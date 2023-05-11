Бирюков о Кержакове: «Миша здорово прибавил в этом сезоне – в игре ногами, хорошо играет в рамке. На выходах — тоже один из лучших»
Михаил Бирюков отметил прогресс вратаря «Зенита» Михаила Кержакова в этом сезоне.
— Как оцените игру Михаила Кержакова в этом сезоне?
— По пятибалльной системе поставлю ему пять. Миша очень здорово прибавил в этом сезоне. Прибавил в игре ногами. Очень хорошо играет в рамке. И считаю, что на выходах — тоже один из лучших вратарей.
— Ему уже 36 лет. Долго он продержится на таком уровне?
— Вы знаете, я всегда говорил и готов повторить: когда у тебя есть здоровье и есть стимул, надо продолжать играть. Так что, я надеюсь, Кержаков еще поиграет не один год.
Во всяком случае, пока он может позволить себе играть на таком высоком уровне, надо продолжать это делать, – сказал тренер вратарей «Зенита».
А Миша широкая душа, не может такого позволить.