«Слуцкий превратился в бесталанного матерщинника. Смотреть невыносимо, уши сворачиваются». Губерниев о шоу тренера с Дзюбой «Ну, так нельзя, ###»

Теги Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев YouTube брань Футбол

Дмитрий Губерниев раскритиковал Леонида Слуцуого за шоу с Артемом Дзюбой.

Экс-тренер ЦСКА и нападающий «Локомотива» ведут шоу, которое называется «Ну, так нельзя, ###».

«Насколько мне известно, Слуцкий собрался на Запад. Думаю, там уже расстелили ковровую дорожку для приема.

Смотреть шоу Слуцкого невыносимо, даже у меня уши сворачиваются. Превратился в бесталанного матерщинника, мог бы хоть материться вкусно.

Репутационно он очень много потерял за это время. Во времена КВН он был по-настоящему ярким персонажем, но сейчас вызывает только разочарование.

Не знаю, насколько это повлияет на его дальнейшую тренерскую карьеру. Пусть едет в «Челси», его там ждут. Он примет команду и выиграет с ней Лигу чемпионов», – сказал журналист и комментатор «Матч ТВ».

«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?

«Зашел в палату к душевнобольным». Новое шоу Слуцкого и Дзюбы, где ### («блин») звучит 217 раз!

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36 комментариев

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Юрий Кечко
Как губер общается когда думает что не пишет Камера мы все помним , моралист херов )
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Очки Дани Алвеса
Так не смотри, губошлеп.
Вот ж все фрики облепили Слуцкого. Одни бездари из журналистики звонят постоянно другим медиа-бездарям и просят мнение относительно Слуцкого, который класть на всех хотел, и занимается веселыми делами в свободное время.
Но нет, я каждый день вижу, как сюда выкладывают мнения Мостового, Кончельскиса, Губерниева, Орлова, всяких агентов и прочих ООООЧЕНЬ интересных личностей, которые сами ну никогда не матерятся и не занимаются чем-то просто по фану.
И все на Лёню, все на Лёню. Разве им самим не противно, что их мнение постоянно спрашивают о ком-то другом? Не об их работе, карьере, каких-то занятиях, а вот об этой желтухе?
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"Iron"
программа дно конечно.
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Юрий Кечко
Ответ ПОХОЖЕ ЗАБАНЕННЫЙ
так тут то знают, что камера пишет)
Ну так они и морали никому не читают
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Злобный Конь
"Тренер с нашего двора"
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nugoboss
Во, времена пришли, даже Губерниев прав.
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ПОХОЖЕ ЗАБАНЕННЫЙ
Ответ Юрий Кечко
Как губер общается когда думает что не пишет Камера мы все помним , моралист херов )
так тут то знают, что камера пишет)
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Furyus
Губер тот ещё ханжа.
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Александр Зубков
Ответ Остап Бендер
Порекомендуй, что вечером посмотреть
Миланское дерби посмотри.
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Dinamik1
Губер известный флюгер.Поступила разнорядка осудить и майонез взял под козырек.
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Бедякович
***, посмотреть что ли))
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Фут.Боль
Ответ Бедякович
***, посмотреть что ли))
Вот и я также подумал, когда сегодня все эти новости прочитал) Напоминает на самом деле пиар этой передачи.
+3
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Злобный Конь
Вчера смотрел программу-обзор на игру "Реал"-"МС", там Талалаев склонял фамилию "Бензема" как мог :"Бенземы"/"Бенземой", и никто из присутствующих ( Радимов,Губерниев,Ловчев) его не поправил.
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ПОХОЖЕ ЗАБАНЕННЫЙ
ну на самом деле говно какое то, я пробовал посмотреть, но не осилил. Они интересны как персонажи, у плюшек норм были на рынке, в плохих новостях, но тут хрень
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Гамарджоба Генацвале
Губер учит других как правильно себя вести. Это забавно как минимум.
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Мартинелли
Губерниев сам участвовал в одном выпуске ПСН, где мат в каждом слове и юмор ниже пояса
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Красная стрела
Чего там случилось? 😂Слуцкий отошёл от роли интеллигента? Зачем ☹️🤔 внимания что ли не хватает. Как дети, которые порой хотят что б посмотрели на них взрослые.
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Tigo_Volchara93
Предлагаю им выйти раз на раз, прикольно будет посмотреть на это
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А.Э.РАСИМ
По логике Губерниева, надо приглашать матерщенника талантливого, смачного, харизматичного.
Что возразить?
Передачу надо делать качественно.
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валя_стакан
Что даже Гогниев свернется в трубочку
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Pb-SE
Ответ Мартинелли
Губерниев сам участвовал в одном выпуске ПСН, где мат в каждом слове и юмор ниже пояса
Справедливости ради,он был единственным участником, который практически не смеялся. Тот же Дзюба недавно чуть не опередил Дороха.
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Jadie James
Проехались по этому клоуну с Павлюченко - вот и бесится
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zeleee
Это же просто формат «разговоров из раздевалок»

Так общаются даже в подростковых раздевалках, моралисты, ***
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Константин Эсперов
Чем больше выходит новостей об этой программе, тем больше они получают хайпа . Те кто это комментирует сами делают услугу им
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Abriel
угу, а сам губерниев эталон просто...
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