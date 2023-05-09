Андрей Канчельскис: «Назвал бы Гогниева лучшим тренером – уникум. Без шуток – Семак и Карпин. Скажут про большой бюджет, но разве у «Спартака», «Локо», «Динамо» он маленький?»

Андрей Канчельскис назвал лучшего тренера в сезоне Мир РПЛ.

« » под руководством Сергея Семака стал чемпионом в пятом сезоне подряд после победы над «Спартаком» (3:2).

«Я бы назвал лучшим тренером . Просто уникум (смеется).

Но если без шуток, я могу выделить две кандидатуры: и . Семак уже пятый раз приводит «Зенит» к чемпионству.

Не каждый тренер сможет показать такой результат. Кто-то скажет, что у них большой бюджет, поддержка, подбор игроков.

Но что вам мешает подобрать хороших футболистов? У того же «Локомотива», «Динамо», «Спартака» разве маленькие бюджеты?

Ведь это не так, у них тоже нормальные бюджеты. Может, просто не хотят, или есть другие причины», – сказал бывший футболист сборной России.