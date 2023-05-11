«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в золотой форме, посвященной чемпионству

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар игровая форма стиль Футбол

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в форме, посвященной чемпионству команды.

Петербуржский клуб досрочно стал чемпионом России, набрав 64 очка после 26 туров Мир РПЛ.

На матч с «Краснодаром», который пройдет 13 мая на «Газпром Арене», игроки «Зенита» выйдут в золотых футболках. На эмблеме команды появится вторая звезда.

Звезды на эмблемах считают по-разному! В Италии за 10 титулов дали бы одну, а в Германии – три ⭐

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26 комментариев

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СБГ СПБ
Ответ Flavius
Под мышками еще есть место для рекламы ))
у ЦСКА на форме разве что « куплю гараж » не написано
+28
-3
+25
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SMART789
сегодня видимо какой то новый транш прошел на фабрику троллей, но какой то мусор в комментах повсюду бегает и гадит
страдания без остановки
+19
-13
+6
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Hong Kil
Московские страдают, им золото глаза слепит. ахах
+6
-1
+5
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костянчик1918
Ответ SMART789
сегодня видимо какой то новый транш прошел на фабрику троллей, но какой то мусор в комментах повсюду бегает и гадит страдания без остановки
Так Зенит Чемпион 💪👍 халдеи московии страдают 😂😂
+11
-6
+5
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BorodachAstrakhan
больше детскую неожиданность напоминает ) чем золото)
+6
-6
0
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CopaAmerica
С 2мя крыльями?
+1
-1
0
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PIT-BUL
Первый клуб из сан Паулу стал чемпионом России по фУтболу. Ура товарищи )
+1
-1
0
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Никита Кожемяка
С такой кучей рекламных наклеек форма выглядит как дневник пятиклассника...
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PIT-BUL
Ответ Flavius
Под мышками еще есть место для рекламы ))
Там реклама местного пивняка
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евГений
Ответ SMART789
сегодня видимо какой то новый транш прошел на фабрику троллей, но какой то мусор в комментах повсюду бегает и гадит страдания без остановки
Есть такое. У них еще две звездочки над никнеймом нарисованы
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костянчик1918
Ответ Спартак сила
скоро за свои доги будете в пердиве
Вы ещё за свой бромантан не ответили .
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Катя СПб
Ответ Спартак сила
терпеть не могу зенит
Принято к сведению.
+2
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vattanen
Ответ Спартак сила
терпеть не могу зенит
Если бы вы знали, как же я ненавижу [это/эту/этот][прилагательное] [название_команды] из [название_города]!!!!
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тралмейстер
Ответ Спартак сила
по вам пердив плачет питерские
По вам даже пердив не плачет. Нет вас там и слава Богу. А то всех своим нытьём достанете. Попробуйте создать мос лигу,может хоть там прокатит,хотя...
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