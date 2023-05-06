Президент «Торпедо» о клубе через 5 лет: «В верхней части таблицы и готов бороться за медали и титул»
Президент «Торпедо» обрисовал перспективы клуба через пять лет.
– Где вы видите «Торпедо» через пять лет?
– «Торпедо» будет клубом со стабильной, успешной академией, выпускники которой привлекаются в сборные России разных возрастов, в том числе главную команду. Они играют в основе «Торпедо», переходят в ведущие команды России и за рубежом.
А «Торпедо» находится в верхней части таблицы и готово бороться за медали и титул.
– А в еврокубках играть будет?
– Сначала нужно ответить на вопрос, будет ли российский футбол в еврокубках. В любом случае будем стремиться занимать еврокубковые места, – сказал Ярослав Савин.
«Торпедо», набрав 13 очков в 25 матчах, замыкает таблицу мир РПЛ.
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А какая лига?)) ФНЛ?