У Мудрика 2 (0+2) очка в 15 матчах за «Челси». Вингер получил желтую за симуляцию в игре с «Борнмутом»
Михаил Мудрик не отличился результативными действиями в матче против «Борнмута».
Вингер «Челси» вышел в стартовом составе команды на игру 35-го тура АПЛ (1:1, второй тайм) и покинул поле на 64-й минуте.
В этом матче украинец получил желтую карточку за симуляцию – главный арбитр Джон Брукс показал ее на 15-й минуте.
Это была 15-я игра Мудрика в составе лондонского клуба, на его счету две результативные передачи. 22-летний футболист провел полностью только один матч – против «Брайтона» 15 апреля (1:2).
Михаил выступает за «синих» с января 2023 года. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Конечно о нём пишут!
зачем на российском портале писать про посредственного украинца? почему не пишете аналогичную статистику Яремчука, Малиновского?
слишком много вопросов