Тренер «Зенита» Оливейра: «Мы уже год играем без Дзюбы – забиваем больше, чем в предыдущих сезонах. Всем довольны»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Вильям Оливейра Футбол

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра оценил год без Артема Дзюбы в составе команды.

– Вас разозлила история, когда Дзюба не пожал руку Семаку?

– Нет, это никого не разозлило. Мы все прекрасно знаем Семака как хорошего человека. Этот инцидент вообще не тронул нас.

– Дзюба играл бы в нынешнем составе «Зенита»?

– Мы уже год играем без Дзюбы – забиваем больше, чем в предыдущих сезонах. Мы всем довольны. Сейчас у нас более активная группа атаки. Так же довольны игрой наших форвардов, как и при Дзюбе, – сказал Оливейра.

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9 комментариев

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Electro
Его назад кто то сватает ? Кажется нет. Артем уже в истории. Да и обижаться ему не на что. Звездой российского футбола он стал именно в Зените
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Сергей Жарковский
Артём нашёл место в Локо, у него получается, ну и успехов ему, а Зенит... просто Чемпион России!👏
+5
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Кирилл.С-Пб
На входе одной деревяхи игра не заканчиваетя
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Злодей Спб
После ухода Дзюбы и Азмуна у Зенита не осталось центральных нападающих и в целом в атакующей линии проблема с игрой на втором этаже. Бразильцы неплохо комбинируют низом, но количество завершений головой с прострела или навесов стремится к нулю. Раньше Азмун или Дзюба даже за один матч могли пару штук заколотить "верховых".

Сергеев - игрок замены (джокер), он не может отыграть 90 минут, но отлично выбирает позицию и может завершить прострел или нестандартный момент голом.

Что происходит с Кассьеррой я вообще не понимаю - за весь год из нескольких десятков 100% моментов не реализовал ни одного. Пора ему в церковь сходить или к психологу.
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Hong Kil
Нынешние нападающие Зенита все же пока выглядят намного слабее даже такого "старого" Дзюбы. Другое дело, что может бразильцы уже не чувствуют давления авторитета Дзюбы и взяли на себя его лидерские качества, вот и раззабивались.
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Николай Корягин
Правильно, зачем Дзюба, если есть голеадор Кассьерра
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тралмейстер
Ответ Ковид 07.10.52
А чего не быть довольными...конкурентов нет, премиальные за гранью реальности за уже назначенные победы...жизнь удалась в риобурге...
Конечно довольны. Москвичей дерём,они только слёзы пускают да ноют. Золото берём, а в большой деревне только слюнки завистливо глотают. 2-я звезда у нас. Жизнь удалась.
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