Соболев об игре Селихова против «Химок»: «Он пережил момент с «Зенитом». Ему дали еще один шанс, и он им воспользовался»
Александр Соболев похвалил Александра Селихова за игру в матче против «Химок».
«Спартак» сыграл вничью с командой из Подмосковья в 27-м туре Мир РПЛ – 1:1.
«Матч жизни Митрюшкина? Он хорош, но и Селихов молодец, такие мячи вытаскивал. По игре было видно сегодня, что он пережил момент с «Зенитом». Ему дали еще один шанс, и он им воспользовался», – сказал нападающий красно-белых.
У вас что паралельная реальность где Химки суперклуб???