Тен Хаг о новичках: «Многие видят амбиции «МЮ» и хотят перейти к нам. В прошлом году было много отказов»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг рассказал, что многие футболисты хотят перейти в «Манчестер Юнайтед».

«В прошлом году было много отказов, когда я общался с игроками по поводу перехода к нам. А сейчас многие игроки видят проект: динамику, амбиции и особенно класс.

Они очень хотят перейти, я это заметил. В этом году многие качественные футболисты действительно хотят приехать к нам», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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13 комментариев

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Mekanych Red Devil
Ответ Давид Agabekyan
Хотят многие и приходит почему-то Вегхорст
Плюс. Ещё Всякие ноунеймы типа Каземиро, Эриксена.
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United_LP
Как воздух нужен нападающий. Ибо по созданным моментам МЮ один из лидеров, а Бруно вообще #1.
+9
-1
+8
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pit4er
Видят 4-е место, дающее право играть в ЛЧ
+4
0
+4
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QWertY
Под конец сезона сдали, но с хорошим трансферным окном должны пошуметь в следующем сезоне
+4
-3
+1
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Вертуальный
Реализация не хватает нужен игрок как Холланд умеющий реализовывать моменты а не как игроки при выходи с вратарём не знают что делать
0
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Orxan Aliyev
Ответ Mekanych Red Devil
Плюс. Ещё Всякие ноунеймы типа Каземиро, Эриксена.
И Варана))
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mancunian82
Ответ RealJon
именно данный момент хотят, потому что вы в 4ке. ничего, скоро МЮ опуститься на 5е место, все будет как по прежнему. думается травма Рашфорда именно во время )))
Каземиро вроде 5 место не помешало перейти в МЮ) И пожалуйста, не пишите что он перешёл доигрывать за хорошую личку.
+2
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