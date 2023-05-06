У Мудрика 2 (0+2) очка в 15 матчах за «Челси». Вингер получил желтую за симуляцию в игре с «Борнмутом»

Михаил Мудрик не отличился результативными действиями в матче против «Борнмута».

Вингер « » вышел в стартовом составе команды на игру 35-го тура (1:1, второй тайм) и покинул поле на 64-й минуте.

В этом матче украинец получил желтую карточку за симуляцию – главный арбитр Джон Брукс показал ее на 15-й минуте.

Это была 15-я игра в составе лондонского клуба, на его счету две результативные передачи. 22-летний футболист провел полностью только один матч – против «Брайтона» 15 апреля (1:2).

Михаил выступает за «синих» с января 2023 года. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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