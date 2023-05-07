Клотет после 1:5 от «Ахмата»: «Торпедо» перед сезоном недооценило РПЛ и к уровню лиги было не готово»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Ахмат Пеп Клотет Футбол

Пеп Клотет оценил разгром «Торпедо» от «Ахмата» (1:5) в Мир РПЛ.

— Очевидно, что результат очень плохой, и в первую очередь это моя вина. Нужно подойти к этому с холодной головой. Ставка была на то, чтобы доминировать в штрафных, но нам не удалось это сделать.

Индивидуальные ошибки в обороне привели к голам. Несмотря на результат, есть некоторые позитивные моменты, в ряде моментов мы играли хорошо между линиями, владели мячом.

«Ахмат» — хорошая команда, и сегодня они показали это. На выезде они играют очень хорошо, проиграли только в четырех матчах этого сезона. Думаю, решающим фактором стала удачная игра футболистов «Ахмата» в обеих штрафных площадях.

— Почему «Торпедо» упустило тот позитив, который был в первых матчах под вашим руководством?

— Никогда при мне такой плохой игры еще не было, я согласен. Команда проиграла и тактически, и технически. Иногда по результату сложно выцепить какой‑то позитив. Но если вы спросите меня, какая игра была лучше — сегодня с «Ахматом» или с «Факелом», я вам отвечу: по содержанию сегодняшняя игра была лучше. Клуб перед сезоном недооценил РПЛ. И подготовил команду, которая к уровню Премьер‑лиги не была готова.

Нам нужно развиваться, создавать сильный коллектив, несмотря на то, в какой лиге будет выступать «Торпедо». Это то, зачем я пришел сюда: идея клуба — развитие. Когда я пришел, практически все было проиграно. И организационно я увидел много плохих моментов, которые нужно было исправлять.

Тем не менее никаких оправданий: наш штаб делает максимум, чтобы исправить ситуацию. Мы еще будем думать, почему мы так много проигрываем, — сказал главный тренер «Торпедо».

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5 комментариев

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samarskij-kuzmich
Ну ничего, скоро всё решится. Отправятся Химки и Торпедо в 1 лигу. А их место займут Балтика и Рубин.
+12
-1
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Злобный Конь
"Торпедо" переоценило Клотета,место которому - расставлять тренировочные стойки.
Не всякий Пеп - Гвардиола.
+7
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Михаил1970
А еще в Торпедо забыли, что у них своего стадиона нет. Не знали о имеющихся в Москве 4-х футбольных командах и что им уготована роль 5-го колеса в телеге.
+7
-3
+4
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Михаил
И что? Все из лучшей лиги мира сначала барахтаются в РПЛ, потом кто-то цепляется, а кто-то Торпедо.
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