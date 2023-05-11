Бирюков о 5-м подряд титуле «Зенита»: «Это все равно как в первый раз, потому что очень приятно»

Михаил Бирюков поделился впечатлениями от 5-го подряд чемпионства «Зенита».

— Вы застали времена, когда для «Зенита» чемпионство было редкостью. Сейчас, когда оно выигрывается каждый год, не приелись такие победы?

— Нет, вы знаете, это все равно как в первый раз. Потому что это очень приятно. И я скажу, что выиграть это чемпионство было не очень просто. Как и предыдущие.

Добиваться такого результата на протяжении стольких сезонов подряд крайне тяжело. Наоборот, каждая победа только больше стимулирует работать на то, чтобы победить снова.

— От оформления чемпионства в свой день рождения и в матче со «Спартаком» (3:2) эмоции особые?

— Спасибо ребятам, что сделали такой подарок на день рождения. Получилась очень тяжелая, драматичная игра. Но со «Спартаком» легких игр не бывает. Едва не упустили победу, позволили сравнять счет в конце матча сопернику, но Сергеев сумел забить решающий гол на последних минутах.

Одно удовольствие от таких успехов. Рад, что ребята собрались, проявили максимальную отдачу и вырвали победу на глазах у своих болельщиков, которым большое спасибо за поддержку и в этом матче, и в сезоне, и вообще все эти годы, – сказал тренер вратарей « ».