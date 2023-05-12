Тренер «Зенита» Оливейра: «Мы уже год играем без Дзюбы – забиваем больше, чем в предыдущих сезонах. Всем довольны»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра оценил год без Артема Дзюбы в составе команды.

– Вас разозлила история, когда Дзюба не пожал руку Семаку?

– Нет, это никого не разозлило. Мы все прекрасно знаем Семака как хорошего человека. Этот инцидент вообще не тронул нас.

– Дзюба играл бы в нынешнем составе «Зенита»?

– Мы уже год играем без Дзюбы – забиваем больше, чем в предыдущих сезонах. Мы всем довольны. Сейчас у нас более активная группа атаки. Так же довольны игрой наших форвардов, как и при Дзюбе, – сказал Оливейра.