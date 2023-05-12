Глава РПЛ Алаев о чемпионстве «Зенита»: «Поздравляю с выдающимся достижением. Были готовы вручать кубок на матче со «Спартаком», но пошли навстречу»

Президент РПЛ рассказал, почему «Зенит» не наградили после победы над «Спартаком».

«Зенит» в 26‑м туре Мир РПЛ на своем поле победил московский клуб (3:2) и досрочно стал чемпионом России.

– По чемпионству «Зенита». Как происходила история с поздравлением после матча со «Спартаком»?

– Хотелось бы поздравить «Зенит» и их болельщиков, пользуясь случаем, с выдающимся достижением, абсолютно заслуженной победой.

Завтра с большим удовольствием планируем вручить кубок и медали. Рад, что на чемпионском матче удалось создать соответствующую атмосферу. Шикарная обстановка, это пример для нас всех.

Если говорить о процедуре награждения, каждый клуб вправе сам выбрать момент награждения. Мы обсуждали несколько опций. Мы были готовы и вручить на матче со «Спартаком», но, обсудив ситуацию, зная, что есть ряд технических нюансов, пошли навстречу.

Понимаем, что данное мероприятие нуждается в детальной проработке. Тем более матч со «Спартаком» совпал с Днем Победы. Поэтому решение провести церемонию на следующем домашнем матче мы приняли совместно, – сказал Александр Алаев.