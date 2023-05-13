Соболев об игре Селихова против «Химок»: «Он пережил момент с «Зенитом». Ему дали еще один шанс, и он им воспользовался»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Александр Селихов Антон Митрюшкин Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Александр Соболев похвалил Александра Селихова за игру в матче против «Химок».

«Спартак» сыграл вничью с командой из Подмосковья в 27-м туре Мир РПЛ – 1:1. 

«Матч жизни Митрюшкина? Он хорош, но и Селихов молодец, такие мячи вытаскивал. По игре было видно сегодня, что он пережил момент с «Зенитом». Ему дали еще один шанс, и он им воспользовался», – сказал нападающий красно-белых. 

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12 комментариев

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Peter Parker
Он ошибся с Динамо, Ростовом, Краснодаром, Зенитом, сегодня с Химками. Так еще и Литвинова чуть в нокаут не отправил. Ну ничего, совсем скоро 30 лет, вот тогда он спрогрессирует, может даже стенку ставить научится
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Виталий Желтоусов
Спартак днище!!! После ничьей с Химками - Соболев лучший!!!
У вас что паралельная реальность где Химки суперклуб???
+2
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ARIK2
Селя безусловно одаренный кипер, но психология не дает быть стабильным( мягко). Так и будет в шахматы играть в раме
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Ильдар Фарукшин
Правильные слова. Соболь хорош сегодня был
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Артур Багдасарян
особенно стенку здорово поставил сегодня
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007punk
Ответ Саша Казанов
Зенит чемпион, ребят! Празднуйте!
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Саша Казанов
Ответ 007punk
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Ganibale
Ответ Саша Казанов
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Ты для чего сюда пришел?
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DVS1
Ответ Егор Добрый
мда уж,а затем смотришь матч Бундеслиги тот же Берлин Унион и понимание приходит к какому дну мы катимся 😔
И что, там прямо уровень уровень?) Понятно что рпфл, мягко говоря, ослабла, но сравнение тоже так себе
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