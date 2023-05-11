«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в золотой форме, посвященной чемпионству

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в форме, посвященной чемпионству команды.

Петербуржский клуб досрочно стал чемпионом России, набрав 64 очка после 26 туров Мир .

На матч с « », который пройдет 13 мая на «Газпром Арене», игроки « » выйдут в золотых футболках. На эмблеме команды появится вторая звезда.

Звезды на эмблемах считают по-разному! В Италии за 10 титулов дали бы одну, а в Германии – три ⭐