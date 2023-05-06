Экс-форвард «Зенита» Панюков перешел в «Славию» из Мозыря

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы высшая лига Беларусь Славия Мозырь Андрей Панюков Футбол

Андрей Панюков стал игроком «Славии» из Мозыря.

Согласно Transfermarkt, 28-летний форвард подписал контракт с белорусским клубом до 31 декабря 2023 года.

Последним клубом Панюкова был «Велес» из Первой лиги, за который он провел в этом сезоне 6 матчей.

Также нападающий известен по выступлениям за «Урал», «Зенит», французский «Аяччо», «Динамо» и «Химки».

фото: страница «Славии» во «ВКонтакте»

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12 комментариев

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Максим Новиков
Легенда Аяччо
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-1
+24
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reteka
За Зенит он сыграл 2 матча, а вообще он "легенда" Урала.
+8
-1
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nuksi
Был бы Сарсания жив, наверное Панюков в РПЛ еще где-то «числился»
+5
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cb48kkftrk
Уехал в Европу…
+4
0
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kunaguero
Доигрался
+3
0
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Олег Акимов
Ответ cb48kkftrk
Уехал в Европу…
Хотя бы пытался. И забивал за Аяччо.
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-1
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Кеша
Да уж . Лидер по арендам. За карьеру это уже 17 клуб.
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Teodrakis
Оно живое! Живое!
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20 лет в офсайде
На каком-то микроотрезке в Урале казалось что он нашел свою команду и начал забивать.
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раскаявшийся жиробас
Урал, Динамо и Атлантас приходят на ум в первую очередь, но явно не Зенит
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