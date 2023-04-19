Тренер «Торпедо» Клотет дисквалифицирован на 2 матча РПЛ за оскорбительный жест и слова в адрес судьи матча со «Спартаком»
КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Торпедо».
Комитет принял решение дисквалифицировать Пепа Клотета на два матча Мир РПЛ за оскорбительный жест и слова в адрес главного судьи матча против «Спартака» (1:2). Кроме того, тренера оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Напомним, испанский специалист получил красную карточку в первом тайме. Сообщалось, что после удаления он назвал судью Павла Шадыханова «клоуном».
Клотет не сможет руководить «Торпедо» во время матчей против «Химок» и «Сочи», которые состоятся 22 и 30 апреля соответственно.
Президент «Торпедо» утверждает, что Пеп не показывал кохонес судье, а «просто засунул руки в карманы»
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