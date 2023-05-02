«Барселона» объявила об уходе Алемани с поста директора клуба. Функционер останется в команде на период летнего трансферного окна

Теги Барселона Ла Лига Матеу Алемани Футбол

Директор «Барселоны» Матеу Алемани покидает клуб.

Каталонская команда опубликовала официальное сообщение о том, что 30 июня Матеу Алемани завершит работу в «Барселоне».

Отмечается, что функционер займется «новым профессиональным проектом».

Контракт Алемани и «Барселоны» был рассчитан до 2024 года.

При этом Алемани заверил президента «Барселоны» Жоана Лапорту, что пройдет вместе с клубом весь период летнего трансферного окна.

Поэтому, несмотря на формальный уход, по неофициальному соглашению Алемани будет выполнять свои обязанности в трансферных вопросах команды и проведет все сделки, даже если они состоятся в самый последний момент трансферного рынка.

В нынешнем сезоне «Барселона» идет на первом месте в таблице Ла Лиги, набрав 86 очков в 33 матчах.

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55 комментариев

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falkao2013
Потеря потерь. Мастер своего дела. Очень жаль.
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Ansu Fati
Ответ Рэд Уайт
🇪🇸 Тони Хуанмарти (Relevo): Антонио Кордон имеет очень хорошие шансы чтобы заменить Матеу Алемани.
Хороший специалист, отказал Барселоне еще в 2015 в расцвете МСН из-за лояльности в Вильярреалу, собрал Монако, который выиграл лигу 1 и дошел до полуфинала ЛЧ. Установил мировой рекорд, продав игроков на 360млн € за одно ТО. Выиграл с Бетисом Кубок Испании. Достойный кандидат
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BZB
Наверное лучший функционер Барсы. Большая потеря.
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Андрей Хенто
Ответ Lavinka
Очень много рычагов подёргал *
Перед ним стояла задача выйти из ситуации и отлично справился. Возможно это скажется в будущем, но здесь и сейчас он сработал очень качественно.
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Андрей Хенто
Вот это пожалуй самое страшное для Барселоны. Очень много сделал для клуба. Хороший специалист.
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Рэд Уайт
🗣️ Жерар Ромеро:
Матеу Алемани летом станет новым спортивным директором «Астон Виллы», его заманили "очень щедрым финансовым предложением".
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zamzam
Ответ Рэд Уайт
🗣️ Жерар Ромеро: Матеу Алемани летом станет новым спортивным директором «Астон Виллы», его заманили "очень щедрым финансовым предложением".
Астон Вилла может платить намного больше Барселоны ? Вот это приехали
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Рэд Уайт
🚨 🗣 Жерар Ромеро (🌕): У меня есть сомнения, что Жорди Кройф останется в клубе.

🚨 Тони Хуанмарти (🌖): Антонио Кордон находится в очень хорошем положении, чтобы сменить Матеу Алемани.

✅ Роджер Саперас (🌖): Матеу Алемани уедет работать в АПЛ. Он завершает подписание контракта с английским клубом. «Барса» уже приступила к поиску нового спортивного директора.
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MESSIya
Боссы Астон Виллы насыпали денег
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Yuriy Chistyakov
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Жду не дождусь когда Барселона обьявит о своём закрытии
Именно так, не дождешься
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Кирилл
Ответ Итачи Учиха
Что-то тут нечисто. После довольно неплохих подписаний человек уходит из клуба, имея отличную репутацию. Видно, Лапорта начал что-то чудить с ричагами и кредитованием. Других причин не вижу
Другой клуб предложил гораздо больше денег за такую же работу - чем не причина ?
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rej1sta
Ответ zamzam
Астон Вилла может платить намного больше Барселоны ? Вот это приехали
В АПЛ много денег, у всех. Барса сейчас восстанавливается и точно не готова платить больше клуба АПЛ.
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Рэд Уайт
Ответ Ansu Fati
Хороший специалист, отказал Барселоне еще в 2015 в расцвете МСН из-за лояльности в Вильярреалу, собрал Монако, который выиграл лигу 1 и дошел до полуфинала ЛЧ. Установил мировой рекорд, продав игроков на 360млн € за одно ТО. Выиграл с Бетисом Кубок Испании. Достойный кандидат
последней командной был Бетис,так же поработал в монако и сб.эквадора
+1
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Кирилл
Ох, а вот это неприятная уже новость …

Алемани хорошо чистил «авгиевые конюшни», оставленные Бартомеу и его «компанией»..
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Parce
Ответ Андрей Хенто
Комментарий удален модератором
Подскажи пожалуйста кто это такой? Просто интересно у кого проблемы с головой🕵️‍♂️
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rej1sta
Ответ Итачи Учиха
Что-то тут нечисто. После довольно неплохих подписаний человек уходит из клуба, имея отличную репутацию. Видно, Лапорта начал что-то чудить с ричагами и кредитованием. Других причин не вижу
Там просто Астон Вилла денег насыпала, не более того.
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rej1sta
Ответ Ramin Mamedov
неплохие подписания - самому не смешно?) Левандовски тихий ужас, Кунде сам не свой после ЧМ, Рафинья - развод века за 60+ млн.. ну а про Феррана вообще молчу.. неплохие подписания..
Он подписал тех, кого хотел Хави, его задаче была договориться, что он и сделал.
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ barca1899messi
Как хорошо ,что ты никогда этого не дождёшься и всю жизнь будешь мучиться, что так твоя мечта так и не исполнилась !!!! Зато, с другой стороны, у тебя всегда будет мечта 🤣🤣🤣Так что, если ты позитивный, смотри на это ,как на половину наполненный стакан🤣🤣🤣🤣
Конечно это панч в мою сторону, но надо признать это было в точку 😂👏
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barca1899messi
Ответ Yuriy Chistyakov
Именно так, не дождешься
👍👍👍👍
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barca1899messi
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Жду не дождусь когда Барселона обьявит о своём закрытии
Как хорошо ,что ты никогда этого не дождёшься и всю жизнь будешь мучиться, что так твоя мечта так и не исполнилась !!!!
Зато, с другой стороны, у тебя всегда будет мечта 🤣🤣🤣Так что, если ты позитивный, смотри на это ,как на половину наполненный стакан🤣🤣🤣🤣
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barca1899messi
Ответ VictorVallecano
Теперь точно банкротство и терсейра.
Ничего подобного. он сможет возродить Астон виллу
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Экселлент
Ответ Рэд Уайт
там говорят не только в финансах дела,а какие то терки в руководстве
Я реально расстроен данной новостью,думал он надолго с нами
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Parce
Ответ Parce
🚨🚨🚨 ОФИЦИАЛЬНО: Матеу Алемани покинет «Барселону» 30 июня! 🚨 ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВЛЕНИЕ: Матеу Алемани сообщил Жоану Лапорте, что он намерен начать новый профессиональный проект, несмотря на контракт до 2024 года ❗️Матеу Алемани пообщал закрыть все сделки с игроками первой команды этим летом, даже если одна из них будет заключена в самый последний момент трансферного окна. Клуб вскоре сообщит об изменениях в структуре руководства после того, как будет окончательно объявлено об уходе Матеу Алемани. 🚨 Жерар Ромеро (🌕): Матеу Алемани получил АСТРОНОМИЧЕСКОЕ предложение от «Астон Виллы».
Это что я такое написал? Что у многих одно место подгорело? Или тут один с множеством акаунтов всех подряд минусует?
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Андрей Хенто
Комментарий удален модератором
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Фанат Лионеля Месси
Потеря для Барсы
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