Ташуев про пост игроков в «Ахмате»: «Снижается координация, выносливость, без воды нелегко. Мы стали тренироваться, чтобы застать заход солнца»

Тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о трудностях при работе с постящимися игроками.

– Все ждут прогресса от и . Но в чемпионате первый не забивает с начала октября, второй отличился в игре с «Торпедо» впервые за 10 месяцев. Что мешает?

– Гамид хорошо работает, у него все нормально, голы придут. А на Лечи сказался Ураза. Пост соблюдали семь или восемь человек в команде. Диванович, Бериша, Конате, Уциев, Садулаев, Агаларов… Большая группа. Объективно снижается координация, выносливость. Причем ребята играли все матчи, и чувствовалось, что Лечи тяжело. В Воронеже во втором тайме остановился рядом, вижу по глазам – в прострации. Для себя сделал вывод: необходима ротация. Один‑два человека в команде – преодолимо, если больше – это влияет на игру.

Без воды особенно нелегко. Внес изменения в расписание: стали тренироваться, чтобы застать заход солнца, и ребята могли попить воды, поесть фиников, как‑то поддержать организм.

Как только закончился пост, тот же Садулаев побежал, полетел, стал хорошо держать борьбу. Я знал, что его точно хватит на 90 минут. К сожалению, вмешалась травма, – сказал главный тренер «Ахмата».

Форвард «Ахмата» Агаларов об игре в Рамадан: «Не тяжело. Всевышний поможет, если совершаешь намаз 5 раз в день»