Президент «Наполи» предложил проводить свадьбы и причастия на стадионах: «Футбольное поле недооценивают и недостаточно используют»

Президент «Наполи» предложил проводить свадьбы и причастия на стадионах в Италии.

«Во-первых, у нас огромные проблемы со стадионами – за редким исключением, они устарели. Матч трудно увидеть [с трибун], там беговые дорожки, как в Неаполе или в Риме.

И потом, хотим ли мы приводить туда семьи? Хотим ли сделать так, чтобы можно было проводить на стадионе весь день, веселиться, есть? Я бы праздновал свадьбы и первые причастия на стадионе. Возможно, церковь это обеспокоит, но достаточно установить освященный алтарь – мы так делали во время сборов в Димаро. Сколько раз кардинал Сепе приходил отслужить мессу, и никого это ни разу не шокировало?

Футбольное поле недооценивают и недостаточно используют. Все это могло бы положительно сказаться на доходах», – заявил в интервью La Repubblica.