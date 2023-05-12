Михаил Мудрик: «Челси» – большой клуб, мы должны только побеждать. Чувствую, как расту каждый день»

Теги Челси премьер-лига Англия болельщики Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик рассказал, как проходит его адаптация в «Челси» и поделился мыслями о клубе.

«Я правда наслаждаюсь работой под руководством таких хороших тренеров. И мне нравится играть с такими хорошими и качественными игроками. Чувствую, как расту каждый день, и мне приятно осознавать это. Впереди нас ждет много хорошего».

О победе над «Борнмутом» (3:1) в субботу

«Очень важная победа для клуба, команды и болельщиков. Мы должны продолжить в том же духе и сохранить этот уровень, потому что «Челси» – это большой клуб. Мы должны только побеждать, мы всегда нацелены на это».

Про песню, которую болельщики «Челси» придумали в честь него

«Я слышал ее. Всегда приятно слышать эту песню, я ценю ее. Мне нравится быть частью «Челси». Приятно, что фанаты любят меня. Это дарит мне сильные эмоции. Большое спасибо», – сказал Мудрик.

У Мудрика 2 (0+2) очка в 15 матчах за «Челси». Вингер получил желтую за симуляцию в игре с «Борнмутом»

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38 комментариев

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Aleksey Yashin
Михаил Мудрик: «Челси» – большой клуб, но места в раздевалке мне не всегда хватает
+54
-2
+52
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БляхаджинсКарпина
Ответ Aleksey Yashin
Михаил Мудрик: «Челси» – большой клуб, но места в раздевалке мне не всегда хватает
так места в раздевалке не хватает потому что он растет же каждый день
+41
-1
+40
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no_one_perfect
Всем купить очки!!! Чтобы разглядеть прогресс мудрика
+23
-4
+19
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Олег Кузнецов
Ответ Aleksey Yashin
Михаил Мудрик: «Челси» – большой клуб, но места в раздевалке мне не всегда хватает
Челси был большим клубом только при Абрамовиче....Мудрик не соответствует уровню даже сегодняшнего Челси..
+17
-2
+15
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A.Barancevich
Ответ red hikkikomori
Что за песня про него ? из опенинга shaman king?)
О Миииша-Мииииша, ты полный нооооль) О Миииииша-Мииииша, вернись домоооой!
+14
-2
+12
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Пирс Морган
Отрицательный рост
+11
-2
+9
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gPk
Уже перерос уровень пикового Азара времен Челси?
+8
0
+8
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Джейме Ланнистер
Ответ red hikkikomori
Что за песня про него ? из опенинга shaman king?)
Взгляни на таблицу,
Вернись назад,
Шахтеры с тобою связаться хотят,
АПЛ не таков каким кажется он,
Верес и Колосами никто не окружен
Тутутутуту-тутутуту
+6
0
+6
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Родион Горбачев
В раздевалку стали пускать?
+7
-2
+5
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Tollie
«...в финансовом плане!» - добавил Михаил.
+4
-1
+3
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Люблю Марго Робби
Ну да, с Борнмутом блонда показала класс, так эпично симулировал и заслуженная оценка от судьи
+5
-2
+3
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Лёня Перевозчиков
Если во сне не летаешь, то не растешь
+3
0
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Balt
Ответ gPk
Уже перерос уровень пикового Азара времен Челси?
Уже на уровне гамбургерного. Неплохо. Дальше только до топового расти. Т.е. будет как Азар, но наоборот.
+2
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Serega Fart
До 25 лет организм растет Мудрик, чувствуешь и то хорошо
+2
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Иван Померанцевский
Вообще, дело не в игроках, а в самом клубе Челси, это наказание за кидок на деньги Абрамовича, просто карма, пусть теперь тратят
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Алексей Петров
Сколько у него рост и сколько ему лет, може и вправду растет!!!
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Kanonir152
Я думаю, Мудрик должен был сказать, что Тодд Боули лучший менеджер в истории футбола. Тогда бы вышло еще правдоподобнее.
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Спартак Уокер
Да но развиваться этот клуб будет уже без Мудрика
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Balt
Ну конечно растёт ежедневно. Рост костей до 25 лет, ещё 3 года расти.
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Mikas7
Ответ Алексей Петров
Сколько у него рост и сколько ему лет, може и вправду растет!!!
по тренировкам видно что растет
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Иван Померанцевский
Как там говорится? Рождённый бегать, чего-то там не получает. Бегает он качественно, ничего не скажешь 👏👏👏
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IvanKo
Мудрик: Челси большой клуб. Чувствую, как растёт сумма на моем банковском счёте.
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London.is.blue
В коментах один хейт, ожидаемо, хотя он ничего плохого не сказал. Это было видео чисто для фанатов, поблагодарил за поддержку в соц сетях.
Надеюсь Мудрик при Поче полностью раскроется, потенциал есть, хороший игрок.
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Партизанен
После СВО продадут, как балласт
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Владимир Пчелинцев
Адаптацию пройдет и в аренду попадет
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