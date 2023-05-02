«Барселона» объявила об уходе Алемани с поста директора клуба. Функционер останется в команде на период летнего трансферного окна
Директор «Барселоны» Матеу Алемани покидает клуб.
Каталонская команда опубликовала официальное сообщение о том, что 30 июня Матеу Алемани завершит работу в «Барселоне».
Отмечается, что функционер займется «новым профессиональным проектом».
Контракт Алемани и «Барселоны» был рассчитан до 2024 года.
При этом Алемани заверил президента «Барселоны» Жоана Лапорту, что пройдет вместе с клубом весь период летнего трансферного окна.
Поэтому, несмотря на формальный уход, по неофициальному соглашению Алемани будет выполнять свои обязанности в трансферных вопросах команды и проведет все сделки, даже если они состоятся в самый последний момент трансферного рынка.
В нынешнем сезоне «Барселона» идет на первом месте в таблице Ла Лиги, набрав 86 очков в 33 матчах.
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Матеу Алемани летом станет новым спортивным директором «Астон Виллы», его заманили "очень щедрым финансовым предложением".
🚨 Тони Хуанмарти (🌖): Антонио Кордон находится в очень хорошем положении, чтобы сменить Матеу Алемани.
✅ Роджер Саперас (🌖): Матеу Алемани уедет работать в АПЛ. Он завершает подписание контракта с английским клубом. «Барса» уже приступила к поиску нового спортивного директора.
Алемани хорошо чистил «авгиевые конюшни», оставленные Бартомеу и его «компанией»..
Зато, с другой стороны, у тебя всегда будет мечта 🤣🤣🤣Так что, если ты позитивный, смотри на это ,как на половину наполненный стакан🤣🤣🤣🤣