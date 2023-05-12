Директор казахстанского «Тобола» Николай Панин: «Нам предлагали Артема Дзюбу. Агент писал: «Давайте, возьмите»

Директор казахстанского «Тобола» Николай Панин рассказал о том, что в клуб могли перейти два экс-игрока сборной России — Алан Дзагоев и Артем Дзюба.

«Мы вели переговоры с Дзагоевым. Даже просили Зорана Тошича помочь, он же с ним в хороших отношениях. Но, естественно, одна проблема — заработные платы. Предлагали и Артема Дзюбу. Агент писал: «Давайте, возьмите». Я ему сказал, что, по-моему, он не тот клуб выберет. У нас зарплаты такой нет, — сказал директор бронзового призера чемпионата Казахстана.

Напомним, за клуб из города Костанай в сезоне 2021 и 2022 выступал экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич.