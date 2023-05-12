«Если «Спартак» не закончит сезон в тройке, это будет провал». Кавазашвили о красно-белых

Анзор Кавазашвили оценил перспективы «Спартака» в Мир РПЛ.

«Спартак» должен выиграть все оставшиеся матчи РПЛ, а соперники должны играть вничью или проигрывать, тогда у красно-белых есть шансы на второе место.

Для «Спартака» сейчас каждый матч определяющий, им надо забрать серебро. Если не получится занять второе место, то команде надо будет винить саму себя.

Не знаю, у кого сейчас больше всего шансов выиграть серебряные медали, я не гадалка. Надо еще увидеть матчи, и тогда можно прогнозировать. Если «Спартак» не закончит этот сезон в тройке, то это будет провал», – сказал бывший вратарь «Спартака».

После 26-ти туров «Спартак» идет на 4-м месте, отставая от идущего третьим «Ростова» на очко, а от ЦСКА – на два.