Тренер по аутам Гроннемарк уйдет из «Ливерпуля». Он работал в клубе 5 сезонов
Тренер по броскам из аутов прекратил сотрудничество с «Ливерпулем».
«Все хорошее рано или поздно заканчивается. Мы с «Ливерпулем» решили не продлевать соглашение о тренировках по вбрасыванию мяча из аута после пяти отличных сезонов.
Я горжусь тем, что помог «Ливерпулю» подняться с 18-го на 1-е место в Премьер-лиге по вбрасыванию мяча под давлением», – написал Томас Гроннемарк в твиттере.
Датчанин работал в «Ливерпуле» с 2018 года.
«Ливерпуль» взял тренера по броскам из аутов. Этот элемент важнее, чем мы думали
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