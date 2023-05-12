«Если «Спартак» не закончит сезон в тройке, это будет провал». Кавазашвили о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили оценил перспективы «Спартака» в Мир РПЛ.

«Спартак» должен выиграть все оставшиеся матчи РПЛ, а соперники должны играть вничью или проигрывать, тогда у красно-белых есть шансы на второе место.

Для «Спартака» сейчас каждый матч определяющий, им надо забрать серебро. Если не получится занять второе место, то команде надо будет винить саму себя.

Не знаю, у кого сейчас больше всего шансов выиграть серебряные медали, я не гадалка. Надо еще увидеть матчи, и тогда можно прогнозировать. Если «Спартак» не закончит этот сезон в тройке, то это будет провал», – сказал бывший вратарь «Спартака».

После 26-ти туров «Спартак» идет на 4-м месте, отставая от идущего третьим «Ростова» на очко, а от ЦСКА – на два.

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14 комментариев

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Виталик Украинский
Анзорчик глазливый, однако. После каждой его "коронации" спартака у клуба непруха наблюдается.
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Roman
Его цитата от 17 февраля
Анзор Кавазашвили: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, я уверен»
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mnogokotin-
что дает это 3 место?
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lovec23
Мне кажется сейчас вообще не очень важно , на каком месте мы закончим . Еврокубков нет , конечно нужно стараться побеждать в каждом конкретном матче . А так хочется отметить ,что у команды есть характер , но проблемы с дисциплиной . Слишком просто даём забивать . Надеюсь рыжий останется .
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Древний спартач
С такой обороной быть в "тройке" - подвиг . Похоже . что с клоунами в защите нам этот подвиг не совершить .
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mean machine/
Короче, удачи всем оставшимся соперникам спартака!
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Bashibuzuck
Ответ mnogokotin-
что дает это 3 место?
Бронзовые медали😉
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