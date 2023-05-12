Пирс Морган: «Тен Хаг думает, что он новый Фергюсон. Но он даже не новый Сульшер»

Пирс Морган в очередной раз раскритиковал тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Журналист и телеведущий ответил в твиттере на пост, в котором говорилось, что у тен Хага больше поражений в АПЛ (9), чем было в двух сезонах при Оле-Гуннаре Сульшере (8 и 6).

«Тен Хаг думает, что он новый сэр Алекс [Фергюсон]... Но он даже не новый Оле», – написал Морган.