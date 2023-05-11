Долю в «ПСЖ» у катарцев хочет купить американский фонд, связанный с «Ливерпулем». Клуб оценивают в 4 млрд евро

Теги ПСЖ Нью-Джерси Ливерпуль Филадельфия лига 1 Франция бизнес деньги Футбол

Американский инвестиционный фонд Arcos Sports Partners намерен выкупить долю в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что американский инвестиционный фонд готов выкупить до 15% акций «ПСЖ». Название организации при этом упомянуто не было.

По данным L’Equipe, представители Arcos Sports Partners присутствовали на матче «ПСЖ» против «Лорьяна» в Лиге 1 30 апреля (1:3). Инвестиционный фонд будет участвовать в торгах наряду с двумя другими кандидатами. Предполагается, что они будут претендовать на долю в клубе в размере 5-15%. «ПСЖ» оценивается ими в 4 миллиарда евро.

При этом отмечается, что потенциальные инвесторы задают вопросы о том, почему домашний стадион клуба не принадлежит ему. Напомним, «Парк де Пренс» является муниципальной собственностью, и власти Парижа выступают против его продажи «ПСЖ».

Активы Arcos Sports Partners составляют почти 7 миллиардов евро. Инвестиционный фонд, базирующийся в Далласе, владеет акциями Fenway Sports Group – организации, владеющей «Ливерпулем», «Нью-Джерси» из НХЛ и «Филадельфией» из НБА.

«ПСЖ» полностью принадлежит катарской компании Qatar Sports Investments, владеющей клубом с 2011 года. Ранее владельцы клуба заявляли, что готовы продать часть акций клуба.

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6 комментариев

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Алексей Алексеев
Нууу ... коль уж L’Equipe Питтсбург с Нью-Джерси путает, тогда возможно что и ПСЖ с Аяччо тоже оО)
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Ман Сити
Логично, американцы хотят продать проект-неудачник и вложиться в топ клуб.
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