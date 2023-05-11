Тренер по аутам Гроннемарк уйдет из «Ливерпуля». Он работал в клубе 5 сезонов

Тренер по броскам из аутов прекратил сотрудничество с «Ливерпулем».

«Все хорошее рано или поздно заканчивается. Мы с «Ливерпулем» решили не продлевать соглашение о тренировках по вбрасыванию мяча из аута после пяти отличных сезонов.

Я горжусь тем, что помог «Ливерпулю» подняться с 18-го на 1-е место в Премьер-лиге по вбрасыванию мяча под давлением», – написал Томас Гроннемарк в твиттере.

Датчанин работал в « » с 2018 года.

«Ливерпуль» взял тренера по броскам из аутов. Этот элемент важнее, чем мы думали

Философия Томаса Гроннемарка – тренера «Ливерпуля» по аутам