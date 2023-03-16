«Зенит» отсудил 400 тысяч евро у «Юргордена» за аренду Васютина в Палате по разрешению споров ФИФА

«Зенит» отсудил у « » 400 тысяч евро.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск « » к «Юргордену» по поводу вратаря .

Сезон-2021/22 футболист провел в аренде в шведской команде, но она не заплатила сине-бело-голубым – согласно договору между сторонами, сумма составляла около 400 тысяч евро.

«Зенит» обратился Палату по разрешению споров ФИФА, которая постановила:

– «Юргорден» должен в течении 45 дней погасить весь долг перед «Зенитом» и выплатить штраф;

– Если оплата будет задержана, то клубу из Стокгольма запретят вести трансферную деятельность в течение двух ближайших трансферных окон.

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