Вильям Оливейра: «У многих игроков «Зенита» нет желания уезжать в Европу – в России есть все: красивейший стадион, хороший уровень футбола, жизни»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Вильям Оливейра Малком Густаво Мантуан Футбол

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра объяснил, почему у игроков нет желания покидать Россию.

– Соболев назвал Малкома жестким провокатором.

– Все, что происходит на поле, остается там. Наверное, и меня можно назвать провокатором, потому что я играю вместе с командой. Но я так не считаю – все борются за свои цвета.

– Сколько еще лет может продолжаться ваша гегемония?

– Нам очень сложно выигрывать РПЛ – 5 лет подряд мы усердно работаем. Нас все время критикуют, задают вопросы, почему ставим в стартовый состав того или иного футболиста.

Мантуан уже в процессе получения российского гражданства?

– Насколько я понимаю, нет. Он очень важен для нас, наш джокер, мы им довольны. Надеемся, что руководство договорится о его выкупе. Переговоры уже скоро начнутся. Мы заинтересованы в нем.

– Мантуан считает, что «Зенит» вышел бы из группы в Лиге чемпионов. Вы можете так сказать?

– Сложно сказать. У нас нет этого турнира сейчас, а предугадывать очень тяжело. Но мы хорошо выступаем против сильных соперников, нашей игрой мы довольны.

– Вы видите себя с Семаком в Европе?

– Пока мы здесь и думаем только о «Зените». Что будет дальше – сложно угадать.

– Но у вас были предложения от европейских клубов?

– Конечно, ходят разные слухи, но мы довольны работой здесь, добиваемся результата.

– Насчет мечты уехать в Европу существует такое мнение: нет смысла уезжать из одного из лучших городов мира, из очень богатой команды с прекрасными условиями.

– Полностью согласен! Люди просто не знают о России. Я нахожусь в этой стране 13 лет и всему рад! У многих российских и иностранных футболистов в «Зените» нет желания уезжать в Европу, потому что в России есть все: красивейший стадион, который принимал чемпионат мира-2018, хороший уровень футбола, жизни и так далее.

Да, мы выигрываем РПЛ 5 лет подряд, но конкуренция всегда присутствует. Не обращаем внимания на все эти разговоры, – сказал Оливейра.

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10 комментариев

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mot1v
И паспорт гражданина.
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Спартак Уокер
А главное деньги
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Francesc Fàbregas
и розовые очки
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Gravdaar Iyaad
Наверное игроки Зенита в надежде, что скоро всё уляжется и рос. команды вернут в еврокубки
Авотх*
Это блок на многие годы вперед. Даже после окончания этих событий. Дер*мо придется долго разгребать. И все живущие в РФ будут привлечены к коллективной ответственности
Поэтому, единственное, что их удерживает, это зарплаты
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Фан Рубина
Всё верно. Нынешняя европка для хорошего футболиста уровня сильнейшей лиги мира - РПЛ - шаг назад как в плане дохода, так и в плане уровня футбола, соперников в лигах, тренеров и окружения вне футбольного поля.

Конечно, кто-то, как Кварацхелия, может решить уехать, чтобы сразу стать первым парнем на деревне. Но, в основном, в европку от нас уезжают от лени и усталости от игры, чтобы целый контракт там филонить и получать хоть и меньше, но без труда.
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костянчик1918
Ответ Спартак Уокер
А главное деньги
Но мы то точно знаем ! Что в нашем фарме играют за борщ )
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