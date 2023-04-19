Тренер «Торпедо» Клотет дисквалифицирован на 2 матча РПЛ за оскорбительный жест и слова в адрес судьи матча со «Спартаком»

Теги Спартак премьер-лига Россия Торпедо КДК РФС Павел Шадыханов Пеп Клотет Футбол

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Торпедо».

Комитет принял решение дисквалифицировать Пепа Клотета на два матча Мир РПЛ за оскорбительный жест и слова в адрес главного судьи матча против «Спартака» (1:2). Кроме того, тренера оштрафовали на 200 тысяч рублей. 

Напомним, испанский специалист получил красную карточку в первом тайме. Сообщалось, что после удаления он назвал судью Павла Шадыханова «клоуном».

Клотет не сможет руководить «Торпедо» во время матчей против «Химок» и «Сочи», которые состоятся 22 и 30 апреля соответственно. 

Президент «Торпедо» утверждает, что Пеп не показывал кохонес судье, а «просто засунул руки в карманы»

14 комментариев

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Zenith forever
Насколько я знаю испанский (плоховато) слово payaso (клоун) совершенно не используется как оскорбление или ругательство. Еще интересно, как КДК определило что Клотет сказал?
+3
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argentina10
ха, а нашему Макарову за тоже самое вообще нечего не было.....то есть боковых "клоунами" называть можно)))
+2
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Torpedo Sergey
Какой однако обидчевый клоун оказался ) при такой работе и талантах должен был уже давно привыкнуть )
+2
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Давид Agabekyan
А в чем оскорбительный жест? В том что он штаны в области паха поправил?
+1
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Владимир Молявин
Не сдержал эмоции.
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Клирик
В фнл такие же правила?))
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d.xoxlov
Mís cojones trenta y tres
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Виталий
Логично
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Злодей Спб
А тренерам Зенита со всем его админресурсом фигачили по 6 матчей дисквы :) Нормально, что.
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Aлекс Губанов
Три пенальти за тайм. Судья называется
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An Kr
Вот и почесал яйца на 2 матча дисквалификации🤣
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Balt
Ответ Клирик
В фнл такие же правила?))
Конечно. В первой лиге всё также. Только вылезти потом сложнее. Под первую лигу денег меньше дадут.
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