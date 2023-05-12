Ташуев про пост игроков в «Ахмате»: «Снижается координация, выносливость, без воды нелегко. Мы стали тренироваться, чтобы застать заход солнца»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Матч ТВ Гамид Агаларов Лечи Садулаев Здоровье религия Питание Футбол

Тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о трудностях при работе с постящимися игроками.

– Все ждут прогресса от Садулаева и Агаларова. Но в чемпионате первый не забивает с начала октября, второй отличился в игре с «Торпедо» впервые за 10 месяцев. Что мешает?

– Гамид хорошо работает, у него все нормально, голы придут. А на Лечи сказался Ураза. Пост соблюдали семь или восемь человек в команде. Диванович, Бериша, Конате, Уциев, Садулаев, Агаларов… Большая группа. Объективно снижается координация, выносливость. Причем ребята играли все матчи, и чувствовалось, что Лечи тяжело. В Воронеже во втором тайме остановился рядом, вижу по глазам – в прострации. Для себя сделал вывод: необходима ротация. Один‑два человека в команде – преодолимо, если больше – это влияет на игру.

Без воды особенно нелегко. Внес изменения в расписание: стали тренироваться, чтобы застать заход солнца, и ребята могли попить воды, поесть фиников, как‑то поддержать организм.

Как только закончился пост, тот же Садулаев побежал, полетел, стал хорошо держать борьбу. Я знал, что его точно хватит на 90 минут. К сожалению, вмешалась травма, – сказал главный тренер «Ахмата».

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7 комментариев

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Сергей Жарковский
Посмотрим, поможет ли всевышний в игре с Динамо?!
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T622222
Это по сути убийство медленное и вопрос только времени когда ударит по сердцу
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Александр Баскаков
И воду нельзя ?
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Матвей Суицидин
христиане себе пост поприятнее изобрели, конечно. но и там и там это лютый атавизм
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maks44
Зато они попадут в рай.😉
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kreator.vvv
Ответ Александр Баскаков
И воду нельзя ?
нельзя.. и даже собственную слюну сглатывать ..
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Borz BZ
Ответ Александр Баскаков
И воду нельзя ?
Нельзя ни есть, ни пить от фаджра(утренний намаз) до захода солнца
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