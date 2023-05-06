Экс-форвард «Зенита» Панюков перешел в «Славию» из Мозыря
Андрей Панюков стал игроком «Славии» из Мозыря.
Согласно Transfermarkt, 28-летний форвард подписал контракт с белорусским клубом до 31 декабря 2023 года.
Последним клубом Панюкова был «Велес» из Первой лиги, за который он провел в этом сезоне 6 матчей.
Также нападающий известен по выступлениям за «Урал», «Зенит», французский «Аяччо», «Динамо» и «Химки».
фото: страница «Славии» во «ВКонтакте»
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