Зинченко и Салиба не сыграют за «Арсенал» до конца сезона из-за травм. Операции не потребуются

Александр Зинченко и Вильям Салиба больше не сыграют за «Арсенал» в этом сезоне.

По информации The Athletic, оба защитника выбыли до конца сезона из-за травм. Француз повредил спину в мартовском матче Лиги Европы со «Спортингом», украинец не смог доиграть недавний матч с «Ньюкаслом» из-за проблем с икроножной мыщцей.

Несмотря на серьезность повреждений, ни Салиба, ни не потребуется операция.

У Салиба «структурные повреждения» в нижней части спины. «Арсенал» опасается выпускать его в этом сезоне из-за возможных долгосрочных проблем (Daily Mail)