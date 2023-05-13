Президент «Торпедо» о 16-м месте: «Могли подняться. А потом у нас тренера удалили. В футболе мелочей не бывает»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Пеп Клотет Ярослав Савин Футбол

Президент «Торпедо» считает, что клуб мог бы занимать более высокое место в Мир РПЛ.

После 26 туров черно-белые замыкают таблицу с 13 очками.

— За счет чего «Торпедо» может прибавить после такого провала, как с «Ахматом», и попробовать зацепиться за шансы?

— Только за счет самоотдачи. Тренер есть, тренировки есть, натуральное поле есть. Все есть у команды. Осталось только максимально стараться.

Не могу сказать, что в матче с «Ахматом» ребята не старались. Старались и выкладывались как могли. Но мы играли с командой, которая сильнее, быстрее, квалифицированнее и опытнее нас. Сыграннее нас. По всем фронтам они лучше нас, поэтому выиграли.

— Есть понимание, изменится ли финансирование «Торпедо» на следующий сезон, если клуб вылетит в Первую лигу?

— Ничего для нас особо не меняется. Мы строим клуб в долгосрочной перспективе. Нам важно выстраивать сейчас весь фундамент, по всем вертикалям. Поэтому драматических изменений не будет.

— Нынешний главный тренер в любом случае будет готовить «Торпедо» к следующему сезону?

— Да, в любом случае. Мы с самого начала об этом говорили, когда его назначили. Ничего не поменялось с тех пор. Что тогда все говорили, что у «Торпедо» нет шансов спастись, что сейчас.

— Все-таки с тех пор после победы над «Факелом» возникли ощущения, что вы можете подняться из зоны прямого вылета, но поражения от «Химок», «Сочи» и «Ахмата» опять вгоняют в тоску.

— Могли, могли подняться. А потом у нас тренера удалили.

— Думаете, это так сказалось на последующих провалах?

— Сказалось. Конечно, сказалось. Все сказывается. В футболе мелочей не бывает, – сказал Ярослав Савин.

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7 комментариев

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Антон Александров
Да, очков двадцать не добрали из-за этого)
+10
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Amroyan
Зарема: могли стать победителями Лиги чемпионов. Но потом выяснилось, что Абаскаль - Овен по гороскопу
+2
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d.xoxlov
Какой же, всё-таки, длбйб🤦🏻‍♂️
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Bartez1986
ему Йозе что ли речи пишет?
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Akmor
Президент знает, что удаление тренера и последующая дисквалификация не распространяется на тренировочный процесс?
И тренеру можно тренировать между матчами?
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Михаил1970
Какой-то прям заговор против Торпедо. Факел кукловодит.
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NIK7478
А можно охреневшему руководству "Торпедо" задать один простой вопрос: почему на пост главного тренера в критический момент для команды приглашен именно этот никому неизвестный испанец?! Дайте пояснения болельщикам.
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