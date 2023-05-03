Мудрику светили лазером в лицо во время игры с «Арсеналом». Фанат, делавший это, арестован

Фанат, светивший Михаилу Мудрику лазером в лицо на матче с «Арсеналом», арестован.

22-летний вингер появился на поле на 71-й минуте матча между « » и «Челси» (3:1). Это был его первый матч на « » после отказа от перехода в состав «канониров» и выбора в пользу «синих».

Когда Мудрик вышел на замену, болельщики освистали его. После появления на поле в лицо ему стали светить зеленой лазерной указкой. Это продолжалось на протяжении практически всего времени, проведенного футболистом на поле.

«Арсенал» сообщил об аресте фаната, который светил лазером в лицо Мудрику.

«Из-за использования лазерной указки на матче был осуществлен арест. Это опасное и совершенно неприемлемое поведение. Мы окажем полиции полную поддержку. Конечно, мы наложим на этого человека максимально строгое наказание», – сказано в заявлении «Арсенала».

Скриншот: трансляция матча «Арсенал» – « »

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