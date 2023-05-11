Широков – клубам РПЛ: «Работайте как «Зенит», тогда у вас будут качественные легионеры. Уверен, по зарплатам плюс-минус все одно и то же»

Роман Широков высказался об уровне легионеров «Зенита» в сравнении с другими клубами РПЛ.

«Уровень « » создают легионеры? А у остальных команд нет легионеров? Вот насколько они качественные, вопрос к менеджменту клубов, а не к «Зениту».

Работайте как «Зенит». Тогда у вас будут качественные легионеры. Уверен, что по уровню зарплат плюс-минус все одно и то же», – заявил бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

Этот Малком, Халк, чемпионский Промес, космос Думбия-2011/12, Вагнер Лав, Алекс-2009: величайшие сезоны звезд РПЛ