«Барселона» хочет продлить контракт с Усманом Дембеле до 2027 года.

По данным Diario Sport, агенты Дембеле встречались с руководством «Барселоны» на прошлой неделе. У игрока уже есть предложение о продлении контракта до 2027 года.

«Барселона» считает одним из важнейших игроков, а дал понять, что полузащитник будет одним из ключевых игроков команды наряду с Робертом Левандовским.

Сообщается, что « » планирует достичь соглашения с Дембеле в ближайшие недели. Директор «Барселоны» хочет решить этот вопрос до 30 июня, когда он покинет клуб. Сам игрок также хочет продолжить карьеру в каталонском клубе.

Текущее соглашение Дембеле с «Барселоной» истекает в июне 2024 года. В нынешнем сезоне француз забил 5 голов и отдал 5 голевых передач в 20 матчах . Его подробная статистика доступна здесь.