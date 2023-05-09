Вильям Оливейра о титулах «Зенита»: «Никто этого не ждал, когда мы с Семаком пришли из «Уфы». Очень тяжело такого добиться – держаться на вершине сложно»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Вильям Оливейра Чемпионат.com Футбол

Вильям Оливейра прокомментировал пятый подряд чемпионский титул «Зенита» в РПЛ.

«Огромная гордость за команду и за все, что мы сделали.

Никто такого не ждал, когда мы с Сергеем Семаком пришли сюда из «Уфы». Но мы трудились и добились результатов.

Мы работаем каждый день. Поверьте, очень тяжело такого добиться.

Мы благодарны нашим игрокам, которые приняли этот вызов. Держаться на вершине очень сложно. Но за счет самоотдачи, желания и работы они всего добились.

Каждое чемпионство ощущается по-разному, всегда очень приятно.

Со «Спартаком» была эмоциональная игра. Мы добились чемпионства против сложного и принципиального соперника. Это большой подарок для нас и фанатов», – сказал ассистент главного тренера «Зенита».

15 комментариев

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Циник Петербургский
А ведь да. Тренерский штаб - это не только Семак. И Оливейра. И Тимощук. И многие другие. Всех с чемпионством!
+30
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+22
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ЛексЛютый
Сейчас тебе эксперты объяснят, что это Газпром, судьи, ослабевшая РПЛ и вообще Манчини с Луческу подтвердят.
Upd: вижу, подтянулись.
+20
-9
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ЛексЛютый
Ответ Fatty Toni
Газпром - спонсор Зенита с 2005 года. Считаем: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23. Итого 9. Где ещё 9 чемпионств Зенита???! Недогляд Газпрома! Недоработка админресурса!!! Я требую! Хочу хочу хочу!!!
У этих и лига ослабла поэтому, ведь когда Зенит занял 5 место, то был не провал, а лига очень сильная была. В голове не укладывается у них и смириться не могут.
Админресурс дает пенальти на последних минутах матчей, дисквалифицирует фанатскую трибуну, присуждает технари, понятно же для чего-для отвода глаз,но местные «эксперты» прохавали эту тему.
+9
-1
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Fatty Toni
Ответ samarskij-kuzmich
Ну конечно. Очень тяжело. Газпром, админресурс - это же всё сплетни. На самом деле талант Семака и Оливейры всё решает ))
Газпром - спонсор Зенита с 2005 года. Считаем: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23. Итого 9.
Где ещё 9 чемпионств Зенита???! Недогляд Газпрома! Недоработка админресурса!!! Я требую! Хочу хочу хочу!!!
+5
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alex-nicky
Ответ Олег Мохов
когда миллер поедет на колыму-вы тоже ожидать не будете?
Так-то речь о Ваших, Олежек, ожиданиях. Московских влажных ожиданиях. Но не судьба....
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Павел Ермаков
Первый раз про этого человека услышал.)))
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Abriel
Ответ Олег Мохов
когда миллер поедет на колыму-вы тоже ожидать не будете?
сначала Д возродится, раньша ни как не можливо!
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иван кочубей
Ответ Алексей Кондурцев
А чего с Уфой не брали трафеи? Возглавте например торпедо и покажите свой уровень!!!
конечно, легче Зарему в лондоне содержать.
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