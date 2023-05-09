Вильям Оливейра о титулах «Зенита»: «Никто этого не ждал, когда мы с Семаком пришли из «Уфы». Очень тяжело такого добиться – держаться на вершине сложно»
Вильям Оливейра прокомментировал пятый подряд чемпионский титул «Зенита» в РПЛ.
«Огромная гордость за команду и за все, что мы сделали.
Никто такого не ждал, когда мы с Сергеем Семаком пришли сюда из «Уфы». Но мы трудились и добились результатов.
Мы работаем каждый день. Поверьте, очень тяжело такого добиться.
Мы благодарны нашим игрокам, которые приняли этот вызов. Держаться на вершине очень сложно. Но за счет самоотдачи, желания и работы они всего добились.
Каждое чемпионство ощущается по-разному, всегда очень приятно.
Со «Спартаком» была эмоциональная игра. Мы добились чемпионства против сложного и принципиального соперника. Это большой подарок для нас и фанатов», – сказал ассистент главного тренера «Зенита».
Upd: вижу, подтянулись.
Админресурс дает пенальти на последних минутах матчей, дисквалифицирует фанатскую трибуну, присуждает технари, понятно же для чего-для отвода глаз,но местные «эксперты» прохавали эту тему.
Где ещё 9 чемпионств Зенита???! Недогляд Газпрома! Недоработка админресурса!!! Я требую! Хочу хочу хочу!!!