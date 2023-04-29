Хави и руководство «Барселоны» считают Дембеле неприкосновенным. Усман счастлив в клубе

Усман Дембеле не покинет «Барселону» ближайшим летом.

Как сообщает инсайдер , и руководство клуба, и , главный тренер, считают вингера неприкосновенным.

Сам футболист тоже счастлив в «блаугране». Вскоре стороны собираются провести переговоры о продлении контракта, рассчитанного до лета 2024 года.

В текущем сезоне француз провел 18 матчей в и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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