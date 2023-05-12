Андрей Канчельскис: «Интерес к РПЛ будет падать из-за доминирования «Зенита», прогресса не будет. Хочется интриги – это не дело, что один клуб выигрывает все»

Андрей Канчельскис считает, что интерес к РПЛ упадет, если «Зенит» продолжить доминировать.

7 мая в матче 26-го тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России – в пятый раз подряд.

«Наверное, интерес будет падать к российскому чемпионату из-за доминирования «Зенита», но все равно смотреть футбол люди будут. Хочется, чтобы в РПЛ была интрига, это не дело, что один клуб выигрывает все.

Никакого прогресса не будет, если один клуб будет доминировать на протяжении многих лет. Сейчас в РПЛ интрига только в борьбе за выживание. Так должно быть и вверху таблицы», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России.