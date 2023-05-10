«Слуцкий превратился в бесталанного матерщинника. Смотреть невыносимо, уши сворачиваются». Губерниев о шоу тренера с Дзюбой «Ну, так нельзя, ###»
Дмитрий Губерниев раскритиковал Леонида Слуцуого за шоу с Артемом Дзюбой.
Экс-тренер ЦСКА и нападающий «Локомотива» ведут шоу, которое называется «Ну, так нельзя, ###».
«Насколько мне известно, Слуцкий собрался на Запад. Думаю, там уже расстелили ковровую дорожку для приема.
Смотреть шоу Слуцкого невыносимо, даже у меня уши сворачиваются. Превратился в бесталанного матерщинника, мог бы хоть материться вкусно.
Репутационно он очень много потерял за это время. Во времена КВН он был по-настоящему ярким персонажем, но сейчас вызывает только разочарование.
Не знаю, насколько это повлияет на его дальнейшую тренерскую карьеру. Пусть едет в «Челси», его там ждут. Он примет команду и выиграет с ней Лигу чемпионов», – сказал журналист и комментатор «Матч ТВ».
«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?
«Зашел в палату к душевнобольным». Новое шоу Слуцкого и Дзюбы, где ### («блин») звучит 217 раз!
Вот ж все фрики облепили Слуцкого. Одни бездари из журналистики звонят постоянно другим медиа-бездарям и просят мнение относительно Слуцкого, который класть на всех хотел, и занимается веселыми делами в свободное время.
Но нет, я каждый день вижу, как сюда выкладывают мнения Мостового, Кончельскиса, Губерниева, Орлова, всяких агентов и прочих ООООЧЕНЬ интересных личностей, которые сами ну никогда не матерятся и не занимаются чем-то просто по фану.
И все на Лёню, все на Лёню. Разве им самим не противно, что их мнение постоянно спрашивают о ком-то другом? Не об их работе, карьере, каких-то занятиях, а вот об этой желтухе?
Что возразить?
Передачу надо делать качественно.
Так общаются даже в подростковых раздевалках, моралисты, ***