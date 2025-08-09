Семак проводит 300-й матч во главе «Зенита». Он рекордсмен по победам на посту тренера клуба
Сергей Семак проводит 300-й матч во главе «Зенита».
Петербургская команда играет с «Ахматом» на выезде в рамках 4-го тура Мир РПЛ (0:1, первый тайм).
Это юбилейная игра для Семака во главе сине-бело-голубых. Первые два матча под его руководством «Зенит» провел в марте 2014 года – тогда Семак был исполняющим обязанности главного тренера. В 2018-м он возглавил команду на постоянной основе.
Семак является рекордсменом по количеству побед на посту главного тренера «Зенита» (182). Больше матчей в этой роли провел только Юрий Морозов – 323.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Зенит».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Зенита»
