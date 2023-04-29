Хави и руководство «Барселоны» считают Дембеле неприкосновенным. Усман счастлив в клубе

Теги Барселона Хави Ла Лига Усман Дембеле Фабрицио Романо Футбол

Усман Дембеле не покинет «Барселону» ближайшим летом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, и руководство клуба, и Хави, главный тренер, считают вингера неприкосновенным.

Сам футболист тоже счастлив в «блаугране». Вскоре стороны собираются провести переговоры о продлении контракта, рассчитанного до лета 2024 года.

В текущем сезоне француз провел 18 матчей в Ла Лиге и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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Алексей Кравцов
Дембеле неприкасаемый, ведь если его коснуться, то он сломается
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Алексей Кравцов
Дембеле неприкасаемый, ведь если его коснуться, то он сломается
Ну что ты наделал? Теперь и пошутить на ветке больше не о чем😢
+7
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Муслим Атангулов
топовый вингер
+5
-1
+4
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Любезный Коссутий
лучший игрок Барселоны. факт.
+7
-3
+4
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red hikkikomori
Он неприкосновенный, как хрусталь в серванте. Пылится там, а используется только по большим праздникам
+2
-1
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Avazbek Rasulov
Как мы наблюдали, и убедились что без Дембеле это не Барса .
+1
0
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Alexander Sragovich
Бесит эта фраза "счастлив в клубе".
+1
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olegolic
Ответ Alexander Sragovich
Бесит эта фраза "счастлив в клубе".
У Барсы это коронка
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Святослав Федорович
Он что им отдаёт часть зарплаты?
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BurBon
Играет полезно, но слишком много пропускает, но продлевать в любом случае надо, ибо лучшей альтернативы все равно нет.
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Alejandro_27
Если они его считают неприкосновенным, то за будущее клуба страшно
0
0
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ogarkovsergej599@gmail.com
Ответ Алексей Кравцов
Дембеле неприкасаемый, ведь если его коснуться, то он сломается
Если у него нет травм то хороший игрок
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Alexander Sragovich
Ответ BurBon
Играет полезно, но слишком много пропускает, но продлевать в любом случае надо, ибо лучшей альтернативы все равно нет.
Парень год играл практически во всех играх. Год без травм. Последняя травма как и у Педри из за перегрузок. Хватит с этими детскими репликами
+2
-2
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