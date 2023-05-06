У Мудрика 2 (0+2) очка в 15 матчах за «Челси». Вингер получил желтую за симуляцию в игре с «Борнмутом»

Теги Челси премьер-лига Англия Борнмут Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик не отличился результативными действиями в матче против «Борнмута».

Вингер «Челси» вышел в стартовом составе команды на игру 35-го тура АПЛ (1:1, второй тайм) и покинул поле на 64-й минуте.

В этом матче украинец получил желтую карточку за симуляцию – главный арбитр Джон Брукс показал ее на 15-й минуте. 

Это была 15-я игра Мудрика в составе лондонского клуба, на его счету две результативные передачи. 22-летний футболист провел полностью только один матч – против «Брайтона» 15 апреля (1:2). 

Михаил выступает за «синих» с января 2023 года. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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29 комментариев

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Gepard_GRIN
Надо отдавать Мудрика в аренду "Уфе", там сделают из него топа, по бразильской системе, Зинченко не даст соврать.
+36
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Криштиану Роналду
У Мудрика футбольный интеллект так и остался на уровне УПЛ, а прогрессировать походу он не способен.
+31
-8
+23
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LeicesterCity
Подскажите, это уже уровень Азара и Мбаппе?)
+22
-5
+17
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Акира_1
Ещё кто-то будет говорить о скрытом таланте Мудрика. Камон, парень на скорости не может обыграть игрока Борнмута 1 в 1. Даже Хадсон Одои был интереснее.
+17
-5
+12
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Честный контроль
Отчаявшийся и непонимающий что за #### у него в команде, Фрэнк Лэмпард попросил Мудрика хотя бы посимулировать, как это профессионально умеют делать представители его страны. Но похоже и в этой области Мудрик бесполезeн.
+15
-3
+12
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Акира_1
Ответ bogdan21101987@icloud.com
С такими тренерами, вся команда деградирует .
Причём тут тренер, если Мудрик не может элементарно мяч принять и на скорости обыграть?
+16
-4
+12
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Фёдор Кузнецов
Ответ Джейме Ланнистер
4 ГОЛА ЗА 5 СЕЗОНОВ У ОДОИ
Его не покупали за 70 миллионов
+8
0
+8
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укротитель троллей
трансфер года !
+7
0
+7
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Мыкола
Вы ошибаетесь. Вы посмотрите, как он Борнмут возил. Команде только оставалось добить соперника. Окупил он сотку 😃
+5
-1
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Александр Цигельников
Ответ Tollie
к чему нужна эта бесполезная статистика здесь? кто это, какой-то важный футболист? зачем на российском портале писать про посредственного украинца? почему не пишете аналогичную статистику Яремчука, Малиновского? слишком много вопросов
Громкий и дорогой трансфер, контракт безумный, очень много инфошума вокруг и т.д.
Конечно о нём пишут!
+5
-1
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Фёдор Кузнецов
Ответ LeicesterCity
Подскажите, это уже уровень Азара и Мбаппе?)
Да, Азара времён Реала, и видимо Мбаппе тоже
+5
-1
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Wkpro
Ответ tvorog8088
Понятно что он ещё не готов для сильных клубов, по хорошему его года 3 ещё по арендам погонять надо, еслиб за него в 3 раза не переплатили то так бы и сделали, купив за сто лямов уже не могут, поэтому будет без практики постепенно деградировать, пока боссы Челси не свыкнутся с убытком и не продадут его хоть куда за 30 лямов.
В Шахтёр, например.
+1
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Фёдор Кузнецов
Ответ Акира_1
Ещё кто-то будет говорить о скрытом таланте Мудрика. Камон, парень на скорости не может обыграть игрока Борнмута 1 в 1. Даже Хадсон Одои был интереснее.
Хадсон-Одои всего на пару месяцев старше Мудрика, имел в АПЛ статистику не хуже нынешней статистики Мудрика, но о нём не говорили как он хорош
+3
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Youzhny23
номинировать на зм , этого симулянсткого ноунейма!
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efremovms@gmail.com
Шустрое полено
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Андрей Балабаев
Ответ LeicesterCity
Подскажите, это уже уровень Азара и Мбаппе?)
Уровень Мбаппе в утробе
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Джейме Ланнистер
Ответ Фёдор Кузнецов
Хадсон-Одои всего на пару месяцев старше Мудрика, имел в АПЛ статистику не хуже нынешней статистики Мудрика, но о нём не говорили как он хорош
4 ГОЛА ЗА 5 СЕЗОНОВ У ОДОИ
0
0
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timohin
По-украински развели на бабки )))
+1
-1
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AryanPamir
Ответ Акира_1
Ещё кто-то будет говорить о скрытом таланте Мудрика. Камон, парень на скорости не может обыграть игрока Борнмута 1 в 1. Даже Хадсон Одои был интереснее.
он самый быстрый по скорости в ЛЧ и в АПЛ, уж явно не про его скорость говорить следует)
0
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tvorog8088
Понятно что он ещё не готов для сильных клубов, по хорошему его года 3 ещё по арендам погонять надо, еслиб за него в 3 раза не переплатили то так бы и сделали, купив за сто лямов уже не могут, поэтому будет без практики постепенно деградировать, пока боссы Челси не свыкнутся с убытком и не продадут его хоть куда за 30 лямов.
+1
-1
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Tollie
к чему нужна эта бесполезная статистика здесь? кто это, какой-то важный футболист?
зачем на российском портале писать про посредственного украинца? почему не пишете аналогичную статистику Яремчука, Малиновского?

слишком много вопросов
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