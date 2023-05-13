Абаскаль о том, почему отказался общаться с журналистами после «Химок»: «Это и так понятно. С медиа проблем нет»
Гильермо Абаскаль заявил, что уважает работу журналистов.
– Гильермо, почему вы не стали говорить с журналистами?
– Это и так понятно.
– В чем проблема? У вас претензии к медиа?
– С медиа проблем нет и никогда не было. Уважаю каждого. Просто мы пытаемся, но... – сказал тренер «Спартака», не закончив свой ответ и покинув стадион.
Абаскаль отказался отвечать на вопросы после 1:1 с «Химками» и закончил пресс-конференцию за 40 секунд: «Слишком много вещей выходят за рамки»
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