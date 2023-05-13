Соболев об игре Селихова против «Химок»: «Он пережил момент с «Зенитом». Ему дали еще один шанс, и он им воспользовался»

Александр Соболев похвалил Александра Селихова за игру в матче против «Химок».

« » сыграл вничью с командой из Подмосковья в 27-м туре Мир – 1:1.

«Матч жизни ? Он хорош, но и молодец, такие мячи вытаскивал. По игре было видно сегодня, что он пережил момент с «Зенитом». Ему дали еще один шанс, и он им воспользовался», – сказал нападающий красно-белых.