«Зенит» отсудил 400 тысяч евро у «Юргордена» за аренду Васютина в Палате по разрешению споров ФИФА

Теги Зенит премьер-лига Россия Юргорден высшая лига Швеция трансферы ФИФА Александр Васютин Спорт-Экспресс деньги Футбол

«Зенит» отсудил у «Юргордена» 400 тысяч евро.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск «Зенита» к «Юргордену» по поводу вратаря Александра Васютина.

Сезон-2021/22 футболист провел в аренде в шведской команде, но она не заплатила сине-бело-голубым – согласно договору между сторонами, сумма составляла около 400 тысяч евро.

«Зенит» обратился Палату по разрешению споров ФИФА, которая постановила:

– «Юргорден» должен в течении 45 дней погасить весь долг перед «Зенитом» и выплатить ФИФА штраф;

– Если оплата будет задержана, то клубу из Стокгольма запретят вести трансферную деятельность в течение двух ближайших трансферных окон.

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31 комментарий

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Camarão
Их все равно не смогут перевести
Ахаххахахахахахахахахаха
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jayokocha
Ответ Любовь Мелехова
У Кержа по крайней мере автоголов нет на 1 минуте.
Что за бред? Самый обычный автогол, после рикошета от штанги и хорошего удара
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Дмитрий9779
Не привыкать шведов нагибать.
Единственное достижение евролузера за десяток лет😂
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Ivan Petrov
Васютин за это отблагодарил голом. Хорошего нападающего зенит урвал. Завидуем...
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Любовь Мелехова
Ответ Дмитрий Калашников
он уж получше голкипер чем Кержаков, который и от моей бабушки пропустит!
У Кержа по крайней мере автоголов нет на 1 минуте.
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Никитос Рудых
Ответ Олег Иванов
400 тысяч евро - стоимость одного ужина мюллера
Томаса Мюллера)
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Максим Прокофьев
Шведы совсем берега попутали, решили что с русскими можно уже даже такую дичь безнаказанно провернуть, и тупо не платить по договору?! Это ли не очередной показатель их никчемности!
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Ковид 07.10.52
Какой гуманный суд в загнивающей Европе...даже клуб "агрессоров" в их понимании судят не по понятиям...
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Спартак Уокер
Ну и по делом
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Сергей Семенов
Ответ Олег Иванов
400 тысяч евро - стоимость одного ужина мюллера
много работает, заслужил)
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Алексей Ненахов
А могли бы быть премиальные Кукляка
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Матвей Суицидин
Ответ Ashot Rager
Что ты несешь, причем тут админресурс? Клуб арендовал игрока и не заплатил за его аренду - это по-твоему нормально?
некоторые торчат десятки миллионов евро и ничего, например Вест Хем за Влашича, никто им не запрещает новичков регать
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Pertinax Gandi
Газпрому на печеньки
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krealpmoney
Ответ JohnySPB
Вы копируете новости со СЭ, так хоть орфографию проверяйте за ними. Позорище.
по-моему нельзя менять орфографию источника
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Дмитрий Калашников
Ответ Сергей Жарковский
Ну хоть какая-то польза от Васютина 🤣🤣🤣
он уж получше голкипер чем Кержаков, который и от моей бабушки пропустит!
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Adeen
Ответ JohnySPB
Вы копируете новости со СЭ, так хоть орфографию проверяйте за ними. Позорище.
А чё там?
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ТТД Бубнова
Кукуляку за матч с Динамо хватит.
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SMART789
Ответ Ashot Rager
Что ты несешь, причем тут админресурс? Клуб арендовал игрока и не заплатил за его аренду - это по-твоему нормально?
Ампулу юмора пациенту внутривенно, срочно!!!
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Сергей Жарковский
Ну хоть какая-то польза от Васютина 🤣🤣🤣
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Олег Иванов
400 тысяч евро - стоимость одного ужина мюллера
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Дмитрий9779
Не привыкать шведов нагибать.
+29
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ashot Rager
Что ты несешь, причем тут админресурс? Клуб арендовал игрока и не заплатил за его аренду - это по-твоему нормально?
Это же юмор...
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Ashot Rager
Ответ Екн Лор
Уже до ФИФА добрался админресурс Зенита. Инфантино боится звонка от Миллера?
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Вертуальный Человек
Я думал, что назад сплавили этого бездаря
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Russ Ivan
400 тысяч евро - это месячная цена обедов Героя Труда РФ...
Шо блин?
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