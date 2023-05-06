Президент «Торпедо» о клубе через 5 лет: «В верхней части таблицы и готов бороться за медали и титул»

Президент «Торпедо» обрисовал перспективы клуба через пять лет.

– Где вы видите « » через пять лет?

– «Торпедо» будет клубом со стабильной, успешной академией, выпускники которой привлекаются в сборные России разных возрастов, в том числе главную команду. Они играют в основе «Торпедо», переходят в ведущие команды России и за рубежом.

А «Торпедо» находится в верхней части таблицы и готово бороться за медали и титул.

– А в еврокубках играть будет?

– Сначала нужно ответить на вопрос, будет ли российский футбол в еврокубках. В любом случае будем стремиться занимать еврокубковые места, – сказал Ярослав Савин.

«Торпедо», набрав 13 очков в 25 матчах, замыкает таблицу мир .

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