Андрей Канчельскис: «Интерес к РПЛ будет падать из-за доминирования «Зенита», прогресса не будет. Хочется интриги – это не дело, что один клуб выигрывает все»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает, что интерес к РПЛ упадет, если «Зенит» продолжить доминировать.

7 мая в матче 26-го тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России – в пятый раз подряд.

«Наверное, интерес будет падать к российскому чемпионату из-за доминирования «Зенита», но все равно смотреть футбол люди будут. Хочется, чтобы в РПЛ была интрига, это не дело, что один клуб выигрывает все.

Никакого прогресса не будет, если один клуб будет доминировать на протяжении многих лет. Сейчас в РПЛ интрига только в борьбе за выживание. Так должно быть и вверху таблицы», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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37 комментариев

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Juran
Ну да, кому интересна Бундес лига? А чемпиона Франции в времена доминирования Лиона? Да и серию А никто не смотрел, когда постоянный чемпион Ювентус был))))
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Злодей Спб
Зенит задал уровень для всей Лиги, к которому должны стремиться остальные клубы. Клубы должны демонстрировать прогресс, усиливать составь, оптимизировать менеджмент и тренировочный процесс, чтобы к этому уровню приблизиться.

Убрав "таргет" вы лишите клубы стимула развиваться - лига начнёт усредняться и на выходе мы получим в туре восемь матчей уровня ФК Химки vs ФК Торпедо.
+13
-7
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Катя СПб
Ответ dimkamelok
Факт, что с Зенитом никто не может конкурировать - не его его проблема. Чемпионат не будет менее интересным, если продолжат появляться хорошие тренерские команды вроде Оренбурга. Зенит не может быть вечным лидером, просто другие клубы хуже работают во всём, нужно налаживать грамотную структуру, а не плакаться, что чемпион заранее известен
Да вообщем-то никто и не плачет, кроме журналистов, ветеранов-отставников и Спартака.
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Otto Kretschmer
не пойму, это он призвал Зенит поддаваться спартачку?
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dimkamelok
Факт, что с Зенитом никто не может конкурировать - не его его проблема. Чемпионат не будет менее интересным, если продолжат появляться хорошие тренерские команды вроде Оренбурга. Зенит не может быть вечным лидером, просто другие клубы хуже работают во всём, нужно налаживать грамотную структуру, а не плакаться, что чемпион заранее известен
+4
-2
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Владислав88
Спартачи достали реально уже. У них клуб главное шапито России. В клубе вечно какие-то аферисты и клоуны ошиваются Тарабукки, Гурцкие, Цорны, Газизовы, Заремы всякие. Тренеров методом тыка выбирают, игроков также. На их фоне тётя Оля Смородская топ-менежер!!! За 5 лет один внятный сезон при Тедеско, который сам, быстро поняв какой-то там дурдом, свинтил оттуда. Да спартак все эти годы в первую 8-ку только за счёт непосильной судеской помощи попадал, только при Тедеско худо-бедно на 5-6-е место наиграли, но судьи аж второе затащили. Но виноват Газпром. Во, молодцы)))
Ладно там Галицкий или Бабаян из ЦСКА что-то ещё говорили бы, у них в команда более менее адекватное управление, но чего-то не хватает (Краснодару админ-ресурса ЦСКА сильного тренера).
Спартчам же вообще в тряпку молчать надо, самая смешная команда лиги.
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тралмейстер
Пока выигрывал СМ интерес не падал, и прогресс был? А теперь беда.... мало того что другой клуб,так он ещё и не из Москвы. (что недопустимо)
А если другие регионы захотят выигрывать, это что ж получится? Бунт на корабле?
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avcgloronalduMU
да все равно, пусть выигрывает, но напрягает то, что в ЧР есть дубли газмпром вроде Оренбурга Сочи, что даже при просмотре вар, судьи решают в пользу зенита
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prus_3
Что-то я не припомню таких разговоров в 90-е годы. Ну, доминирует Спартак и пусть, тем интереснее их прихлопнуть по возможности. А тут столько неожиданных предложений: давайте лимит ужесточим, давайте бюджет, давайте то, давайте се...
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MAXIMum1
Так какие предложения? Искусственно снизить уровень Зенита? Выгнать легионеров? Так сказать, опустить в общее болото.
Может другие клубы должны подтягиваться? Нанимать профессионалов в команду. Что бы игроков покупали не с учетом откатов, а профессионалов. И так в каждой области.
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Andrey Ogorodnikov
Интерес упадёт из-за отсутствия еврокубков. Раньше было принципиально, кто займёт второе, третье, четвертое место. А сейчас всё равно по большому счёту. Единственное важное - чемпионство - а оно понятно кому достанется. И ради чего смотреть?
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Leo
Спортс уже даже заголовки разучились писать без ошибок?
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Сергей Жарковский
А что предлагает Андрюша? Розыгрыш следующего чемпиона по принципу: камень, ножницы, бумага?!
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Северный болельщик
Ну и пусть подает
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Фёдор Кузнецов
"Подать", спортс,ну серьёзно? Это уже слишком
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Злодей Спб
Ответ Никита Давыдкин
Усиливать состав Малкомами за 40 и Венделами за 20? Извините, но таких ресурсов нет ни у кого в лиге
Стремиться к уровню Зенита, не значит достигнуть и превзойти, но попытка клубов приобрести или воспитать качественных футболистов демонстрирующих яркую игру пойдёт на пользу всей Лиге в целом и повысит её уровень.

Зенит просто Задал планку, остальным надо до неё допрыгнуть - способы должны изыскать сами.

По поводу падения интереса к РПЛ в целом - спорное замечание. В лигах Германии, Испании и Италии всегда присутствовали клубы, чемпионство которых было более чем ожидаемо, но это не сказывалось негативным образом на интересе к первенству в целом.

Скорее произойдёт падение интереса болельщиков к отдельным клубам из-за несовпадения амбиций болельщиков, с ожидаемыми результатами клубов. Но в целом смотреть и ходить на футбол не перестанут, произойдёт некоторое перераспределение аудитории.
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mean machine/
*Подать
Ясно.
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Hong Kil
Так зато интерес к Кубку России возрастет! Там то Зенит ни на что не претендует, пожалуйста соревнуйтесь между собой, выявляйте кто сильнее.
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Новый рычаг
Ответ Владислав88
Спартачи достали реально уже. У них клуб главное шапито России. В клубе вечно какие-то аферисты и клоуны ошиваются Тарабукки, Гурцкие, Цорны, Газизовы, Заремы всякие. Тренеров методом тыка выбирают, игроков также. На их фоне тётя Оля Смородская топ-менежер!!! За 5 лет один внятный сезон при Тедеско, который сам, быстро поняв какой-то там дурдом, свинтил оттуда. Да спартак все эти годы в первую 8-ку только за счёт непосильной судеской помощи попадал, только при Тедеско худо-бедно на 5-6-е место наиграли, но судьи аж второе затащили. Но виноват Газпром. Во, молодцы))) Ладно там Галицкий или Бабаян из ЦСКА что-то ещё говорили бы, у них в команда более менее адекватное управление, но чего-то не хватает (Краснодару админ-ресурса ЦСКА сильного тренера). Спартчам же вообще в тряпку молчать надо, самая смешная команда лиги.
Канчельскис конечно знатный Спартач))))
Вы хоть гуглите, прежде чем глупость писать ))
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Новый рычаг
Ответ тралмейстер
Пока выигрывал СМ интерес не падал, и прогресс был? А теперь беда.... мало того что другой клуб,так он ещё и не из Москвы. (что недопустимо) А если другие регионы захотят выигрывать, это что ж получится? Бунт на корабле?
Причём тут Канчельскис и Москва ?
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Новый рычаг
Ответ prus_3
Что-то я не припомню таких разговоров в 90-е годы. Ну, доминирует Спартак и пусть, тем интереснее их прихлопнуть по возможности. А тут столько неожиданных предложений: давайте лимит ужесточим, давайте бюджет, давайте то, давайте се...
Постоянно такие разговоры были
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jonnysilverhand01
Здесь даже дело не в самом клубе Зенит, здесь уже вопрос ко всей системе …
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шлеп нога
Подать???? автор, сходи в школу, на урок русского языка!
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LaLkA911 #npoct
Подать???🤔🤨
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Best game on Earth
И что теперь, запретить Зенит?
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