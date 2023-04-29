Хави и руководство «Барселоны» считают Дембеле неприкосновенным. Усман счастлив в клубе
Усман Дембеле не покинет «Барселону» ближайшим летом.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, и руководство клуба, и Хави, главный тренер, считают вингера неприкосновенным.
Сам футболист тоже счастлив в «блаугране». Вскоре стороны собираются провести переговоры о продлении контракта, рассчитанного до лета 2024 года.
В текущем сезоне француз провел 18 матчей в Ла Лиге и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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