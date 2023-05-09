Радимов о Семаке как главном факторе чемпионства «Зенита»: «Пять лет удерживает команду, где нет конфликтов. Снимаю шляпу»

Теги Зенит Владислав Радимов Сергей Семак премьер-лига Россия Уфа Малком Матч ТВ Клаудиньо Александр Соболев Футбол

Владислав Радимов отметил вклад главного тренера «Зенита» в чемпионство команды.

«Очень много говорят, что Семаку очень легко, ведь у него есть игроки. Я бы назвал Семака [главным фактором чемпионства].

Пять лет подряд удерживать команду, где нет конфликтов. Малком и Клаудиньо в прессе говорят, что у них классный тренер.

Понятно, что Малком сильнее условного Соболева. Но их надо держать в узде и довести до них, как действовать. Давайте отметим все же Семака. Не потому, что я его знаю, а просто это факт, который нужно признать.

Некоторые говорят, что с такими игроками грех не стать чемпионами… Это не так. Этого надо добиться. Я снимаю шляпу перед Семаком.

До этого Семак работал в «Уфе», тогда команда была в еврокубках. Это показатель того, что даже с командами меньшего уровня он способен добиваться результата», – сказал бывший хавбек «Зенита».

Семак – главная суперзвезда «Зенита». Обесценивать его работу – ошибка

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23 комментария

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хэйтер депутата Т
Да Семак отличный тренер, его еще Спаллети подмечал, всю карьеру отработал на хорошем уровне, сменил за пять лет всю команду и все 5 лет стабильно доминирует. И все равно кто-то возмущается. Понятно, что у многих болельщиков московских клубов неприязнь к Зениту, но к Семаку какие претензии, по крайней мере на уровне РПЛ и российских тренеров?
+34
0
+34
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Фантом
Ответ Al561
Если Семак что-то выиграет в клубе с меньшими финансовыми и административными возможностями, тогда можно будет про него сказать, что он лучший, выдающийся, особый и тд тренер. А сейчас очевидно, что Зенит по подбору футболистов мощнее любой команды РПЛ.
Что интересно, случай был: "Уфа". Выиграть с таким клубом что-либо объективно сложно, но вывести его в еврокубки - это не меньшее достижение. Семаку удалось.
+33
-2
+31
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Stan789
Мне всегда казалось, что в российском футболе, есть 2 человека которых уважают примерно все.
Это Тихонов и Семак.
Наверное за последнее время многое поменялось, но когда Семака ставили в Зенит, я был очень рад, так как он везде где играл был капитаном, а команды добивались успеха.
Я лично благодарен за Евро 2008 и кайфовый пас на Зырянова)

Про его тренерскую деятельность и чемпионства вообще дичь, Зенит не всегда даже с более сильным составом чемпионом становился, а тут 5 раз подряд.

Мне к слову эти чемпионства давно не интересны, но Семак красавчик.

Думаю Зенит и в Европе нормально сыграли бы наконец, матчи против Челси и Бетиса давали надежду, но..
+30
-3
+27
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Любовь Мелехова
Ответ хэйтер депутата Т
Да Семак отличный тренер, его еще Спаллети подмечал, всю карьеру отработал на хорошем уровне, сменил за пять лет всю команду и все 5 лет стабильно доминирует. И все равно кто-то возмущается. Понятно, что у многих болельщиков московских клубов неприязнь к Зениту, но к Семаку какие претензии, по крайней мере на уровне РПЛ и российских тренеров?
Неприязнь у них потому, что Семак российский тренер, а не импортный, которых они меняют каждый сезон, а то и чаще.
+20
-2
+18
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Василий Чацкий
Ответ Al561
Если Семак что-то выиграет в клубе с меньшими финансовыми и административными возможностями, тогда можно будет про него сказать, что он лучший, выдающийся, особый и тд тренер. А сейчас очевидно, что Зенит по подбору футболистов мощнее любой команды РПЛ.
Так на кой хрен Семаку уходить в клуб, где меньшие финансовые и административные возможности?! Если даже, вдруг, уйдут летом основные бразилы и зенит не будет чемпионом в следующем сезоне, сомневаюсь, что Семака уволят
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-2
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svft
И ветер холодит былую рану
Аленю, Мостовому и Юрану...
+8
0
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Александр Данилов
Ответ хэйтер депутата Т
Да Семак отличный тренер, его еще Спаллети подмечал, всю карьеру отработал на хорошем уровне, сменил за пять лет всю команду и все 5 лет стабильно доминирует. И все равно кто-то возмущается. Понятно, что у многих болельщиков московских клубов неприязнь к Зениту, но к Семаку какие претензии, по крайней мере на уровне РПЛ и российских тренеров?
К нему ни у кого никогда не было проблем. Прекрасный игрок, хороший человек и неплохой Коуч. Держать на плаву Уфу это надо было постараться.Он смог дать им лучшие результаты в истории.По-моему ясно, что Сергей Богданыч-это легенда русского футбола. Мне до сих пор жаль, что он так не решился продолжить играть в ПСЖ, но даже с создателями клуба он дружит, хоть и сыграл всего сезон. Как его можно не любить?
+9
-1
+8
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Александр Данилов
Ответ Stan789
Мне всегда казалось, что в российском футболе, есть 2 человека которых уважают примерно все. Это Тихонов и Семак. Наверное за последнее время многое поменялось, но когда Семака ставили в Зенит, я был очень рад, так как он везде где играл был капитаном, а команды добивались успеха. Я лично благодарен за Евро 2008 и кайфовый пас на Зырянова) Про его тренерскую деятельность и чемпионства вообще дичь, Зенит не всегда даже с более сильным составом чемпионом становился, а тут 5 раз подряд. Мне к слову эти чемпионства давно не интересны, но Семак красавчик. Думаю Зенит и в Европе нормально сыграли бы наконец, матчи против Челси и Бетиса давали надежду, но..
Красиво написал.Не зря ему давали топ 1 среди лучших игроков 6 раз и еще 2 раза топ 3. А его доброта дает ему больше уважения
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laudrup
Семак не должен никому ничего доказывать, особенно диванным критикам и обиженным бывшим футболистам. Он просто качественно выполняет свою работу. Многие на его месте не справились.
+6
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+6
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Михаил1970
Ответ Al561
Если Семак что-то выиграет в клубе с меньшими финансовыми и административными возможностями, тогда можно будет про него сказать, что он лучший, выдающийся, особый и тд тренер. А сейчас очевидно, что Зенит по подбору футболистов мощнее любой команды РПЛ.
Саня, ты лицензию получил?
+4
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stewiegriffin2
Ответ Stan789
Мне всегда казалось, что в российском футболе, есть 2 человека которых уважают примерно все. Это Тихонов и Семак. Наверное за последнее время многое поменялось, но когда Семака ставили в Зенит, я был очень рад, так как он везде где играл был капитаном, а команды добивались успеха. Я лично благодарен за Евро 2008 и кайфовый пас на Зырянова) Про его тренерскую деятельность и чемпионства вообще дичь, Зенит не всегда даже с более сильным составом чемпионом становился, а тут 5 раз подряд. Мне к слову эти чемпионства давно не интересны, но Семак красавчик. Думаю Зенит и в Европе нормально сыграли бы наконец, матчи против Челси и Бетиса давали надежду, но..
Тихонов вообще красавчик 👍Особенно когда топтал вместе с широковым ногой в живот того судью любителя. Ну ладно не топтал но во всю выгораживал своего корешечка
+3
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+3
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Stan789
Ответ Александр Данилов
Красиво написал.Не зря ему давали топ 1 среди лучших игроков 6 раз и еще 2 раза топ 3. А его доброта дает ему больше уважения
Спасибо🙌
Отличный профессионал и человек приятный.
Ну во всяком случае у меня такое мнение, чаи то мы с ним не гоняли)
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samarskij-kuzmich
А с чего там быть конфликтам? Халявное бюджетное бабло Газпрома льётся рекой.
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SMART789
Ответ хэйтер депутата Т
Да Семак отличный тренер, его еще Спаллети подмечал, всю карьеру отработал на хорошем уровне, сменил за пять лет всю команду и все 5 лет стабильно доминирует. И все равно кто-то возмущается. Понятно, что у многих болельщиков московских клубов неприязнь к Зениту, но к Семаку какие претензии, по крайней мере на уровне РПЛ и российских тренеров?
Претензия к Семаку в этом и есть: нет конфликтов и есть титулы
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Михаил1970
Радимов! Верни шляпу Боярскому!
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Dmitry Singular
Ответ stewiegriffin2
Тихонов вообще красавчик 👍Особенно когда топтал вместе с широковым ногой в живот того судью любителя. Ну ладно не топтал но во всю выгораживал своего корешечка
Согласен, Тихонов сейчас ближе к фрикам и репутацию подпортил.
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Архитектор Мендисабаль
Ответ А.Э.РАСИМ
Причем такая же ищиоомя во всех подразделениях Газпрома.
Нервничаешь, расым... Ищиоомя совсем не такая, как ты описал.
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