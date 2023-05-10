«Слуцкий превратился в бесталанного матерщинника. Смотреть невыносимо, уши сворачиваются». Губерниев о шоу тренера с Дзюбой «Ну, так нельзя, ###»

Дмитрий Губерниев раскритиковал Леонида Слуцуого за шоу с Артемом Дзюбой.

Экс-тренер ЦСКА и нападающий « » ведут шоу, которое называется «Ну, так нельзя, ###».

«Насколько мне известно, собрался на Запад. Думаю, там уже расстелили ковровую дорожку для приема.

Смотреть шоу Слуцкого невыносимо, даже у меня уши сворачиваются. Превратился в бесталанного матерщинника, мог бы хоть материться вкусно.

Репутационно он очень много потерял за это время. Во времена КВН он был по-настоящему ярким персонажем, но сейчас вызывает только разочарование.

Не знаю, насколько это повлияет на его дальнейшую тренерскую карьеру. Пусть едет в «Челси», его там ждут. Он примет команду и выиграет с ней Лигу чемпионов», – сказал журналист и комментатор «Матч ТВ».

«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?

«Зашел в палату к душевнобольным». Новое шоу Слуцкого и Дзюбы, где ### («блин») звучит 217 раз!