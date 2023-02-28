Суарес о победе Месси на The Best: «Заслуженная награда. И кто-то все еще сомневается, кто лучший... 🤦🏻‍♂️»

Теги ПСЖ Гремио высшая лига Бразилия Лионель Месси лига 1 Франция Луис Суарес The Best Футбол

Луис Суарес поздравил Лионеля Месси с завоеванием награды лучшему игроку года The Best.

«Поздравляю! 👏🏼😂 Очень рад за тебя и твою семью. ЗАСЛУЖЕННАЯ награда. 

И кто-то все еще сомневается, кто лучший... 🤦🏻‍♂️ Крепко обнимаю», – написал бывший партнер Месси по «Барселоне» в инстаграме.

Месси – The Best! Второй раз выиграл премию ФИФА, вместе с Мартинесом и Скалони

Блестящий Месси, суперзвезда в розовом – царство стиля на премии ФИФА

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54 комментария

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Lev Kondratchik
Пирс Морган: "Да, Суарес, я тоже не понимаю, как можно спорить с тем, что Роналду лучший"
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
Кто придумал этот миф с Испанией? В 2005 когда Месси выбирал Испания была на дне и о победах 2008-2012 не было и речи
Испания, которая дошла до четвертьфинала на ЧМ-2002, почти до полуфинала, если бы не корейское судейство. И Аргентина, которая не вышла из группы)) Это кто еще на дне был? По Испании-2006 уже была видна перспектива золотого поколения.
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Artem Piatkov
Ответ rigobersong
Величайший игрок в истории, мог бы выбрать Испанию и собрать все титулы в 2012, сидеть в Барселоне до конца карьеры на теплом месте, но Месси никогда не искал легких путей, он боролся с детства и достиг вершины футбольного олимпа:) Величайший!:))
Кто придумал этот миф с Испанией?

В 2005 когда Месси выбирал Испания была на дне и о победах 2008-2012 не было и речи
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Экспертное мнение
Ответ ML26
Липовость вчерашних наград не делает Роналду лучшим. Ему уже 38 лет, он закончился как футболист год назад, отстаньте вы от него уже наконец
Ну а что по вашему "не липовая" награда? Как голосуют, тому и вручают, так было всегда. Определяет большинство. У тебя есть предложения, как определять лучшего? Конечно можно было бы другие критерии взять, уровень игры, ТТД за матч, оценки за матч в течении года, статистику, вручить всё это дело компьютеру, а не людям. Так вы еще сильнее ныть начнете, кроме Месси никто не будет получать.
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Oleg
Ответ ML26
Липовость вчерашних наград не делает Роналду лучшим. Ему уже 38 лет, он закончился как футболист год назад, отстаньте вы от него уже наконец
Месси победил тотально, просто раздавил конкурентов по голосам.

Но альтернативные пишут про липовость.
Такая боль и обида что ли?))
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Oleg
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Самый толстый конверт подсунули Коло-Муани, чтоб тот сделал всё красиво. Заработал пенальти для интриги, а потом в нужный момент чётко попал в ногу Мартинесу😎
Коло Муани вообще красавчик, сыграл роль на ура, почти не заметно что они с Мартинесом репетировали)))
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Oleg
Ответ ДЖИН
Еще и Францию подкупили, и Мбаппе чтобы тот больше трех в финале не забивал
И Марокко купил, ну что бы наверняка)))
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ML26
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Суарес, ты кто такой? Роман сказал турнир куплен значит так оно и есть. Разве будет врать персофан Кришти? И главное какой хитрый Нассер заплатил сборной Катара чтобы те проиграли все матчи, алиби обеспечено и можно тянуть Меси. Побыстрее бы матч Аль Насра посмотрим на реально лучшего, а не липового
Липовость вчерашних наград не делает Роналду лучшим.
Ему уже 38 лет, он закончился как футболист год назад, отстаньте вы от него уже наконец
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rej1sta
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Лео оплатил корзину фруктов для праздничного стола после ЧМ, а в катарском банке его не так поняли и перевели деньги не на фруктЫ, а на фруктА🤓
Спасибо, ребят, сделали мой вечер 😂
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ ДЖИН
Так эти мошенники и пустили бабки с Аргов на зп Роналду. Тонкая схема. Месси оплатил зп Роналду. Величайший.
Лео оплатил корзину фруктов для праздничного стола после ЧМ, а в катарском банке его не так поняли и перевели деньги не на фруктЫ, а на фруктА🤓
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xQcoW
Не удивлюсь, если Бартемоу с Лапортой ежегодно платят ФИФА, чтобы гарантировать, что меси будет назван лучшим игроком мира и получил престижный титул каждый год, независимо от того, насколько плохо он выступает на поле. Это делается для поддержания репутации бывшего его клуба. В рамках этой деятельности "Бчк" также вовлечены в покупке судей для того, чтобы решения в важных матчах принимались в их пользу, а влияние Месси на принятие решений и защиты бывшего клуба увеличивалось. С помощью ФИФА "Бчк" смогла добиться того, чтобы репутация меси осталась нетронутой и чтобы ее клуб оставался на вершине рейтингам и под защитой меси
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ДЖИН
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Прикормили фруктовый сад, чтобы потом было больнее в каждом матче на пути к золоту😏
Так эти мошенники и пустили бабки с Аргов на зп Роналду. Тонкая схема. Месси оплатил зп Роналду. Величайший.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ ДЖИН
Само много дали игрокам Аравии которые аргов обыграли, это была хитрая задумка против букмекеров.
Прикормили фруктовый сад, чтобы потом было больнее в каждом матче на пути к золоту😏
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ДЖИН
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Самый толстый конверт подсунули Коло-Муани, чтоб тот сделал всё красиво. Заработал пенальти для интриги, а потом в нужный момент чётко попал в ногу Мартинесу😎
Само много дали игрокам Аравии которые аргов обыграли, это была хитрая задумка против букмекеров.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Артём, ну скоро все гелевые тебя в блок кинут. Ты стал мудрым. Я считаю каждый человек после исполнения совершеннолетия понимает, что Роналду самый переоцененный футболист и продукт пиара. Скоро Роман закончит школу, а там и работа в пятёрочке… эх не посмотреть больше Аль-Наср
"А там и работа в пятёрочке"...и флэшбеки от другой пятёрочки, на табло с которой гордо смотрел уходящий с поля Лео, а некий жилистый фрукт, в свою очередь, в тот момент кисло смотрел на самого Лео🤓
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Леван Мкртчян
Ответ xQcoW
меси искусственно поддерживают Fifa и арабские страны, которые заинтересованы в том, чтобы он из года в год становился лучшим игроком в мире, несмотря на то, что пешеходит на поле и ждет левые пенки, награждая его титулом, Fifa и арабские страны могут гарантировать, что внимание мировой общественности будет приковано к их организациям и странам, соответственно.
"Арабские страны" платят 200 млн зарплаты Кришу , пригласив в свою лигу и сделав его , фактически, лицом футбола целого региона --- но при этом искусственно поддерживают Месси , по вашему мнению)
Сюр))
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ ДЖИН
Еще и Францию подкупили, и Мбаппе чтобы тот больше трех в финале не забивал
Самый толстый конверт подсунули Коло-Муани, чтоб тот сделал всё красиво. Заработал пенальти для интриги, а потом в нужный момент чётко попал в ногу Мартинесу😎
+12
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+10
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Artem Piatkov
Всё что надо Роману - закончить школу, поступить в университет, начать учиться и устроить свою личную жизнь Тогда всё будет хорошо
Выдал базу. Респект
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Artem Piatkov
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Артём, ну скоро все гелевые тебя в блок кинут. Ты стал мудрым. Я считаю каждый человек после исполнения совершеннолетия понимает, что Роналду самый переоцененный футболист и продукт пиара. Скоро Роман закончит школу, а там и работа в пятёрочке… эх не посмотреть больше Аль-Наср
Всё что надо Роману - закончить школу, поступить в университет, начать учиться и устроить свою личную жизнь
Тогда всё будет хорошо
+3
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+3
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ xQcoW
меси искусственно поддерживают Fifa и арабские страны, которые заинтересованы в том, чтобы он из года в год становился лучшим игроком в мире, несмотря на то, что пешеходит на поле и ждет левые пенки, награждая его титулом, Fifa и арабские страны могут гарантировать, что внимание мировой общественности будет приковано к их организациям и странам, соответственно.
согласен. те, кто голосовали за месси явно в доле. я не удивлён что игроков Реала купили за гроши, когда покупаешь судей в ЛЧ то и Алаба с Модричем продаются легко ради одного голоса
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Пенс
Липовейшее мвп ЧМ и вдогонок ещё эта цацка :) Казалось, что мвп ЧМ 2014 и позапрошлый ЗМ не переплюнуть, но чела решили тащить уже просто в открытую.
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ДЖИН
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Суарес, ты кто такой? Роман сказал турнир куплен значит так оно и есть. Разве будет врать персофан Кришти? И главное какой хитрый Нассер заплатил сборной Катара чтобы те проиграли все матчи, алиби обеспечено и можно тянуть Меси. Побыстрее бы матч Аль Насра посмотрим на реально лучшего, а не липового
Еще и Францию подкупили, и Мбаппе чтобы тот больше трех в финале не забивал
+17
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+15
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Artem Piatkov
Ну будем объективны Месси на данный момент - лучший футболист в истории Роналду - лучший Европейский футболист в истории футбола и это даже не обсуждается Всё таки 5 ЗМ, 4 ЗБ, 5 ЛЧ, ЧЕ и Лига Наций + выиграл все трофеи в Англии, Испании и Италии Статистика намного лучше, чем у Марадоны и Роналдо бразильца и по гол+пас уже догоняет Пеле Factos!
Артём, ну скоро все гелевые тебя в блок кинут. Ты стал мудрым. Я считаю каждый человек после исполнения совершеннолетия понимает, что Роналду самый переоцененный футболист и продукт пиара. Скоро Роман закончит школу, а там и работа в пятёрочке… эх не посмотреть больше Аль-Наср
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Luffy Die
Ответ Фанат Лионеля Месси
Троллит глоров Роналду :)
причем тут Роналду?
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ДЖИН
Ответ Barsa! bolshe chem klub
ищу комментарии типа: ОН ЖЕ ДРУГ МЕССИ?! ан пока нет ! а я добавлю! да он друг Месси. и кстати, покажите кто фруктовый друг ? настоящий, а не одноклубники
Фруктового друг Бадр Харри но тока на пару ночей
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