Бирюков о Кержакове: «Миша здорово прибавил в этом сезоне – в игре ногами, хорошо играет в рамке. На выходах — тоже один из лучших»

Михаил Бирюков отметил прогресс вратаря «Зенита» Михаила Кержакова в этом сезоне.

— Как оцените игру в этом сезоне?

— По пятибалльной системе поставлю ему пять. Миша очень здорово прибавил в этом сезоне. Прибавил в игре ногами. Очень хорошо играет в рамке. И считаю, что на выходах — тоже один из лучших вратарей.

— Ему уже 36 лет. Долго он продержится на таком уровне?

— Вы знаете, я всегда говорил и готов повторить: когда у тебя есть здоровье и есть стимул, надо продолжать играть. Так что, я надеюсь, Кержаков еще поиграет не один год.

Во всяком случае, пока он может позволить себе играть на таком высоком уровне, надо продолжать это делать, – сказал тренер вратарей « ».