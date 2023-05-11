Новое слушание по делу о снятии очков с «Ювентуса» назначено на 22 мая

Теги Ювентус серия А Италия Федерация футбола Италии Футбол

Назначена дата нового слушания по делу «Ювентуса».

Напомним, в январе с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала. В апреле гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии (CONI) удовлетворила апелляцию туринского клуба на это решение. Баллы вернули до нового разбирательства.

Итальянская федерация футбола (FIGC)  назначила новое слушание по пересмотру санкций против «Ювентуса» на 22 мая. Ходатайство защиты туринского клуба будет подано 17 мая. 

Ранее сообщалось, что «бьянконери», вероятно, будут оштрафованы на 9 очков, а не на 15. Наказание может перейти на сезон-2023/24. 

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПОШОЛ ПОШОЛ
Не могут определиться сколько очков надо снять чтобы в еврокубки клуб не попал 🤡
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FedyaFedya
Заговор против Юве !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Глиномес
Снимут , добавят, снимут, добавят
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Неужели смогли придумать, как доказать "злоупотребление" тем, что не запрещено?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Lol
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Плеймейкер87
Прибавят 20 очков и сделают их чемпионами:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
I am Timur >>M<<
Кто-то сверху презирает Ювентус. Старается опустить Юве в таблице ниже зоны Еврокубков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Опять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr. Kadyrov
ощущение, что это движуху сам Юве замутил, чтоб по итогу они стали чемпионами вместо Наполи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitalij berko
На следующий сезон с минус 9 очков , ещё не так уж критично, главное попасть в лигу чемпионов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
I am Timur >>M<<
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Не могут определиться сколько очков надо снять чтобы в еврокубки клуб не попал 🤡
В точку 👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ten Hag
Ответ ESF
Заметили, что все проблемы Юве начались, когда в команду перешёл (а затем сбежал) Пеналдог? До него команда доминировала в Италии и не планировала останавливаться.
Вот это мышление
Сочувствую(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий