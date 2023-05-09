Андрей Канчельскис: «Назвал бы Гогниева лучшим тренером – уникум. Без шуток – Семак и Карпин. Скажут про большой бюджет, но разве у «Спартака», «Локо», «Динамо» он маленький?»

Теги Зенит Ростов Спартак Гогниев Сергей Семак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Валерий Карпин Р-Спорт Футбол

Андрей Канчельскис назвал лучшего тренера в сезоне Мир РПЛ.

«Зенит» под руководством Сергея Семака стал чемпионом в пятом сезоне подряд после победы над «Спартаком» (3:2).

«Я бы назвал лучшим тренером Спартака Гогниева. Просто уникум (смеется).

Но если без шуток, я могу выделить две кандидатуры: Сергея Семака и Валерия Карпина. Семак уже пятый раз приводит «Зенит» к чемпионству.

Не каждый тренер сможет показать такой результат. Кто-то скажет, что у них большой бюджет, поддержка, подбор игроков.

Но что вам мешает подобрать хороших футболистов? У того же «Локомотива», «Динамо», «Спартака» разве маленькие бюджеты?

Ведь это не так, у них тоже нормальные бюджеты. Может, просто не хотят, или есть другие причины», – сказал бывший футболист сборной России.

27 комментариев

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utsh44psmr
Лучший Мостовой и его помощник Канчельскис. Без шуток.
+34
-2
+32
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Дядя ТУРА
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Ну да, хороводы водить на поле не каждый догадается установку дать
если это приводит к голу, то пусть хоть с парашютом прыгают
+17
-2
+15
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Black Phoenix
Хоть Канчельскис об этом написал, браво. Сетовать на бюджет Зенита, когда у Динамо со Спартаком и Локо он так же большой для борьбы на топ-уровне - это хейтерство, алчное и завистливое. Кто ж вам всем мешает так же успешно деньги вкладывать и вливать на долгосрочную перспективу? При этом и Локо, и Спартак были в опасной близости от зоны стыковых матчей, а Динамо и вовсе вылетал.
+23
-12
+11
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Не уверен!!
Ответ Black Phoenix
Хоть Канчельскис об этом написал, браво. Сетовать на бюджет Зенита, когда у Динамо со Спартаком и Локо он так же большой для борьбы на топ-уровне - это хейтерство, алчное и завистливое. Кто ж вам всем мешает так же успешно деньги вкладывать и вливать на долгосрочную перспективу? При этом и Локо, и Спартак были в опасной близости от зоны стыковых матчей, а Динамо и вовсе вылетал.
Ну это ведь не правда про одинаковый бюджет, а конкретно на бюджет который клуб может тратить на трансферы и зп игрокам. Он само собой не одинаковый. Если ты забыл, но и ЦСКА, и Спартак сами построили себе стадион и из-за чего им пришлось на годы урезать свои расходы на зп и трансферы игроков. У Зенита со стадионом история была другая - это была очередной распил. Можно посмотреть в Европу и увидеть у всех клубов с новым стадионом такие же проблема, а это именно был Арсенал, Атлетико и др.
+12
-3
+9
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Ну да, хороводы водить на поле не каждый догадается установку дать
+10
-3
+7
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flash166
Ответ Black Phoenix
Хоть Канчельскис об этом написал, браво. Сетовать на бюджет Зенита, когда у Динамо со Спартаком и Локо он так же большой для борьбы на топ-уровне - это хейтерство, алчное и завистливое. Кто ж вам всем мешает так же успешно деньги вкладывать и вливать на долгосрочную перспективу? При этом и Локо, и Спартак были в опасной близости от зоны стыковых матчей, а Динамо и вовсе вылетал.
Лучше ныть каждый тур про судейство, назначать директорами проходимцев из европы (потому что вот там то футбол), покупать второсортный легов и так по кругу. Но виноват конечно зенит
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Геннадий Тёкин
Ответ Андрей Разметнов
У Ростова большой бюджет?! Дядя, это шутка какая-то? 🤕
Вообще то он говорит про бюджеты Спартака, Динамо и Локо!
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Андрей Разметнов
Ответ Геннадий Тёкин
Вообще то он говорит про бюджеты Спартака, Динамо и Локо!
Он сказал я могу выделить двух тренеров: Карпина и Семака. Кто-то скажет, что у них большие бюджеты... и так далее. Может в статье урезали полную речь?
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Андрей Разметнов
Ответ Геннадий Тёкин
"Семак уже пятый раз приводит «Зенит» к чемпионству. Не каждый тренер сможет показать такой результат. Кто-то скажет, что у них большой бюджет, поддержка, подбор игроков"-где здесь про Ростов?
Меня смутило вот это У НИХ, подумал, что в расчёт берется "они" про команды двух этих тренеров, а не про "они" в целом про команду Зенит. Если так, то да. Спасибо, что помогли разобраться
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Геннадий Тёкин
Ответ Андрей Разметнов
Он сказал я могу выделить двух тренеров: Карпина и Семака. Кто-то скажет, что у них большие бюджеты... и так далее. Может в статье урезали полную речь?
"Семак уже пятый раз приводит «Зенит» к чемпионству.

Не каждый тренер сможет показать такой результат. Кто-то скажет, что у них большой бюджет, поддержка, подбор игроков"-где здесь про Ростов?
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Romano1985
Осенькин и Федотов
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Alex Chernov
В Баварии за последние 10 лет было 8 тренеров и все эти 10 лет Бавария была чемпионом. Всё очень относительно и как показывает этот пример тренер не всегда залог успеха 🙃
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mitos
Где в этих командах игроки за 30-40 миллионов???
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Supreme Allah
Ответ Black Phoenix
Хоть Канчельскис об этом написал, браво. Сетовать на бюджет Зенита, когда у Динамо со Спартаком и Локо он так же большой для борьбы на топ-уровне - это хейтерство, алчное и завистливое. Кто ж вам всем мешает так же успешно деньги вкладывать и вливать на долгосрочную перспективу? При этом и Локо, и Спартак были в опасной близости от зоны стыковых матчей, а Динамо и вовсе вылетал.
В каком месте он одинаковый , грубо говоря зенит это бавария , а Динамо Боруссия , если их по бюджету сравнивать.
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Юрий Кечко
Ответ stewiegriffin2
А че он такого сказал чтобы его алкашем оскорблять?
Так он на самом деле не просыхает не первый год , это факт а не оскорбление
Ну я его полтора года назад в паре видел он на человека не был похож уже , у меня там друг бармен был, говорит что так почти каждый день
Мне кажется вряд ли что то поменялось

И то что я написал выше это не шутка типо , а то что я слышал рядом стоя
Ну ещё про Спартак он любит во все горло кричать на весь паб
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Альф Третий
Ответ King of Gods
Вызывайте санитаров
Хм, а почему это? Я вроде не сказал ничего чрезмерно странного или нелепого. Но если вы зовете санитаров, то может быть вы увидели в моих словах какой-то юмор, который не понимают все? Я готов объяснить, если что ;)
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