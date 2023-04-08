Ташуев о 2:0 с «Уралом»: «Ахмат» мог еще забить. Мы практически не дали сопернику ничего сделать у наших ворот»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Урал Сергей Ташуев Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги игры с «Уралом»

Команда из Грозного выиграла матч 22-го тура Мир РПЛ со счетом 2:0. 

«Игрой команды в целом доволен. Соперник трудный, квалифицированный, команда сейчас на ходу. Мы сумели правильно сыграть в атаке, забили два гола, хотя могли еще забить.

Наказали соперника за ошибки и практически не дали ничего сделать у своих ворот. Учитывая силу игроков атаки соперника, наша оборона отработала профессионально», – сказал Ташуев

2 комментария

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Сергей48
О, как!
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hulk&boloto
Или долг вам отдали?
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