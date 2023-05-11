«Барса» хочет продлить с Дембеле контракт до 2027 года. Хави считает Усмана ключевым игроком наряду с Левандовским

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Роберт Левандовски Матеу Алемани Усман Дембеле Футбол

«Барселона» хочет продлить контракт с Усманом Дембеле до 2027 года.

По данным Diario Sport, агенты Дембеле встречались с руководством «Барселоны» на прошлой неделе. У игрока уже есть предложение о продлении контракта до 2027 года.

«Барселона» считает Дембеле одним из важнейших игроков, а Хави дал понять, что полузащитник будет одним из ключевых игроков команды наряду с Робертом Левандовским.

Сообщается, что «Барселона» планирует достичь соглашения с Дембеле в ближайшие недели. Директор «Барселоны» Матеу Алемани хочет решить этот вопрос до 30 июня, когда он покинет клуб. Сам игрок также хочет продолжить карьеру в каталонском клубе.

Текущее соглашение Дембеле с «Барселоной» истекает в июне 2024 года. В нынешнем сезоне француз забил 5 голов и отдал 5 голевых передач в 20 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика доступна здесь.

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
t n
Неееет, пожалуйста, Хави одумайся. Зачем нужен игрок, который пропускает весь важный отрезок сезона, но при этом стоит как самолёт. Рафинью оставь в команде, так как он сразу же адаптировался к лиге и смело берёт игру на себя. Он уже в первом же сезоне выбил 20+ г+п. И Рафинья не вылетает почти на весь сезон, к тому же г-н прекрасно чувствует игру Барселоны, он тот кто отрабатывает как спереди, так и сзади
+37
-7
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
falkao2013
Левандовски после ЧМ совсем неважно и точно не определяет игру Барселоны. Ну а Дембеле если и дальше будет пропускать из-за травм важные отрезки сезона,то может стоит задуматься о его продаже.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Левандовски тут причем 🗿его стата не отражает его игру
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ansu Fati
Ответ t n
Неееет, пожалуйста, Хави одумайся. Зачем нужен игрок, который пропускает весь важный отрезок сезона, но при этом стоит как самолёт. Рафинью оставь в команде, так как он сразу же адаптировался к лиге и смело берёт игру на себя. Он уже в первом же сезоне выбил 20+ г+п. И Рафинья не вылетает почти на весь сезон, к тому же г-н прекрасно чувствует игру Барселоны, он тот кто отрабатывает как спереди, так и сзади
Хорош) тебе не надоело смотреть на унылые 1:0 и 0:0 и импотенцию в атаке?))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9wkbc9rjcb
Я люблю за ним наблюдать, ну когда не травмирован, прикольный персонаж, реальный труженик, скорость у него в три раза быстрее мышления, всех перебежать может, а вот что дальше очень долго думает, что делать? Где эта дырка в воротах, да там еще лох какой то в перчатках стоять должен, и тут отбирают круглую штуковину, ну ладно в следующий раз точно не забуду думает Дембеле.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Однажды в Космосе
А Дембеле хороший игрок.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
t n
Ответ Виталий Ан
Похоже на продление для продажи.
хм, тоже не очень вариант, так как зарплата игрока слишком большая для его уровня, особенно в сравнении с тем же рафиньей
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Церебральный Сортировщик
Ключевой игрок, играющий 30% матчей в сезон, ну ну)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Efren Tri
Ответ t n
Неееет, пожалуйста, Хави одумайся. Зачем нужен игрок, который пропускает весь важный отрезок сезона, но при этом стоит как самолёт. Рафинью оставь в команде, так как он сразу же адаптировался к лиге и смело берёт игру на себя. Он уже в первом же сезоне выбил 20+ г+п. И Рафинья не вылетает почти на весь сезон, к тому же г-н прекрасно чувствует игру Барселоны, он тот кто отрабатывает как спереди, так и сзади
Рафинбя в важных матчах будет смотреться как фати. Он обыграть не кого не может, в своих же ногах пытается. От дембеле который на пол сезона вылетает, пользы больше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
Ответ t n
Неееет, пожалуйста, Хави одумайся. Зачем нужен игрок, который пропускает весь важный отрезок сезона, но при этом стоит как самолёт. Рафинью оставь в команде, так как он сразу же адаптировался к лиге и смело берёт игру на себя. Он уже в первом же сезоне выбил 20+ г+п. И Рафинья не вылетает почти на весь сезон, к тому же г-н прекрасно чувствует игру Барселоны, он тот кто отрабатывает как спереди, так и сзади
Г-н это дон гон?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эксперт Спортс
Ответ t n
Неееет, пожалуйста, Хави одумайся. Зачем нужен игрок, который пропускает весь важный отрезок сезона, но при этом стоит как самолёт. Рафинью оставь в команде, так как он сразу же адаптировался к лиге и смело берёт игру на себя. Он уже в первом же сезоне выбил 20+ г+п. И Рафинья не вылетает почти на весь сезон, к тому же г-н прекрасно чувствует игру Барселоны, он тот кто отрабатывает как спереди, так и сзади
Кто угодно только не Рафинья
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dark_Darkin
Ответ Ashkharabar
Дембеле по таланту был не хуже Мбаппе, но дисциплина и травмы помешали полностью раскрыться.
Не только дисциплина и травмы, но и мозги…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yelzin Teheda
надо продлевать со снижением зарплаты
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Темирлан Шаваев
Ответ t n
Неееет, пожалуйста, Хави одумайся. Зачем нужен игрок, который пропускает весь важный отрезок сезона, но при этом стоит как самолёт. Рафинью оставь в команде, так как он сразу же адаптировался к лиге и смело берёт игру на себя. Он уже в первом же сезоне выбил 20+ г+п. И Рафинья не вылетает почти на весь сезон, к тому же г-н прекрасно чувствует игру Барселоны, он тот кто отрабатывает как спереди, так и сзади
Это тот самый Рафинья который не разу не обыграл Дэвиса за 2 матча и Камавинга за 1 матч, а за 13 матчей с топ клубами ( по 2 с Атлетико, МЮ, Интер, Баварией и 5 с Реалом) у него лишь один матч где он показал высокий уровень. А про его статистику 2+2 в двух матчах в Кубке против Интерсити и Сеута, в ЛЧ два голевых против Виктории за 5 матчей.
В итоге за 31 матчей в Ла лиге 6+5,
в Кубке за 5 матчей 2+2,
в супер Кубке 0 за 2 матча,
В ЛЧ за 5 матчей 2 голевых,
в Ле за 2 матча 1+1
итог 43 матча 9 + 10.
А сколько раз он своими попытками кого-то обвести заставлял меня бить ладонью лоб, также его не до пасы в матчах с топ клубами, я умолчу о том что он в близи штрафной не один нормальный пас отдать не мог(матчы с Баварией, Интером и матч с Реалом 0-4), но как можно потерять мяч отдавая пас назад ( матч с Баварией) . И самое он слишком плох в продвижении мяча, не когда бы не сказал что он Бразилец, глядя на тех же Винисиуса и Родригу которые с лёгкостью обыгрывают несколько соперников по несколько раз, самое главное регулярно, Рафинья полный ноль, а то как он бесился на Хавикогда его заменяли из-за того что у него игра не шла, мягко говоря, меня заставила пасть в шок.
А теперь Дембеле которого ты считаешь нельзя продлевать был хорош во всем этом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
t n
Ответ Ansu Fati
Хорош) тебе не надоело смотреть на унылые 1:0 и 0:0 и импотенцию в атаке?))
хм, а если продлить контракт, то он сразу перестанет вылетать на ключевой отрезок сезона?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dark_Darkin
Дембеле и Рафинью лучше бы продать. Хави понимает, что продав обоих останется без фланговых. И вряд ли с их бюджетом Барса сможет купить лучше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ashkharabar
Дембеле по таланту был не хуже Мбаппе, но дисциплина и травмы помешали полностью раскрыться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
На# не нужен вместе с Левандовски, продать обоих!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Губин
Барселона сошла с ума и Хави тоже, если считает это хорошей идеей!!! Как хорошо что я отписался от всех соцсетей Барселоны...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий