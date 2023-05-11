Широков – клубам РПЛ: «Работайте как «Зенит», тогда у вас будут качественные легионеры. Уверен, по зарплатам плюс-минус все одно и то же»
Роман Широков высказался об уровне легионеров «Зенита» в сравнении с другими клубами РПЛ.
«Уровень «Зенита» создают легионеры? А у остальных команд нет легионеров? Вот насколько они качественные, вопрос к менеджменту клубов, а не к «Зениту».
Работайте как «Зенит». Тогда у вас будут качественные легионеры. Уверен, что по уровню зарплат плюс-минус все одно и то же», – заявил бывший игрок «Зенита» и «Спартака».
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Нищий стучится в дом.
— Мадам, я уже три дня не видел мяса.
— Сара, покажи ему котлету.
Плюс трансферы. Самый дорогой футболист в истории Спартака, Гус Тиль, стоил 18 млн. долларов. У Зенита футболистов дороже 18 млн. долларов целых 10.
Юри Альберто 27,5
Вендел 22,3
Малком 44
Паредес 25,3
Хави Гарсия 18,5
Рондон 19,8
Халк 44
Витцель 44
Бруну Алвеш 24,2
Данни 33
Смешно как вы прибедняетесь
Не даром на трансфермакете состав "Зенита" стоит в 2 раза больше, чем у любого из конкурентов!
Думаю, на деньги с контрактов "Зенита" легко можно половину лиги содержать, если не больше)