Андрей Канчельскис: «Интерес к РПЛ будет падать из-за доминирования «Зенита», прогресса не будет. Хочется интриги – это не дело, что один клуб выигрывает все»
Андрей Канчельскис считает, что интерес к РПЛ упадет, если «Зенит» продолжить доминировать.
7 мая в матче 26-го тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России – в пятый раз подряд.
«Наверное, интерес будет падать к российскому чемпионату из-за доминирования «Зенита», но все равно смотреть футбол люди будут. Хочется, чтобы в РПЛ была интрига, это не дело, что один клуб выигрывает все.
Никакого прогресса не будет, если один клуб будет доминировать на протяжении многих лет. Сейчас в РПЛ интрига только в борьбе за выживание. Так должно быть и вверху таблицы», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
Убрав "таргет" вы лишите клубы стимула развиваться - лига начнёт усредняться и на выходе мы получим в туре восемь матчей уровня ФК Химки vs ФК Торпедо.
Ладно там Галицкий или Бабаян из ЦСКА что-то ещё говорили бы, у них в команда более менее адекватное управление, но чего-то не хватает (Краснодару админ-ресурса ЦСКА сильного тренера).
Спартчам же вообще в тряпку молчать надо, самая смешная команда лиги.
А если другие регионы захотят выигрывать, это что ж получится? Бунт на корабле?
Может другие клубы должны подтягиваться? Нанимать профессионалов в команду. Что бы игроков покупали не с учетом откатов, а профессионалов. И так в каждой области.
Зенит просто Задал планку, остальным надо до неё допрыгнуть - способы должны изыскать сами.
По поводу падения интереса к РПЛ в целом - спорное замечание. В лигах Германии, Испании и Италии всегда присутствовали клубы, чемпионство которых было более чем ожидаемо, но это не сказывалось негативным образом на интересе к первенству в целом.
Скорее произойдёт падение интереса болельщиков к отдельным клубам из-за несовпадения амбиций болельщиков, с ожидаемыми результатами клубов. Но в целом смотреть и ходить на футбол не перестанут, произойдёт некоторое перераспределение аудитории.
Ясно.
Вы хоть гуглите, прежде чем глупость писать ))