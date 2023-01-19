Гендиректор «Фонбет» о том, что КХЛ не прилагает усилий для роста ценности: «Рост коррелирует с уровнем благосостояния общества. Это не вопрос одной лишь лиги»

Теги болельщики КХЛ Сергей Анохин Фонбет Хоккей

Сергей Анохин поделился мыслями о продуктовой ценности КХЛ.

– Вам не кажется, что КХЛ не прилагает серьезных усилий для того, чтобы ее продуктовая ценность росла?

– Абсолютно не согласен. Если посмотреть на тот рывок, который КХЛ проделала с нулевых, – разница колоссальна. У лиги есть свои ОТТ платформы, приложение, разработаны единые брендбуки и гайдлайны.

Все это делает лигу привлекательнее, что, в свою очередь, выливается в очень хорошие цифры по заполняемости арен.

Справедливо будет отметить и тот факт, что рост продуктовой ценности однозначно коррелирует с уровнем благосостояния общества, в котором лига функционирует, поэтому это скорее не вопрос одной лишь КХЛ.

– Вам не кажется, что клубы не отрабатывают спонсорские деньги?

– Очень сложное утверждение, потому что слово «отрабатывают» подразумевает непосредственное действие. Для того чтобы получить отдачу в спонсорстве, иногда достаточно налепить несколько логотипов на форму и показать матч на «Матч ТВ».

Если мыслить такими категориями, тогда можно утверждать, что в зависимости от уровня инвестиций почти все клубы в той или иной мере отрабатывают спонсорские инвестиции.

Однако если смотреть на спонсорство с точки зрения работы на пересечении аудитории клуба и бренда, который его спонсирует, в решении непосредственных задач спонсора, здесь мы видим огромный потенциал.

Болельщики и спонсоры – это два важнейших источника инвестиций для любого клуба.

Если в работе и повышении лояльности с первыми у клубов за последнее время виден явный прогресс, то в работе с нашей категорией еще очень много работы, которая начнется с вопроса «Зачем бренду нас спонсировать?» и закончится «А какие бизнес-задачи с помощью нашей платформы спонсор может решить и что это ему дает?» – сказал генеральный директор букмекерской компании «Фонбет».

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
papadok
И что такому залихватскому парню ответишь? У него и гайдлайн, и брендбук, а у тебя просто ощущение, что десять лет назад смотреть было интереснее, да и составы попредставительнее были.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sed3009
Ответ забанинныйСевер12
Всё так и есть, даже на востоке, Уфа, Магн, Каз, Челябинск, там всегда проблем не было а теперь пусто, народ нищает ему не до хоккея, так его и по ТВ бесплатно не показывают, люди забывают про хоккей им не до него и так.
Так есть. Уровень лиги упал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
забанинныйСевер12
Все эти бизнес идеи, это всё не принесёт дохода если на твоём рынке "покупатели с пустыми карманами", да и по ТВ в бесплатном контентом хоккея нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GullitRuud
"брендбуки и гайдлайны" это ещё что за херомантия ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
забанинныйСевер12
Ответ Максут Дюсембинов
Надо развивать хоккей и показывать все по матч тв . А не так показывают до фильмы до боксы , а в это время играют в хоккей. Арены пустые( ну почти) только Ска Омск Новосиб. А остальные и 50процентов не набирают без обид
Всё так и есть, даже на востоке, Уфа, Магн, Каз, Челябинск, там всегда проблем не было а теперь пусто, народ нищает ему не до хоккея, так его и по ТВ бесплатно не показывают, люди забывают про хоккей им не до него и так.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nuksi
Ещё один человек, живущий в удобном для себя параллельном мире. О какой популярности лили идёт речь? Статистика просмотров кхл-тв, на ютубе никакая. В инсте и телеграмме тоже. Насчёт тик-тока не знаю.

Лишь единицы клубов пытаются делать интересный континент. Однако его просмотры тоже малы по сравнению с другими развлекательными каналами.

По высокую посещаемость тоже спорно. Зачастую клубы рисуют красивые цифры для отчетности. Да и порой бесплатную раздачу билетов сложно назвать крутым инструментом популяризации хоккея и выстраивания коммерческой модели.

Звёзд, известных за пределами льда, сейчас в Лиге нет. Помню одно время Морозов рекламировал Техношок, Ковальчук Райффайзенбанк. Сейчас большинство игроков не знают в лицо даже фанаты клубов.

Согласен, что это вопросы не только работы одной Лиги, но и какой-то внятной политики увеличения популярности у неё нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ми Ша
Значит лигу ждёт деградация
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максут Дюсембинов
Надо развивать хоккей и показывать все по матч тв . А не так показывают до фильмы до боксы , а в это время играют в хоккей. Арены пустые( ну почти) только Ска Омск Новосиб. А остальные и 50процентов не набирают без обид
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий