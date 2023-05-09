Вильям Оливейра о титулах «Зенита»: «Никто этого не ждал, когда мы с Семаком пришли из «Уфы». Очень тяжело такого добиться – держаться на вершине сложно»

Вильям Оливейра прокомментировал пятый подряд чемпионский титул «Зенита» в РПЛ.

«Огромная гордость за команду и за все, что мы сделали.

Никто такого не ждал, когда мы с пришли сюда из «Уфы». Но мы трудились и добились результатов.

Мы работаем каждый день. Поверьте, очень тяжело такого добиться.

Мы благодарны нашим игрокам, которые приняли этот вызов. Держаться на вершине очень сложно. Но за счет самоотдачи, желания и работы они всего добились.

Каждое чемпионство ощущается по-разному, всегда очень приятно.

Со « » была эмоциональная игра. Мы добились чемпионства против сложного и принципиального соперника. Это большой подарок для нас и фанатов», – сказал ассистент главного тренера .