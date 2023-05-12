Пирс Морган: «Тен Хаг думает, что он новый Фергюсон. Но он даже не новый Сульшер»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Пирс Морган Футбол

Пирс Морган в очередной раз раскритиковал тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Журналист и телеведущий ответил в твиттере на пост, в котором говорилось, что у тен Хага больше поражений в АПЛ (9), чем было в двух сезонах при Оле-Гуннаре Сульшере (8 и 6).

«Тен Хаг думает, что он новый сэр Алекс [Фергюсон]... Но он даже не новый Оле», – написал Морган.

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9 комментариев

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Cruel Snake
Пирс Морган думает 🤔 что он журналист, а на деле полное г
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+14
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Dm Kznts
если ТХ не выведет клуб в ЛЧ, надо полагать что морган его сожрёт в прессе.
+5
-1
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Artem Piatkov
Ну положа руку на сердце - у Сульшера 0 трофеев

Тен Хаг же выиграл Кубок Лиги и вывел команду в финал Кубка Англии
+9
-5
+4
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Burel
какая же скучнейшая игра у МЮ. Даже с рыбаком повеселее было
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crazy_elky
Он старый Сульшер.
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