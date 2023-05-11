Бирюков о Кержакове: «Миша здорово прибавил в этом сезоне – в игре ногами, хорошо играет в рамке. На выходах — тоже один из лучших»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Михаил Бирюков Футбол

Михаил Бирюков отметил прогресс вратаря «Зенита» Михаила Кержакова в этом сезоне.

— Как оцените игру Михаила Кержакова в этом сезоне?

— По пятибалльной системе поставлю ему пять. Миша очень здорово прибавил в этом сезоне. Прибавил в игре ногами. Очень хорошо играет в рамке. И считаю, что на выходах — тоже один из лучших вратарей.

— Ему уже 36 лет. Долго он продержится на таком уровне?

— Вы знаете, я всегда говорил и готов повторить: когда у тебя есть здоровье и есть стимул, надо продолжать играть. Так что, я надеюсь, Кержаков еще поиграет не один год.

Во всяком случае, пока он может позволить себе играть на таком высоком уровне, надо продолжать это делать, – сказал тренер вратарей «Зенита».

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7 комментариев

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Abriel
ещё б пенки брать научился
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Кирилл.С-Пб
У нас двое молодых на банке сидят. Дайте им по 2 игры в конце сезона. А Мише билет на Бали. Пусть отдыхает
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El False
К сожалению мы играем без вратаря, все что в руки по центру не летит - без шансов.
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Виктор
Миша сможет объяснить, что он делал на ближней штанге, когда забивал Бальде?
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schwein
Ответ Abriel
ещё б пенки брать научился
Тогда один из фанатов Зенита лишится мешка картошки.
А Миша широкая душа, не может такого позволить.
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Abriel
Ответ schwein
Тогда один из фанатов Зенита лишится мешка картошки. А Миша широкая душа, не может такого позволить.
я б взмен ему сам купил.
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