостям.
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Влад Путман
Ага, именно по этому там отменили сакральный для вождя парад 9 мая.
+21
-4
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T622222
Это лето будет особенно жарким 🔥🔥🔥✌️
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Пьяный Погрребняк
Ответ Pb-SE
Крым на втором месте по безопасности после Бахмута.
Так-то на 2 месте Белгород скорее
+13
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Dizzod
Ответ AaA
«Крым сейчас – один из самых защищенных и безопасных регионов России».???????????????
прикинь каково жителям других регионов, там же менее безопасно.
+11
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Ебздрогыч
Как показывают события последних дней, сейчас и в Кремле не то что бы совсем безопасно
+14
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Dr. Heisenberg
Такие речи - прямой признак того, что пора отползать.
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Dizzod
Ответ ariuntrius
Безопаснее только в Кремле я полагаю
только не в сенатском дворце
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onegin2007
Красная линия возле кремля, где крым и где кремль?
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Arthurino
Ответ HI MARS
Че там,говорят сегодня какая-то миграция россиян в Запорожской области?Так и до миграции крымчан недалеко(
Сейчас детский омбудсмен Львова-Белова по классике вывезет пару тысяч детей в лагеря, да и разойдутся на этом. Крыму приготовиться
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Герман Гевейлер
Ответ Сергей Кильцов
Что смешного?
Что это трагикомедия
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Сергей Орлов
Ахахахахаха)
+8
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