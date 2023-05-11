Тренер по аутам Гроннемарк уйдет из «Ливерпуля». Он работал в клубе 5 сезонов

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия отставки тактика Футбол

Тренер по броскам из аутов прекратил сотрудничество с «Ливерпулем».

«Все хорошее рано или поздно заканчивается. Мы с «Ливерпулем» решили не продлевать соглашение о тренировках по вбрасыванию мяча из аута после пяти отличных сезонов.

Я горжусь тем, что помог «Ливерпулю» подняться с 18-го на 1-е место в Премьер-лиге по вбрасыванию мяча под давлением», – написал Томас Гроннемарк в твиттере.

Датчанин работал в «Ливерпуле» с 2018 года.

«Ливерпуль» взял тренера по броскам из аутов. Этот элемент важнее, чем мы думали

Философия Томаса Гроннемарка – тренера «Ливерпуля» по аутам

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15 комментариев

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Фан Рубина
Гроннемарк - аут.
+31
-2
+29
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Андрей Хенто
Сколько лет смотрю футбол, но никогда не слышал, что существует такой тренер, всегда думал что это прорабатывает весь тренерский штаб.
+21
-5
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Aidos9419
Рори Делапа нанимайте вместо него)
+6
0
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Максим Черкашин
Ответ Андрей Хенто
Сколько лет смотрю футбол, но никогда не слышал, что существует такой тренер, всегда думал что это прорабатывает весь тренерский штаб.
Тренер по трофеям, уволился из Тоттенхэма.😁🏆
+4
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red hikkikomori
Йон Арне Риисе можно нанять)
+3
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Андрей Хенто
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Неплохое лукавство, но про этих тренеров пишут который год, тем более на спортсе. А уж Гроннемарка подсвечивали особенно🤓
Ну сейчас я уже прочитал про него материал, про его деятельность еще в Мидьюланде, где он впервые начал этим заниматься и насколько это эффективно. Про лукавство честно говоря не понял, к чему Вы написали. Век живи - век учись и познавай, как говорится, поэтому не вижу здесь никакого лукавства.
+5
-2
+3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Андрей Хенто
Сколько лет смотрю футбол, но никогда не слышал, что существует такой тренер, всегда думал что это прорабатывает весь тренерский штаб.
Неплохое лукавство, но про этих тренеров пишут который год, тем более на спортсе. А уж Гроннемарка подсвечивали особенно🤓
+6
-4
+2
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<~Inter~>
Ответ Андрей Хенто
Сколько лет смотрю футбол, но никогда не слышал, что существует такой тренер, всегда думал что это прорабатывает весь тренерский штаб.
Вообще-то у многих клубов есть люди которые работают над стандартами. Есть к примеру люди которые отдельно прорабатывают угловые, так как для таких вещей нужно проделывать большую аналитическую работу и у главного тренера нет на это времени
+2
0
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Дмитрий Джи
Ответ red hikkikomori
Йон Арне Риисе можно нанять)
скупая олдовская слеза(..
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llolishe
Ливерпуль походу не собирается усиляться
0
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Андрей Хенто
Ну сейчас я уже прочитал про него материал, про его деятельность еще в Мидьюланде, где он впервые начал этим заниматься и насколько это эффективно. Про лукавство честно говоря не понял, к чему Вы написали. Век живи - век учись и познавай, как говорится, поэтому не вижу здесь никакого лукавства.
Я к тому, что Вас, Андрей, на сайте можно увидеть в любой момент, поэтому сложно поверить, что Вы вдруг сейчас об этих аутах узнали. И не надо укрываться своими любимыми причастными и деепричастными оборотами, строя из себя гипервежливого эстета, удивляющегося простым вещам. Выглядит неестественно и вдобавок комично, особенно, если не получается из своих нагромождений вылезти без пунктуационных потерь🤓
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Фан Рубина
Гроннемарк - аут.
Кто не успел, тот опоздал©️😄
Ветку можно закрывать🤓
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