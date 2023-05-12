Директор казахстанского «Тобола» Николай Панин: «Нам предлагали Артема Дзюбу. Агент писал: «Давайте, возьмите»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Казахстан Алан Дзагоев Тобол Николай Панин Зоран Тошич Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Директор казахстанского «Тобола» Николай Панин рассказал о том, что в клуб могли перейти два экс-игрока сборной России — Алан Дзагоев и Артем Дзюба.

«Мы вели переговоры с Дзагоевым. Даже просили Зорана Тошича помочь, он же с ним в хороших отношениях. Но, естественно, одна проблема — заработные платы. Предлагали и Артема Дзюбу. Агент писал: «Давайте, возьмите». Я ему сказал, что, по-моему, он не тот клуб выберет. У нас зарплаты такой нет, — сказал директор бронзового призера чемпионата Казахстана.

Напомним, за клуб из города Костанай в сезоне 2021 и 2022 выступал экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич. 

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3 комментария

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Ronaldinho Gaúcho
Ну и хорошо, что в итоге подписал Локо.
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Hong Kil
Казахи почти как эстонцы стали.
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