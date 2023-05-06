Президент «Торпедо»: «Раньше вывозили игроков на завод ЗИЛ со словами: «Либо работаете на поле, либо в цеху». И все сразу начали играть. Но сейчас другие времена»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Пеп Клотет Ярослав Савин Футбол

Президент «Торпедо» не намерен вывозить игроков на завод ЗИЛ.

После 25 туров черно-белые замыкают таблицу Мир РПЛ.

— Вы бываете на тренировках команды? Вам нравится то, что вы видите?

— Два-три раза в неделю. Смотрю не взглядом тренера — оцениваю атмосферу, разнообразие упражнений, могу задавать вопросы, на что направлено то или иное задание.

Все, что происходит сейчас, мне абсолютно нравится. Мне понятно, что и зачем происходит. К какому это результату должно привести — тоже.

Важно доверять тренеру. Есть вопросы управления, коммерции, маркетинга, а есть спортивная составляющая. Успех — в синергии и в экспертности каждой.

— В «Суонси» Клотет вывозил своих бывших игроков на военную базу в Суррее. Не планируется такое у вас?

— Мне Жозеп ничего о подобных планах не говорил. Насколько помню, там у клуба были взаимоотношения с базой — это не тренер велел везти туда команду.

Ветераны «Торпедо» вспоминают, как вывозили игроков в литейный цех завод ЗИЛ — со словами: «Либо работаете на футбольном поле, либо в цеху». И все сразу начали играть. Но сейчас мы этого делать не будем — другие времена, – сказал Ярослав Савин.

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23 комментария

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Саша Матвеев
А есть куда вывозить?
+14
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Мосгорсуд
Сейчас вместо ЗИЛа элитные дома......вывозите и квартиры там предлагайте))
+15
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evil
Ответ Саша Матвеев
А есть куда вывозить?
в Бахмут, например
+15
-6
+9
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melowchi
Как же они задолбали своей архаикой, своими экскурсами в прошлое и своим "а вот раньше". При всей вашей совковой ностальгии, как раньше уже не будет, а если с натягом и будет, то недолго и безутешно
+12
-5
+7
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sergey para
А игроков Сатурна в лес
+5
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Wayne Gretzky 99
Самое главное, что ему понятно к какому результату все идет. У парня нет иллюзий.
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Simplicissimus
Ответ Ростовский
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Чел, там все сложно, Бахмут это еще аж имперское название)
+3
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Bashibuzuck
Раньше и в лагеря вывозили, тоже эффект отличный был😁
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Эльдар Гаджиев
как он сунул журналисту , по поводу Клотета и военной базы 😂😂
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d.xoxlov
Ответ Саша Матвеев
А есть куда вывозить?
Конечно: вместо узбеков с таджиками на стройку на реке.
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Pb-SE
Ответ sergey para
А игроков Сатурна в лес
Скорее Химок
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Pb-SE
Ответ evil
в Бахмут, например
Это скорее для ЦСКА актуально.
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Ростовский
Ответ evil
в Бахмут, например
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Pb-SE
Игрокам Зенита: либо работаете на поле, либо ночуете на улице.
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NIK7478
От кого-то я подобное уже слышал. Языком молоть не мешки таскать. Синергия, блин ... Уволят, через год-полтора,он не даст результата, судя по тому, что он говорит и как. ИМХО.
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rasso
А сейчас на стройку можно
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Simplicissimus
Ну в Сатурне в лес вывозили по рассказам участников событий. Я лично не осуждаю
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Никому_никабельный
ЗИЛа нет, так что играйте как хотите
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Михаил Зюбин
А сейчас вместо завода ЗИЛ вывозят на квартиры посмотреть, построенные на его территории..
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