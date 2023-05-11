«Ливерпуль» может подписать вратаря «Ганновера» Цилера на подмену Алиссону
Вратарь «Ганновера» Рон-Роберт Цилер по окончании сезона может перейти в «Ливерпуль».
Мерсисайдцы рассматривают 34-летнего немца в качестве подмены для Алиссона.
Контракт Цилера с клубом из второй Бундеслиги рассчитан до июня 2024 года.
В 31 матчах текущего чемпионата голкипер 9 раз сыграл на ноль.
Возможный трансфер Цилера в «Ливерпуль» связывают с вероятным назначением в английский клуб Йорга Шмадтке на пост спортивного директора.
Ранее 59-летний менеджер работал в «Кельне», «Ганновере» и «Алеманнии».
третьим походу на постоянку будет Харви Дэвис
Сидеть вечно вторым ему тоже не вариант, потому что он хорош ногами, у него отличные данные и реакция на ленточке - надо играть и развиваться