Абаскаль о том, почему отказался общаться с журналистами после «Химок»: «Это и так понятно. С медиа проблем нет»

Гильермо Абаскаль заявил, что уважает работу журналистов.

– Гильермо, почему вы не стали говорить с журналистами?

– Это и так понятно.

– В чем проблема? У вас претензии к медиа?

– С медиа проблем нет и никогда не было. Уважаю каждого. Просто мы пытаемся, но... – сказал тренер «Спартака», не закончив свой ответ и покинув стадион.

Абаскаль отказался отвечать на вопросы после 1:1 с «Химками» и закончил пресс-конференцию за 40 секунд: «Слишком много вещей выходят за рамки»