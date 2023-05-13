Абаскаль о том, почему отказался общаться с журналистами после «Химок»: «Это и так понятно. С медиа проблем нет»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль заявил, что уважает работу журналистов.

– Гильермо, почему вы не стали говорить с журналистами?

– Это и так понятно.

– В чем проблема? У вас претензии к медиа?

– С медиа проблем нет и никогда не было. Уважаю каждого. Просто мы пытаемся, но... – сказал тренер «Спартака», не закончив свой ответ и покинув стадион.

Абаскаль отказался отвечать на вопросы после 1:1 с «Химками» и закончил пресс-конференцию за 40 секунд: «Слишком много вещей выходят за рамки»

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12 комментариев

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Артур Багдасарян
ку-ку ляк, как говорится
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Никита Самарин
После такой работы судьи, подобрать слова действительно тяжело.
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Konstantin Zorin
Задолбал Абаскаль. После зимы ни одного первого тайма нормального не выдал. А во вторых, как пожарный вынужден в панике заниматься тушением. Из раза в раз, начинает матч с одной схемой, заканчивает другой. Взаимодействия линий не отлажено до сих пор. Уверенной игры не появилось, всё время балансирует на грани проигрыша. Кононова за такое заклеймили и выгнали, а этого оправдывают. И опять разговоры про не тот состав. А какой тот? Тем более в наше время. Налаживай игру! Позорище!
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