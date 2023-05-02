«Барселона» объявила об уходе Алемани с поста директора клуба. Функционер останется в команде на период летнего трансферного окна

Директор «Барселоны» Матеу Алемани покидает клуб.

Каталонская команда опубликовала официальное сообщение о том, что 30 июня завершит работу в «Барселоне».

Отмечается, что функционер займется «новым профессиональным проектом».

Контракт Алемани и «Барселоны» был рассчитан до 2024 года.

При этом Алемани заверил президента «Барселоны» Жоана Лапорту, что пройдет вместе с клубом весь период летнего трансферного окна.

Поэтому, несмотря на формальный уход, по неофициальному соглашению Алемани будет выполнять свои обязанности в трансферных вопросах команды и проведет все сделки, даже если они состоятся в самый последний момент трансферного рынка.

В нынешнем сезоне «Барселона» идет на первом месте в таблице Ла Лиги, набрав 86 очков в 33 матчах.

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