Президент «Наполи» предложил проводить свадьбы и причастия на стадионах: «Футбольное поле недооценивают и недостаточно используют»

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис стадионы религия Футбол

Президент «Наполи» предложил проводить свадьбы и причастия на стадионах в Италии.

«Во-первых, у нас огромные проблемы со стадионами – за редким исключением, они устарели. Матч трудно увидеть [с трибун], там беговые дорожки, как в Неаполе или в Риме.

И потом, хотим ли мы приводить туда семьи? Хотим ли сделать так, чтобы можно было проводить на стадионе весь день, веселиться, есть? Я бы праздновал свадьбы и первые причастия на стадионе. Возможно, церковь это обеспокоит, но достаточно установить освященный алтарь – мы так делали во время сборов в Димаро. Сколько раз кардинал Сепе приходил отслужить мессу, и никого это ни разу не шокировало?

Футбольное поле недооценивают и недостаточно используют. Все это могло бы положительно сказаться на доходах», – заявил Аурелио Де Лаурентис в интервью La Repubblica.

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25 комментариев

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Гусейн Магомедрасулов
Свадьбы между футболистами и шлюхами которых отправит Берлускони на автобусе.
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Данияр Жумабекович
Лапорта одобряет
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David Aprasidze
Децибел Беллини подрабатывающий тамадой
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Novak
А ещё на подходах к стадиону можно рынок открыть.
+9
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4qs
Можно проводить чемпионаты по водным видам спорта, бассейн там ставить..
+8
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Игорь Лаврушин
Коров можно пасти)
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Glukinho
дальше он будет жаловаться на убитое поле
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Gnider
Ответ 4qs
Можно проводить чемпионаты по водным видам спорта, бассейн там ставить..
Да. Колизей под это переделывалию
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Прекрасная РФПЛ будущего
На Газпром-арене можно провести поминки по российскому футболу
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Schiaff1no
Церковь святого Кварадоны и пасторы Осимхена
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Why always me?!
В Казани уже давно свадьбы и прочие мероприятия проводят. Слуцкий помню жаловался.
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Спартак Уокер
Пусть ещё бордель там устроят
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Russian Horse
В Москве раньше на стадионах рынки были, например, бгг
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Hong Kil
Хакамада уже проводила свадьбы в Казани. Результат: поле превратилось в огород и Рубин вылетел.
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Olajuvon
Можно еще рынок сделать на стадионе!
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Dark.Babysitter
В Лужниках один концерт провели и газон по пи#де пошел.
А у них там инопланетная супертрава с Мэлмака? Или поле выкатное?
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Mega• Battman
так вообще то это уже давно придумали в Казани.
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Кулибалиев Кулибали Кулибалиевич
Можно еще гладиаторские бои устраивать. Все новое - хорошо забытое старое
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Кирилл.С-Пб
Про шашлыки ещё не шутили?
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Салауат Нуралиев
Ответ Novak
А ещё на подходах к стадиону можно рынок открыть.
Черкизовский)
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