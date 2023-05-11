«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в золотой форме, посвященной чемпионству
«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в форме, посвященной чемпионству команды.
Петербуржский клуб досрочно стал чемпионом России, набрав 64 очка после 26 туров Мир РПЛ.
На матч с «Краснодаром», который пройдет 13 мая на «Газпром Арене», игроки «Зенита» выйдут в золотых футболках. На эмблеме команды появится вторая звезда.
Звезды на эмблемах считают по-разному! В Италии за 10 титулов дали бы одну, а в Германии – три ⭐
страдания без остановки