Вильям Оливейра: «У многих игроков «Зенита» нет желания уезжать в Европу – в России есть все: красивейший стадион, хороший уровень футбола, жизни»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра объяснил, почему у игроков нет желания покидать Россию.

– Соболев назвал жестким провокатором.

– Все, что происходит на поле, остается там. Наверное, и меня можно назвать провокатором, потому что я играю вместе с командой. Но я так не считаю – все борются за свои цвета.

– Сколько еще лет может продолжаться ваша гегемония?

– Нам очень сложно выигрывать РПЛ – 5 лет подряд мы усердно работаем. Нас все время критикуют, задают вопросы, почему ставим в стартовый состав того или иного футболиста.

– уже в процессе получения российского гражданства?

– Насколько я понимаю, нет. Он очень важен для нас, наш джокер, мы им довольны. Надеемся, что руководство договорится о его выкупе. Переговоры уже скоро начнутся. Мы заинтересованы в нем.

– Мантуан считает, что « » вышел бы из группы в Лиге чемпионов. Вы можете так сказать?

– Сложно сказать. У нас нет этого турнира сейчас, а предугадывать очень тяжело. Но мы хорошо выступаем против сильных соперников, нашей игрой мы довольны.

– Вы видите себя с в Европе?

– Пока мы здесь и думаем только о «Зените». Что будет дальше – сложно угадать.

– Но у вас были предложения от европейских клубов?

– Конечно, ходят разные слухи, но мы довольны работой здесь, добиваемся результата.

– Насчет мечты уехать в Европу существует такое мнение: нет смысла уезжать из одного из лучших городов мира, из очень богатой команды с прекрасными условиями.

– Полностью согласен! Люди просто не знают о России. Я нахожусь в этой стране 13 лет и всему рад! У многих российских и иностранных футболистов в «Зените» нет желания уезжать в Европу, потому что в России есть все: красивейший стадион, который принимал чемпионат мира-2018, хороший уровень футбола, жизни и так далее.

Да, мы выигрываем 5 лет подряд, но конкуренция всегда присутствует. Не обращаем внимания на все эти разговоры, – сказал Оливейра.