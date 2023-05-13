Андрей Талалаев: «Спартак» нестабилен, но не в плохую сторону. Его тяжело анализировать. Одна из самых интересных команд»

Андрей Талалаев назвал «Спартак» интересной командой.

В субботу «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1) в 27-м туре Мир .

– Как вам «Спартак» сегодня?

– Наверное, одна из самых интересных команд за последнее время. Мы понимаем, как играет «Локомотив», под него можно подстроиться, пока они не сделают замены.

Во втором тайме у них вышли футболисты, стоящие миллионы. И мы просто не выдержали темпа. У « » тоже есть дорогие игроки, но под них сложно подстроиться. Абаскаль может начать ромбом, в три центральных, с высокими краями, может начать в два нападающих.

«Спартак» нестабилен, но не в плохую сторону. Он не показывает одну и ту же игру. Тяжело его анализировать – и подстраиваться под него. Когда у тебя сырая команда, когда ты с ней только пять недель, это непростой момент, – сказал тренер «Химок».