Вильям Оливейра: «У многих игроков «Зенита» нет желания уезжать в Европу – в России есть все: красивейший стадион, хороший уровень футбола, жизни»
Тренер «Зенита» Вильям Оливейра объяснил, почему у игроков нет желания покидать Россию.
– Соболев назвал Малкома жестким провокатором.
– Все, что происходит на поле, остается там. Наверное, и меня можно назвать провокатором, потому что я играю вместе с командой. Но я так не считаю – все борются за свои цвета.
– Сколько еще лет может продолжаться ваша гегемония?
– Нам очень сложно выигрывать РПЛ – 5 лет подряд мы усердно работаем. Нас все время критикуют, задают вопросы, почему ставим в стартовый состав того или иного футболиста.
– Мантуан уже в процессе получения российского гражданства?
– Насколько я понимаю, нет. Он очень важен для нас, наш джокер, мы им довольны. Надеемся, что руководство договорится о его выкупе. Переговоры уже скоро начнутся. Мы заинтересованы в нем.
– Мантуан считает, что «Зенит» вышел бы из группы в Лиге чемпионов. Вы можете так сказать?
– Сложно сказать. У нас нет этого турнира сейчас, а предугадывать очень тяжело. Но мы хорошо выступаем против сильных соперников, нашей игрой мы довольны.
– Вы видите себя с Семаком в Европе?
– Пока мы здесь и думаем только о «Зените». Что будет дальше – сложно угадать.
– Но у вас были предложения от европейских клубов?
– Конечно, ходят разные слухи, но мы довольны работой здесь, добиваемся результата.
– Насчет мечты уехать в Европу существует такое мнение: нет смысла уезжать из одного из лучших городов мира, из очень богатой команды с прекрасными условиями.
– Полностью согласен! Люди просто не знают о России. Я нахожусь в этой стране 13 лет и всему рад! У многих российских и иностранных футболистов в «Зените» нет желания уезжать в Европу, потому что в России есть все: красивейший стадион, который принимал чемпионат мира-2018, хороший уровень футбола, жизни и так далее.
Да, мы выигрываем РПЛ 5 лет подряд, но конкуренция всегда присутствует. Не обращаем внимания на все эти разговоры, – сказал Оливейра.
Авотх*
Это блок на многие годы вперед. Даже после окончания этих событий. Дер*мо придется долго разгребать. И все живущие в РФ будут привлечены к коллективной ответственности
Поэтому, единственное, что их удерживает, это зарплаты
Конечно, кто-то, как Кварацхелия, может решить уехать, чтобы сразу стать первым парнем на деревне. Но, в основном, в европку от нас уезжают от лени и усталости от игры, чтобы целый контракт там филонить и получать хоть и меньше, но без труда.