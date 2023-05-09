Андрей Канчельскис: «Назвал бы Гогниева лучшим тренером – уникум. Без шуток – Семак и Карпин. Скажут про большой бюджет, но разве у «Спартака», «Локо», «Динамо» он маленький?»
Андрей Канчельскис назвал лучшего тренера в сезоне Мир РПЛ.
«Зенит» под руководством Сергея Семака стал чемпионом в пятом сезоне подряд после победы над «Спартаком» (3:2).
«Я бы назвал лучшим тренером Спартака Гогниева. Просто уникум (смеется).
Но если без шуток, я могу выделить две кандидатуры: Сергея Семака и Валерия Карпина. Семак уже пятый раз приводит «Зенит» к чемпионству.
Не каждый тренер сможет показать такой результат. Кто-то скажет, что у них большой бюджет, поддержка, подбор игроков.
Но что вам мешает подобрать хороших футболистов? У того же «Локомотива», «Динамо», «Спартака» разве маленькие бюджеты?
Ведь это не так, у них тоже нормальные бюджеты. Может, просто не хотят, или есть другие причины», – сказал бывший футболист сборной России.
Не каждый тренер сможет показать такой результат. Кто-то скажет, что у них большой бюджет, поддержка, подбор игроков"-где здесь про Ростов?
Ну я его полтора года назад в паре видел он на человека не был похож уже , у меня там друг бармен был, говорит что так почти каждый день
Мне кажется вряд ли что то поменялось
И то что я написал выше это не шутка типо , а то что я слышал рядом стоя
Ну ещё про Спартак он любит во все горло кричать на весь паб