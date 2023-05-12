Михаил Мудрик рассказал, как проходит его адаптация в «Челси» и поделился мыслями о клубе.

«Я правда наслаждаюсь работой под руководством таких хороших тренеров. И мне нравится играть с такими хорошими и качественными игроками. Чувствую, как расту каждый день, и мне приятно осознавать это. Впереди нас ждет много хорошего».

О победе над «Борнмутом» (3:1) в субботу

«Очень важная победа для клуба, команды и болельщиков. Мы должны продолжить в том же духе и сохранить этот уровень, потому что «Челси» – это большой клуб. Мы должны только побеждать, мы всегда нацелены на это».

Про песню, которую болельщики «Челси» придумали в честь него

«Я слышал ее. Всегда приятно слышать эту песню, я ценю ее. Мне нравится быть частью «Челси». Приятно, что фанаты любят меня. Это дарит мне сильные эмоции. Большое спасибо», – сказал Мудрик.

У Мудрика 2 (0+2) очка в 15 матчах за «Челси». Вингер получил желтую за симуляцию в игре с «Борнмутом»