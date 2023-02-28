Суарес о победе Месси на The Best: «Заслуженная награда. И кто-то все еще сомневается, кто лучший... 🤦🏻‍♂️»

поздравил с завоеванием награды лучшему игроку года The Best.

«Поздравляю! 👏🏼😂 Очень рад за тебя и твою семью. ЗАСЛУЖЕННАЯ награда.

И кто-то все еще сомневается, кто лучший... 🤦🏻‍♂️ Крепко обнимаю», – написал бывший партнер Месси по «Барселоне» в инстаграме.

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