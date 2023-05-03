Мудрику светили лазером в лицо во время игры с «Арсеналом». Фанат, делавший это, арестован

Теги Челси Эмирейтс премьер-лига Англия Арсенал происшествия болельщики Михаил Мудрик Футбол

Фанат, светивший Михаилу Мудрику лазером в лицо на матче с «Арсеналом», арестован.

22-летний вингер появился на поле на 71-й минуте матча между «Арсеналом» и «Челси» (3:1). Это был его первый матч на «Эмирейтс» после отказа от перехода в состав «канониров» и выбора в пользу «синих».

Когда Мудрик вышел на замену, болельщики освистали его. После появления Михаила на поле в лицо ему стали светить зеленой лазерной указкой. Это продолжалось на протяжении практически всего времени, проведенного футболистом на поле.

«Арсенал» сообщил об аресте фаната, который светил лазером в лицо Мудрику.

«Из-за использования лазерной указки на матче был осуществлен арест. Это опасное и совершенно неприемлемое поведение. Мы окажем полиции полную поддержку. Конечно, мы наложим на этого человека максимально строгое наказание», – сказано в заявлении «Арсенала».

Скриншот: трансляция матча «Арсенал» – «Челси»

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129 комментариев

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serginn
А я-то думаю, чего Челси так влетел. Все ясно.
+126
-14
+112
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Сергей Кайзер
Ответ red hikkikomori
всегда было интересно чё там у них за лазерные указки такие? у нас такая указка- маленькая точка, а у них на пол лица прямоугольник
На таком расстоянии любая рядовая указка даст большое пятно.
А то, что через 30-40 метров даст сконцентрированное крошечное пятно - скажем, ребенку лучше не давать.
+101
-3
+98
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red hikkikomori
всегда было интересно чё там у них за лазерные указки такие? у нас такая указка- маленькая точка, а у них на пол лица прямоугольник
+78
-20
+58
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Эльшод Насыров
Как болельщик Арсенала желаю Мудрику только успеха. До сих пор сомневаюсь, что от него многое зависело в том трансфере...
Человек с указкой дибил.
+65
-23
+42
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Адекватник
Нужно внеочередное заседание совбеза собрать...Дело то серьезное...
+50
-19
+31
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TravenS
Ответ red hikkikomori
всегда было интересно чё там у них за лазерные указки такие? у нас такая указка- маленькая точка, а у них на пол лица прямоугольник
Возьми фонарик и посмотри на размер светового круга на расстоянии 5 см и 2 м. Здесь тот же принцип)
+25
-1
+24
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Плеймейкер87
Самый яркий момент со стороны Челси в этом матче
+24
-1
+23
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Дмигорь Знамеранский
Ответ red hikkikomori
всегда было интересно чё там у них за лазерные указки такие? у нас такая указка- маленькая точка, а у них на пол лица прямоугольник
👆наглядный пример, почему прогуливать физику в школе - плохо.
+23
-2
+21
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Акира_1
Забавно, что некоторых фанатов Арсенала так задел сорвавшийся переход Мудрик, хотя наоборот могли бы радоваться, что не потратили денег на политический трансфер. 😅
+31
-11
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savik-A.M.
Ответ Игорь Пичугин
Какой то видимо россиянин светил. Нужно срочно разобраться.
Ни какой то а Баширов с Петровым
+21
-3
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Акира_1
Ответ London.is.blue
Это для тебя украинофоба это политический трансфер. А Мудрик один из самых переспективных вингеров Европы был, и остается. В Англии у Мудрика нет разгромной прессы. Того же Антони критикуют куда больше. Большинство считает, что Мудрик заложник обстоятельств, и при нормальном тренере и нормальной игре Челси он раскроется. Хотя даже сейчас он поярче условных звездных Стерлинга или Зиеша будет. Это на спортсе во всем виноват Мудрик, что неудивительно. Но даже вчера фанаты Арсенала пели «ты должен был выбрать Арсенал». Фактос.
Хахаха ты правда думаешь, что в Англии пресса станет критиковать игрока с Украины? Может ещё геев им критиковать начать? На все своя повестка. Даже сам пишешь в подтверждение этой теории все факты, что критикуют Антони за плохую игру, а Мудрика даже при посредственной нет, но при этом это не политический трансфер. Талант у него какой-то? Так талант сразу выделяется на фоне посредственности общей, а от него мяч в каждом матче отскакивает. Чисто PR и политика в этом переходе.
+20
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rembrandao
В Миротворец болельщика включат?
+9
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Честный контроль
Раньше героями футбольного мира были Месси, Рональду, Халланд, а теперь ноунеймы Мудрики. Только потому что за него серый откат отвалили расплачиваясь за оружие. Фифа бы напрячся и Англию с страной 404 отстранить за мутную схему от футбола лет на 10!
+18
-9
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Kit244098
Ответ Михо
Петров или Баширов?😃
Депутат Терюшкин. На гастролях))
+10
-2
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Алексей Ненахов
Ответ Адекватник
Нужно внеочередное заседание совбеза собрать...Дело то серьезное...
Как минимум отстранить Англию от всех спортивных соревнований, и наложить санкции
+10
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Адекватник
Ответ Алексей Ненахов
Как минимум отстранить Англию от всех спортивных соревнований, и наложить санкции
Не так быстро. Сперва нужен доклад. В качестве докладчика отлично подойдет Джефф Монсон. Уверен, в Великобритании существует государственная система поддержки ослепления лазерными указками. Ведь этот болельщий британец и у него была лазерная указка. Лазерные указки продаются свободно. Несомненно налицо наличие государственной системы. Доклад пишем, федерации собираем, Англию отстраняем.
+7
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Burel
скажут, что русский
+18
-12
+6
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Ashan Sorokin
Так что Боули сядет ?
+6
-1
+5
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Visa
Ответ red hikkikomori
все, проверил, теперь понял)
Спортс.ру образовательный👍🏻
+4
0
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Антон Казанский
Ответ Burel
скажут, что русский
Вряд ли. Скорее, кто-то с финала Кубка Африки, там таких много
+4
0
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#31
Такое впечатление, что он туда за новыми татуировками приехал. На данный момент выкинутые на ветер деньги клубом.
+3
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тот самый Кадрус
То есть фанаты Арсенала до сих пор расстроены тем, что не купили за 70 млн Евро бесполезного бегунка?! Сказочные .... какие то ))
+4
-1
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PkA46
Кибер-Мудрик
+3
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Ķřøť_ÝŤ [Êvíĺ]
Ответ Игорь Пичугин
Какой то видимо россиянин светил. Нужно срочно разобраться.
шутканул
+4
-1
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Руслан Лысенко
Ответ Жирный Лукаку
Пруфить будешь, или у тебя все как в ру телике?
Так все считают, зайди в англоязычный твиттер и почитай комменты про Мудрика.
+5
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