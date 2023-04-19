Тренер «Торпедо» Клотет дисквалифицирован на 2 матча РПЛ за оскорбительный жест и слова в адрес судьи матча со «Спартаком»

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Торпедо».

Комитет принял решение дисквалифицировать на два матча Мир за оскорбительный жест и слова в адрес главного судьи матча против « » (1:2). Кроме того, тренера оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Напомним, испанский специалист получил красную карточку в первом тайме. Сообщалось, что после удаления он назвал судью Павла Шадыханова «клоуном».

Клотет не сможет руководить «Торпедо» во время матчей против «Химок» и «Сочи», которые состоятся 22 и 30 апреля соответственно.

Президент «Торпедо» утверждает, что Пеп не показывал кохонес судье, а «просто засунул руки в карманы»