«Крым сейчас – один из самых защищенных и безопасных регионов России». Президент ялтинского «Рубина» о приезде клубов ФНЛ

Президент ялтинского «Рубина» назвал Крым одним из самых безопасных регионов России.

Так Кирилл Шапошников ответил на вопрос, как клуб будет обеспечивать безопасность соперников в случае включения в РФС.

– Какие задачи стоят перед командой во втором дивизионе?

– Как уже говорил выше, в первую очередь – быть эффективными. Мы реально оцениваем свои возможности и понимаем, что бороться за призовые места в первый же год будет сложно, а играть уровнем выше еще сложнее и дороже.

Поэтому стратегически упор сделаем на воспитании молодых игроков и росте собственных воспитанников. Сейчас как раз занимаемся вопросом организации спортивного кластера в Ялте и работаем над дорожной картой развития футбола в нашем регионе.

У нас молодая и амбициозная администрация города, которая любит свой край и хочет, чтобы имя Ялты звучало на всю нашу прекрасную страну.

– Как «Рубин» будет обеспечивать безопасность приезжим клубам, учитывая текущую геополитическую ситуацию? Готов ли клуб к этому?

– Крым сейчас – один из самых защищенных и безопасных регионов нашей страны. Причем как для местного населения, так и для приезжих граждан, например туристов или отдыхающих.

Безопасность во время матчей обеспечивается согласно плану мероприятий, согласованному с МВД, ФСБ и МЧС. Клуб будет делать все возможное, чтобы визит приезжих команд на полуостров был максимально комфортным.

– Есть ли давление со стороны УАФ? УЕФА? Как клуб справляется с этим?

– Давления нет, как и нет никаких отношений с этими организациями, – сказал Шапошников.

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