«Ливерпуль» может подписать вратаря «Ганновера» Цилера на подмену Алиссону

Теги Ганновер Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Д2 Германия Рон-Роберт Цилер Алиссон Футбол

Вратарь «Ганновера» Рон-Роберт Цилер по окончании сезона может перейти в «Ливерпуль».

Мерсисайдцы рассматривают 34-летнего немца в качестве подмены для Алиссона.

Контракт Цилера с клубом из второй Бундеслиги рассчитан до июня 2024 года.

В 31 матчах текущего чемпионата голкипер 9 раз сыграл на ноль.

Возможный трансфер Цилера в «Ливерпуль» связывают с вероятным назначением в английский клуб Йорга Шмадтке на пост спортивного директора.

Ранее 59-летний менеджер работал в «Кельне», «Ганновере» и «Алеманнии».

9 комментариев

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Верховный Лорд
Ответ Roman
В следующем сезоне Ливерпуль выйдет в финал ЛЧ, Алиссон не сможет принять участие в матче, выйдет Цилер и привезет два гола. После матча Клопп заявит, что Юнва, мы всех поддерживаем и мы семья, а сам выкинет Цилера из клуба и сломает ему карьеру
Только Ливерпуля в следующем сезоне в ЛЧ не будет
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Бухгалтер2021
помню его за мю по фифе10
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Alex Alex
чемпион мира?
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melwood- lfc
ну, учитывая тот факт, что Адриан уходит по окончании сезона + возможная продажа Келлехера, то на роль второго кипера пойдет. вопрос захочет ли он сам?)
третьим походу на постоянку будет Харви Дэвис
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ПОШОЛ ПОШОЛ
С опытом в Англии 🙋🏼‍♂️😂
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angry horse
Ответ Roman
В следующем сезоне Ливерпуль выйдет в финал ЛЧ, Алиссон не сможет принять участие в матче, выйдет Цилер и привезет два гола. После матча Клопп заявит, что Юнва, мы всех поддерживаем и мы семья, а сам выкинет Цилера из клуба и сломает ему карьеру
В 34 года там уже ломаться нечему 😎
+1
-1
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kacnep
Ответ melwood- lfc
ну, учитывая тот факт, что Адриан уходит по окончании сезона + возможная продажа Келлехера, то на роль второго кипера пойдет. вопрос захочет ли он сам?) третьим походу на постоянку будет Харви Дэвис
Дэвис хороший, талантливый, но сырой. Кэла нельзя отпускать, но я не представляю, как Клопп даст ему больше времени в следующем сезоне. Кубки и еврокубки?

Сидеть вечно вторым ему тоже не вариант, потому что он хорош ногами, у него отличные данные и реакция на ленточке - надо играть и развиваться
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Бухгалтер2021
Ответ Alex Alex
чемпион мира?
да
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