«Ливерпуль» может подписать вратаря «Ганновера» Цилера на подмену Алиссону

Вратарь « » по окончании сезона может перейти в «Ливерпуль».

Мерсисайдцы рассматривают 34-летнего немца в качестве подмены для .

Контракт Цилера с клубом из второй Бундеслиги рассчитан до июня 2024 года.

В 31 матчах текущего чемпионата голкипер 9 раз сыграл на ноль.

Возможный трансфер Цилера в « » связывают с вероятным назначением в английский клуб Йорга Шмадтке на пост спортивного директора.

Ранее 59-летний менеджер работал в «Кельне», «Ганновере» и «Алеманнии».