«Крым сейчас – один из самых защищенных и безопасных регионов России». Президент ялтинского «Рубина» о приезде клубов ФНЛ
Президент ялтинского «Рубина» назвал Крым одним из самых безопасных регионов России.
Так Кирилл Шапошников ответил на вопрос, как клуб будет обеспечивать безопасность соперников в случае включения в РФС.
– Какие задачи стоят перед командой во втором дивизионе?
– Как уже говорил выше, в первую очередь – быть эффективными. Мы реально оцениваем свои возможности и понимаем, что бороться за призовые места в первый же год будет сложно, а играть уровнем выше еще сложнее и дороже.
Поэтому стратегически упор сделаем на воспитании молодых игроков и росте собственных воспитанников. Сейчас как раз занимаемся вопросом организации спортивного кластера в Ялте и работаем над дорожной картой развития футбола в нашем регионе.
У нас молодая и амбициозная администрация города, которая любит свой край и хочет, чтобы имя Ялты звучало на всю нашу прекрасную страну.
– Как «Рубин» будет обеспечивать безопасность приезжим клубам, учитывая текущую геополитическую ситуацию? Готов ли клуб к этому?
– Крым сейчас – один из самых защищенных и безопасных регионов нашей страны. Причем как для местного населения, так и для приезжих граждан, например туристов или отдыхающих.
Безопасность во время матчей обеспечивается согласно плану мероприятий, согласованному с МВД, ФСБ и МЧС. Клуб будет делать все возможное, чтобы визит приезжих команд на полуостров был максимально комфортным.
– Есть ли давление со стороны УАФ? УЕФА? Как клуб справляется с этим?
– Давления нет, как и нет никаких отношений с этими организациями, – сказал Шапошников.
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