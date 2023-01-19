Гендиректор «Фонбет» о том, что КХЛ не прилагает усилий для роста ценности: «Рост коррелирует с уровнем благосостояния общества. Это не вопрос одной лишь лиги»

Сергей Анохин поделился мыслями о продуктовой ценности .

– Вам не кажется, что КХЛ не прилагает серьезных усилий для того, чтобы ее продуктовая ценность росла?

– Абсолютно не согласен. Если посмотреть на тот рывок, который КХЛ проделала с нулевых, – разница колоссальна. У лиги есть свои ОТТ платформы, приложение, разработаны единые брендбуки и гайдлайны.

Все это делает лигу привлекательнее, что, в свою очередь, выливается в очень хорошие цифры по заполняемости арен.

Справедливо будет отметить и тот факт, что рост продуктовой ценности однозначно коррелирует с уровнем благосостояния общества, в котором лига функционирует, поэтому это скорее не вопрос одной лишь КХЛ.

– Вам не кажется, что клубы не отрабатывают спонсорские деньги?

– Очень сложное утверждение, потому что слово «отрабатывают» подразумевает непосредственное действие. Для того чтобы получить отдачу в спонсорстве, иногда достаточно налепить несколько логотипов на форму и показать матч на «Матч ТВ».

Если мыслить такими категориями, тогда можно утверждать, что в зависимости от уровня инвестиций почти все клубы в той или иной мере отрабатывают спонсорские инвестиции.

Однако если смотреть на спонсорство с точки зрения работы на пересечении аудитории клуба и бренда, который его спонсирует, в решении непосредственных задач спонсора, здесь мы видим огромный потенциал.

Болельщики и спонсоры – это два важнейших источника инвестиций для любого клуба.

Если в работе и повышении лояльности с первыми у клубов за последнее время виден явный прогресс, то в работе с нашей категорией еще очень много работы, которая начнется с вопроса «Зачем бренду нас спонсировать?» и закончится «А какие бизнес-задачи с помощью нашей платформы спонсор может решить и что это ему дает?» – сказал генеральный директор букмекерской компании «Фонбет».