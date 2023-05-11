Зинченко и Салиба не сыграют за «Арсенал» до конца сезона из-за травм. Операции не потребуются

Теги премьер-лига Англия Арсенал травмы Александр Зинченко Вильям Салиба Футбол

Александр Зинченко и Вильям Салиба больше не сыграют за «Арсенал» в этом сезоне.

По информации The Athletic, оба защитника выбыли до конца сезона из-за травм. Француз повредил спину в мартовском матче Лиги Европы со «Спортингом», украинец не смог доиграть недавний матч с «Ньюкаслом» из-за проблем с икроножной мыщцей.

Несмотря на серьезность повреждений, ни Салиба, ни Зинченко не потребуется операция.

У Салиба «структурные повреждения» в нижней части спины. «Арсенал» опасается выпускать его в этом сезоне из-за возможных долгосрочных проблем (Daily Mail)

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11 комментариев

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Андрей Хенто
Очень жаль, что Салиба получил такую серьезную травму и пропустил самую важную часть сезона, его очень не хватало команде. Возможно будь он здоров и не было бы тех досадных осечек в двух матчах, когда Арсенал вел со счетом 2:0 и упускал победу. Классный защитник, давно в Арсенале не было такого сильного ЦЗ.
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Виьалий
Это футбол, реалии таковы. Очень жаль. Парни отработают! Верим!
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ЦСКА Мо
Жалко
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Jazzzz
Ответ Андрей Хенто
Очень жаль, что Салиба получил такую серьезную травму и пропустил самую важную часть сезона, его очень не хватало команде. Возможно будь он здоров и не было бы тех досадных осечек в двух матчах, когда Арсенал вел со счетом 2:0 и упускал победу. Классный защитник, давно в Арсенале не было такого сильного ЦЗ.
А как в него не верили, когда по арендам поехал
+3
-2
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Roma Tarasych
Ответ Nick Crosier
Зинченко повестку то получил?
как хорошо, что жёлтые звёздочки теперь помогают определять неадекватов, не обращая внимания на их писанину
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Sergio Podval
Арсенал не был бы арсеналом если бы не терял ключевых игроков в самых важных частях сезона. Похоже это часть днк)
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