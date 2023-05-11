«Барса» хочет продлить с Дембеле контракт до 2027 года. Хави считает Усмана ключевым игроком наряду с Левандовским
«Барселона» хочет продлить контракт с Усманом Дембеле до 2027 года.
По данным Diario Sport, агенты Дембеле встречались с руководством «Барселоны» на прошлой неделе. У игрока уже есть предложение о продлении контракта до 2027 года.
«Барселона» считает Дембеле одним из важнейших игроков, а Хави дал понять, что полузащитник будет одним из ключевых игроков команды наряду с Робертом Левандовским.
Сообщается, что «Барселона» планирует достичь соглашения с Дембеле в ближайшие недели. Директор «Барселоны» Матеу Алемани хочет решить этот вопрос до 30 июня, когда он покинет клуб. Сам игрок также хочет продолжить карьеру в каталонском клубе.
Текущее соглашение Дембеле с «Барселоной» истекает в июне 2024 года. В нынешнем сезоне француз забил 5 голов и отдал 5 голевых передач в 20 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика доступна здесь.
В итоге за 31 матчей в Ла лиге 6+5,
в Кубке за 5 матчей 2+2,
в супер Кубке 0 за 2 матча,
В ЛЧ за 5 матчей 2 голевых,
в Ле за 2 матча 1+1
итог 43 матча 9 + 10.
А сколько раз он своими попытками кого-то обвести заставлял меня бить ладонью лоб, также его не до пасы в матчах с топ клубами, я умолчу о том что он в близи штрафной не один нормальный пас отдать не мог(матчы с Баварией, Интером и матч с Реалом 0-4), но как можно потерять мяч отдавая пас назад ( матч с Баварией) . И самое он слишком плох в продвижении мяча, не когда бы не сказал что он Бразилец, глядя на тех же Винисиуса и Родригу которые с лёгкостью обыгрывают несколько соперников по несколько раз, самое главное регулярно, Рафинья полный ноль, а то как он бесился на Хавикогда его заменяли из-за того что у него игра не шла, мягко говоря, меня заставила пасть в шок.
А теперь Дембеле которого ты считаешь нельзя продлевать был хорош во всем этом.