Новое слушание по делу о снятии очков с «Ювентуса» назначено на 22 мая

Назначена дата нового слушания по делу «Ювентуса».

Напомним, в январе с « » сняли 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала. В апреле гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии (CONI) удовлетворила апелляцию туринского клуба на это решение. Баллы вернули до нового разбирательства.

Итальянская федерация футбола (FIGC) назначила новое слушание по пересмотру санкций против «Ювентуса» на 22 мая. Ходатайство защиты туринского клуба будет подано 17 мая.

Ранее сообщалось, что «бьянконери», вероятно, будут оштрафованы на 9 очков, а не на 15. Наказание может перейти на сезон-2023/24.