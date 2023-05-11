Широков – клубам РПЛ: «Работайте как «Зенит», тогда у вас будут качественные легионеры. Уверен, по зарплатам плюс-минус все одно и то же»

Теги Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Чемпионат.com деньги Футбол

Роман Широков высказался об уровне легионеров «Зенита» в сравнении с другими клубами РПЛ.

«Уровень «Зенита» создают легионеры? А у остальных команд нет легионеров? Вот насколько они качественные, вопрос к менеджменту клубов, а не к «Зениту».

Работайте как «Зенит». Тогда у вас будут качественные легионеры. Уверен, что по уровню зарплат плюс-минус все одно и то же», – заявил бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

Этот Малком, Халк, чемпионский Промес, космос Думбия-2011/12, Вагнер Лав, Алекс-2009: величайшие сезоны звезд РПЛ

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66 комментариев

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Г1алг1а
"Если нет хлеба, ешьте пирожные"
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Вадим flanec
Плюс-минус з/п одинаковые? С дуба рухнул Широков. Вон Бакаев, сдриснул из Спартака где играл и получал мульт бакинских, в Зенит где получает, протирая лавку 1,2 мульта. Я уж молчу про условный НН или Урал.
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Sinister Kid
Сатурн, под руководством Широкова, новый конкурент Зенита?
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vzi
Подключите каждый клуб к газовой трубе - и будут все работать, как Зенит.
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Burel
"Тратьте мидлиарды налогоплательщиков, поставьте своего человека во главе РФС, подпишите Кукуяна и Мешкова, и будете тоже чемпионами
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kokakoka
Ответ Roman
Это из той же оперы, как если бы человеку в депрессии сказать: "просто не грусти и все будет хорошо"
Вспомнился старый анекдот.

Нищий стучится в дом.
— Мадам, я уже три дня не видел мяса.
— Сара, покажи ему котлету.
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Тайосич
Когда уже закончатся эти газовые сказки? По зарплатам совсем не одно и то же. У Зенита зарплатный бюджет почти в 2 раза превышает таковой у Спартака.
Плюс трансферы. Самый дорогой футболист в истории Спартака, Гус Тиль, стоил 18 млн. долларов. У Зенита футболистов дороже 18 млн. долларов целых 10.

Юри Альберто 27,5
Вендел 22,3
Малком 44
Паредес 25,3
Хави Гарсия 18,5
Рондон 19,8
Халк 44
Витцель 44
Бруну Алвеш 24,2
Данни 33
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Owen_the_Simple
Ответ ne ravnodushen
Сделайте равные условия для всех клубов, и тогда чемпионат станет непредсказуемым и интересным. Газпром - национальное достояние или Зенита?
Чтоб опять всё решала пресловутая квартира в Москве?
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Красная стрела
Да ладно, Ром, ты в это веришь? Вы взбеленились с Денисовым, что Халкам так платят. Сколько заплатили Малкому, что б он остался в текущих условиях, можно судить по его довольной роже.😁
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Gleba Gleb
идиотом былч идиотом и останется. уверен он... с чего бы
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SMART789
Ответ Г1алг1а
"Если нет хлеба, ешьте пирожные"
Пирожные в РЖД, ВТБ, Лукойле не хуже
Смешно как вы прибедняетесь
+13
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фахитос
ну что сказать, ждем новости о битве за Медведева. получается он выстроил команду за сущие копейки и провел топ трансферы. куда он теперь ? барса, псж, Челси?
+6
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SMART789
Ответ vzi
Подключите каждый клуб к газовой трубе - и будут все работать, как Зенит.
Подключите все клубы к РЖД втб Вэб и Лукойлу
+5
-2
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Доктор Верховцев
Ответ vzi
Подключите каждый клуб к газовой трубе - и будут все работать, как Зенит.
Нефтяная не канает уже?
+16
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Евгений Кузнецов
Широков троллит зачётно, конечно))

Не даром на трансфермакете состав "Зенита" стоит в 2 раза больше, чем у любого из конкурентов!

Думаю, на деньги с контрактов "Зенита" легко можно половину лиги содержать, если не больше)
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ несахар
что за фишка на сайте, две звезды после ника? то есть если я подпишусь на тег зенита, у меня тоже эти две звездочки появятся? зачем надо было по-особенному выделять болельщиков зенита, не понимаю.
я с андроида сижу, у меня после ника пустота
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hulk&boloto
Ответ Красная стрела
Да ладно, Ром, ты в это веришь? Вы взбеленились с Денисовым, что Халкам так платят. Сколько заплатили Малкому, что б он остался в текущих условиях, можно судить по его довольной роже.😁
Широков и на Денисова взбеленился, когда тот потребовал получать как легионеры)
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ЗЕНИТ65
Ответ ne ravnodushen
Сделайте равные условия для всех клубов, и тогда чемпионат станет непредсказуемым и интересным. Газпром - национальное достояние или Зенита?
То есть, ты предлагаешь уравнять работника высшей квалификации и ханурика из подворотни?
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Кирилл.С-Пб
Ответ Owen_the_Simple
Чтоб опять всё решала пресловутая квартира в Москве?
Ещё шмотки и пластинки заграничные)))
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krokodilych
"Больше и лучше всех в колхозе работала лошадь, однако председателем колхоза она так и не стала" ©
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карабашка
Ставьте своих президентов РФС одного за другим и будете как зенит.
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AIBOLIT66
Ответ vzi
Подключите каждый клуб к газовой трубе - и будут все работать, как Зенит.
Не смешите мои труселя...накупят кроссовок и будут курить бамбук...
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Nick Crosier
Зачем? Легче же все время сваливать на кого-то и кричать,а давайте закроем и отнимем деньги Газпрома.
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Антимосковский
Ответ Вадим flanec
Плюс-минус з/п одинаковые? С дуба рухнул Широков. Вон Бакаев, сдриснул из Спартака где играл и получал мульт бакинских, в Зенит где получает, протирая лавку 1,2 мульта. Я уж молчу про условный НН или Урал.
мульт и 1.2 мульта это и есть плюс-минус одинаковые зп
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Вратарь Бага
Тот самый момент, когда лучше бы помолчал.
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