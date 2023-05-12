Тренер «Зенита» Оливейра: «Мы уже год играем без Дзюбы – забиваем больше, чем в предыдущих сезонах. Всем довольны»
Тренер «Зенита» Вильям Оливейра оценил год без Артема Дзюбы в составе команды.
– Вас разозлила история, когда Дзюба не пожал руку Семаку?
– Нет, это никого не разозлило. Мы все прекрасно знаем Семака как хорошего человека. Этот инцидент вообще не тронул нас.
– Дзюба играл бы в нынешнем составе «Зенита»?
– Мы уже год играем без Дзюбы – забиваем больше, чем в предыдущих сезонах. Мы всем довольны. Сейчас у нас более активная группа атаки. Так же довольны игрой наших форвардов, как и при Дзюбе, – сказал Оливейра.
Сергеев - игрок замены (джокер), он не может отыграть 90 минут, но отлично выбирает позицию и может завершить прострел или нестандартный момент голом.
Что происходит с Кассьеррой я вообще не понимаю - за весь год из нескольких десятков 100% моментов не реализовал ни одного. Пора ему в церковь сходить или к психологу.