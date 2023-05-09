Радимов о Семаке как главном факторе чемпионства «Зенита»: «Пять лет удерживает команду, где нет конфликтов. Снимаю шляпу»

Владислав Радимов отметил вклад главного тренера «Зенита» в чемпионство команды.

«Очень много говорят, что очень легко, ведь у него есть игроки. Я бы назвал Семака [главным фактором чемпионства].

Пять лет подряд удерживать команду, где нет конфликтов. и в прессе говорят, что у них классный тренер.

Понятно, что Малком сильнее условного . Но их надо держать в узде и довести до них, как действовать. Давайте отметим все же Семака. Не потому, что я его знаю, а просто это факт, который нужно признать.

Некоторые говорят, что с такими игроками грех не стать чемпионами… Это не так. Этого надо добиться. Я снимаю шляпу перед Семаком.

До этого Семак работал в «Уфе», тогда команда была в еврокубках. Это показатель того, что даже с командами меньшего уровня он способен добиваться результата», – сказал бывший хавбек «Зенита».

Семак – главная суперзвезда «Зенита». Обесценивать его работу – ошибка