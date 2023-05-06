Президент «Торпедо»: «Раньше вывозили игроков на завод ЗИЛ со словами: «Либо работаете на поле, либо в цеху». И все сразу начали играть. Но сейчас другие времена»

Президент «Торпедо» не намерен вывозить игроков на завод ЗИЛ.

После 25 туров черно-белые замыкают таблицу Мир .

— Вы бываете на тренировках команды? Вам нравится то, что вы видите?

— Два-три раза в неделю. Смотрю не взглядом тренера — оцениваю атмосферу, разнообразие упражнений, могу задавать вопросы, на что направлено то или иное задание.

Все, что происходит сейчас, мне абсолютно нравится. Мне понятно, что и зачем происходит. К какому это результату должно привести — тоже.

Важно доверять тренеру. Есть вопросы управления, коммерции, маркетинга, а есть спортивная составляющая. Успех — в синергии и в экспертности каждой.

— В «Суонси» вывозил своих бывших игроков на военную базу в Суррее. Не планируется такое у вас?

— Мне Жозеп ничего о подобных планах не говорил. Насколько помню, там у клуба были взаимоотношения с базой — это не тренер велел везти туда команду.

Ветераны « » вспоминают, как вывозили игроков в литейный цех завод ЗИЛ — со словами: «Либо работаете на футбольном поле, либо в цеху». И все сразу начали играть. Но сейчас мы этого делать не будем — другие времена, – сказал Ярослав Савин.

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