Радимов о Семаке как главном факторе чемпионства «Зенита»: «Пять лет удерживает команду, где нет конфликтов. Снимаю шляпу»
Владислав Радимов отметил вклад главного тренера «Зенита» в чемпионство команды.
«Очень много говорят, что Семаку очень легко, ведь у него есть игроки. Я бы назвал Семака [главным фактором чемпионства].
Пять лет подряд удерживать команду, где нет конфликтов. Малком и Клаудиньо в прессе говорят, что у них классный тренер.
Понятно, что Малком сильнее условного Соболева. Но их надо держать в узде и довести до них, как действовать. Давайте отметим все же Семака. Не потому, что я его знаю, а просто это факт, который нужно признать.
Некоторые говорят, что с такими игроками грех не стать чемпионами… Это не так. Этого надо добиться. Я снимаю шляпу перед Семаком.
До этого Семак работал в «Уфе», тогда команда была в еврокубках. Это показатель того, что даже с командами меньшего уровня он способен добиваться результата», – сказал бывший хавбек «Зенита».
Семак – главная суперзвезда «Зенита». Обесценивать его работу – ошибка
Это Тихонов и Семак.
Наверное за последнее время многое поменялось, но когда Семака ставили в Зенит, я был очень рад, так как он везде где играл был капитаном, а команды добивались успеха.
Я лично благодарен за Евро 2008 и кайфовый пас на Зырянова)
Про его тренерскую деятельность и чемпионства вообще дичь, Зенит не всегда даже с более сильным составом чемпионом становился, а тут 5 раз подряд.
Мне к слову эти чемпионства давно не интересны, но Семак красавчик.
Думаю Зенит и в Европе нормально сыграли бы наконец, матчи против Челси и Бетиса давали надежду, но..
Аленю, Мостовому и Юрану...
Отличный профессионал и человек приятный.
Ну во всяком случае у меня такое мнение, чаи то мы с ним не гоняли)