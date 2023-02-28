Суарес о победе Месси на The Best: «Заслуженная награда. И кто-то все еще сомневается, кто лучший... 🤦🏻♂️»
Луис Суарес поздравил Лионеля Месси с завоеванием награды лучшему игроку года The Best.
«Поздравляю! 👏🏼😂 Очень рад за тебя и твою семью. ЗАСЛУЖЕННАЯ награда.
И кто-то все еще сомневается, кто лучший... 🤦🏻♂️ Крепко обнимаю», – написал бывший партнер Месси по «Барселоне» в инстаграме.
Месси – The Best! Второй раз выиграл премию ФИФА, вместе с Мартинесом и Скалони
Блестящий Месси, суперзвезда в розовом – царство стиля на премии ФИФА
В 2005 когда Месси выбирал Испания была на дне и о победах 2008-2012 не было и речи
Но альтернативные пишут про липовость.
Такая боль и обида что ли?))
Ему уже 38 лет, он закончился как футболист год назад, отстаньте вы от него уже наконец
Сюр))
Тогда всё будет хорошо