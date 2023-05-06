Президент «Торпедо» о клубе через 5 лет: «В верхней части таблицы и готов бороться за медали и титул»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Ярослав Савин Футбол

Президент «Торпедо» обрисовал перспективы клуба через пять лет.

– Где вы видите «Торпедо» через пять лет?

– «Торпедо» будет клубом со стабильной, успешной академией, выпускники которой привлекаются в сборные России разных возрастов, в том числе главную команду. Они играют в основе «Торпедо», переходят в ведущие команды России и за рубежом.

А «Торпедо» находится в верхней части таблицы и готово бороться за медали и титул.

– А в еврокубках играть будет?

– Сначала нужно ответить на вопрос, будет ли российский футбол в еврокубках. В любом случае будем стремиться занимать еврокубковые места, – сказал Ярослав Савин.

«Торпедо», набрав 13 очков в 25 матчах, замыкает таблицу мир РПЛ.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ktoto_V_Dome
Праздники в разгаре 🤣
+45
0
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Баженов
Я плачу🥲🥲🥲! Ещё и аншлаг на стадионе???
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Вернём из тюрьмы Стрельцова! - добавил глава Торпедо и закусил
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Пушкин
Ответ Ktoto_V_Dome
Праздники в разгаре 🤣
Этот хитрец не уточнил о верхней части таблицы какого турнира и какой лиги идет речь.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Будут бороться с Химками за чемпионство, а Зенит будет бороться в стыках чтобы не вылететь, не иначе!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
crazy_elky
Все так. Просто в ФНЛ. Товарищ президент забыл уточнить )
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мосгорсуд
«В верхней части таблицы и готов бороться за медали и титул»
============================
А какая лига?)) ФНЛ?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
therealgreenman
Это он сон свой рассказывал? Или как? И это ещё в ближайшие то 5 лет?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Пименов после ЧМ 2002 : "Выиграем ЧМ 2010!"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AR Hongover
Ваше место в пердиве. А то и ниже
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ygcn5c2ty9
Посмотрим где этот президент будет через годик)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антимосковский
зенит переименуют в торпедо?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Иваненко
🙈
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Он забыл добавить в борьба за медали в пердиве
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Лионеля Месси
Про медали ФНЛ говорит:)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rudenzik
Сказочник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Да уж, сначала собрали бы боеспособную команду которая смогла остаться в РПЛ а потом уже б делали заявления о красивых перспективах через 5 лет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ILO. 28 april
Слова Ярослава да богу в уши, успехов рабоче-крестьянскому Торпедо в любом случае.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Романов
Во второй лиге будут прозябать на дотациях.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
swinostyd
Уточните, в каком турнире. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
А потом он проснулся.)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий