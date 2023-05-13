Андрей Талалаев: «Спартак» нестабилен, но не в плохую сторону. Его тяжело анализировать. Одна из самых интересных команд»

Теги Спартак Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Андрей Талалаев назвал «Спартак» интересной командой.

В субботу «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1) в 27-м туре Мир РПЛ

– Как вам «Спартак» сегодня?

– Наверное, одна из самых интересных команд за последнее время. Мы понимаем, как играет «Локомотив», под него можно подстроиться, пока они не сделают замены.

Во втором тайме у них вышли футболисты, стоящие миллионы. И мы просто не выдержали темпа. У «Спартака» тоже есть дорогие игроки, но под них сложно подстроиться. Абаскаль может начать ромбом, в три центральных, с высокими краями, может начать в два нападающих.

«Спартак» нестабилен, но не в плохую сторону. Он не показывает одну и ту же игру. Тяжело его анализировать – и подстраиваться под него. Когда у тебя сырая команда, когда ты с ней только пять недель, это непростой момент, – сказал тренер «Химок».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Респект ❤️
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIK2
Ну что, ждём пока подсохнут!?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий