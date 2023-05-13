Тен Хаг о новичках: «Многие видят амбиции «МЮ» и хотят перейти к нам. В прошлом году было много отказов»
Эрик тен Хаг рассказал, что многие футболисты хотят перейти в «Манчестер Юнайтед».
«В прошлом году было много отказов, когда я общался с игроками по поводу перехода к нам. А сейчас многие игроки видят проект: динамику, амбиции и особенно класс.
Они очень хотят перейти, я это заметил. В этом году многие качественные футболисты действительно хотят приехать к нам», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
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